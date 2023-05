i2c conclut un partenariat avec Access Finance AD pour étendre le programme de crédit de Juzt aux États-Unis

REDWOOD CITY, Californie--(BUSINESS WIRE)--i2c Inc., un fournisseur de référence pour les solutions bancaires et les paiements numériques, a annoncé aujourd’hui son partenariat avec Access Finance, un des principaux fournisseurs de cartes de crédit en Bulgarie qui fait partie du portefeuille de Management Financial Group (MFG), et ce dans le but d’étendre son programme de crédit Juzt Mastercard aux États-Unis.

Alimentée par la plateforme de paiements agile d’i2c, la carte Access Finance Juzt est une carte de crédit internationale dédiée à la consommation et activée sur le réseau Mastercard. Elle permet aux personnes qui ont des difficultés à obtenir un crédit d’augmenter leur taux d’approbation, tout en offrant des avantages modernes à ses titulaires, comme Apple Pay et Google Pay, ainsi qu’une application mobile facile à utiliser.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Access Finance, qui s’efforce de réimaginer le crédit non seulement en Europe, mais aussi aux États-Unis et au-delà », a déclaré Serena Smith, directrice des relations avec les clients d’i2c Inc. « Notre plateforme flexible de nouvelle génération a été conçue pour aider des visionnaires comme Access Finance à créer des produits de paiement innovants pour ceux qui en ont le plus besoin, et leur carte de crédit Juzt en est une parfaite incarnation2 », ajoute-t-elle.

« Access Finance se réjouit de lancer son programme de crédit Juzt aux Etats-Unis, qui utilise la technologie “building block” d’i2c, dans le cadre de notre engagement à étendre à tous l’accès aux services financiers », a déclaré Tsvetan Krastev, cofondateur et directeur général d’Access Finance. « Il nous fallait un partenaire doté de capacités globales et capable d’évoluer avec nous. Grâce à leur fiabilité, leur couverture géographique et leur flexibilité inégalées, i2c était le meilleur choix pour nous », ajoute-t-il.

Access Finance utilisera également plusieurs solutions à valeur ajoutée d’i2c, comme les services de gestion de la communication et de gestion des fraudes et des risques.

À propos d'Access Finance AD

Access Finance AD a débuté son activité en 2013 en tant qu’institution financière non bancaire avant de s’inscrire à la BNB sous le numéro BGR00332. L’autorité régulatrice exerçant un contrôle sur l’activité d' Access Finance AD est la Banque Nationale bulgare dont l’adresse postale est Sofia 1000, Knyaz Alexander I Square 1. La société est également inscrite en tant que délégué à la protection des données personnelles auprès de la Commission de protection des données personnelles sous le numéro 395972. L’activité principale d’Access Finance AD est l’octroi de prêts en espèces sur fonds propres, conformément à la loi sur les établissements de crédit. Le siège d'Access Finance AD est situé en Bulgarie, à Sofia, à l’adresse suivante : 1 Balsha Str., 2e étage.

Access Finance AD a commencé son activité avec la mission claire d’offrir une alternative mesurable aux banques en matière d’accessibilité aux services financiers et personnels dans le monde entier. Nous croyons en un avenir où les entreprises sont capables de comprendre leurs clients et de les impliquer dans une démarche mutuellement bénéfique. Nous sommes une jeune équipe positive qui fournit des services financiers flexibles et innovants, quel que soit le statut économique et social du client, et nous offrons un service à la clientèle moderne et personnalisé. Nous instaurons la confiance avec nos clients, nos partenaires et nos employés en étant ouverts, honnêtes et loyaux dans nos relations.

Access Finance AD est un fournisseur international de crédit à la consommation présent dans quatre pays européens. Nous nous concentrons sur les prêts responsables, principalement aux personnes ayant peu ou pas d’antécédents en matière de crédit. Nos services sont simples, faciles et rapides.

www.accessfinance.eu

À propos d'i2c Inc.

i2c est un fournisseur mondial de solutions bancaires et de paiement hautement personnalisables. Grâce à la technologie propriétaire d’i2c, les clients peuvent facilement créer et gérer un ensemble complet de solutions de crédit, de débit, de prépaiement, de prêt et bien plus encore, le tout rapidement et à moindre coût. i2c offre une flexibilité, une souplesse, une sécurité et une fiabilité inégalées grâce à une plateforme SaaS unique et mondiale. Fondée en 2001 et basée dans la Silicon Valley, la technologie de nouvelle génération d’i2c soutient des millions d’utilisateurs dans plus de 200 pays et territoires et sur tous les fuseaux horaires.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.i2cinc.com et suivez-nous sur @i2cinc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.