Azyan Telecom vergibt Auftrag an Kymeta, um erstes Flachterminal auf den LEO-Markt in Oman zu bringen

DUBAI--(BUSINESS WIRE)--Kymeta (www.kymetacorp.com), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Satelliten-Flachantennen, gab heute auf der CABSAT 2023 bekannt, dass der Telekommunikationsdienstleister Azyan Telecom (azyansat.om) einen bedeutenden Auftrag für die Hawk™ u8-Terminals des Unternehmens unterzeichnet hat, die über OneWeb verbunden sind. Damit kommt das einzigartige LEO-Angebot („Low Earth Orbit“, niedrige Erdumlaufbahn) von Kymeta and OneWeb erstmals auch nach Oman. Die Vereinbarung wird den Ausbau der nationalen Telekommunikationskapazitäten in der Region ermöglichen und die Bemühungen um die Einführung flächendeckender Hochgeschwindigkeits-Kommunikationskapazitäten mit geringer Latenzzeit im gesamten Sultanat beschleunigen.

Die elektronisch gesteuerte Hawk u8-Flachantenne von Kymeta, basierend auf einem Software-First-Ansatz, wird dazu beitragen, zuverlässige, wirklich mobile Breitbandkonnektivität in allen Sektoren in Oman bereitzustellen, die über die LEO-Satellitenkonstellation von OneWeb angebunden sind, auch in Gebieten, in denen schwieriges Terrain und häufige Wirbelstürme das Angebot von Hochgeschwindigkeitsverbindungen häufig erschweren. Die Vereinbarung folgt unmittelbar auf die Bekanntgabe von Kymeta, dass die Hawk u8 nun weltweit im Handel erhältlich ist.

„Da der Zugang zu mobilem Breitband für den Fortschritt in allen bedeutenden Branchen immer wichtiger wird, hat Kymeta sein Engagement für die Bereitstellung echter mobiler Konnektivität für Verbraucher in aller Welt verdoppelt“, so Walter Berger, President und Co-CEO, Kymeta. „Wir freuen uns über die Möglichkeit, unsere Lösungen im Sultanat Oman an der Seite von Azyan Telecom anbieten zu können, was wir als einen bedeutenden Fortschritt bei der fortgesetzten Ausweitung unserer Partnerschaften in der Region betrachten.”

Ahmed Saber, Chief Operation Officer, Azyan Telecom , fügte hinzu: „Der heutige Tag ist ein spannender Meilenstein, sowohl für das Wachstum des LEO-Marktes in Oman als auch für unsere Bemühungen, die Hochgeschwindigkeits-Satellitenverbindungen für Unternehmen und Gemeinden in der gesamten Region zu verbessern. Unser Übereinkommen mit Kymeta ermöglicht es uns, der weit verbreiteten Nachfrage nach zuverlässiger Konnektivität nachzukommen, was der Strategie der digitalen Transformation in Oman entspricht. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, unser Angebot zur Unterstützung von Branchen in ganz Oman zu erweitern, und sind der Behörde für Telekommunikationsregulierung dankbar für ihre kontinuierliche Unterstützung.”

Kymeta wird von Militär-, Regierungs- und Unternehmenskunden in großem Umfang eingesetzt und bietet die weltweit einzige voll integrierte Familie von mobilen Terminals mit hoher Bandbreite und geringem Stromverbrauch. Mithilfe des Hawk u8-LEO-Terminals können Kunden von Kymeta von unterwegs oder stationär auf die Hochgeschwindigkeits-Breitbanddienste von OneWeb mit niedriger Latenzzeit zugreifen, deren Ausbau auf der ganzen Welt fortgesetzt wird.

Die Terminals werden im ersten Quartal 2024 für den omanischen Markt verfügbar sein. Für weitere Informationen richten Sie bitte Ihre Anfragen an die Ansprechpartner bei Kymeta und Azyan Telecom, die untern aufgeführt sind.

Über Kymeta

Kymeta ist Branchenführer bei Satelliten-Flachantennen und bietet maßgeschneiderte Lösungen für eine Vielzahl von Unternehmens- und Militäranwendungen. Das Unternehmen erschließt den kommerziellen Wert des Weltraums, um den enormen, ungedeckten Bedarf an allgegenwärtigem Breitband und wirklich mobiler Konnektivität für Kunden in aller Welt zu decken. Die innovative Metasurface-Technologie in Verbindung mit einem Software-First-Ansatz liefert die erste kommerziell erhältliche, auf Metamaterialien basierende und elektronisch gesteuerte Satelliten-Flachantenne. Die kostengünstigen, stromsparenden und durchsatzstarken Lösungen von Kymeta ermöglichen eine einfache Verbindung während der Fahrt oder im stationären Betrieb - für alle Fahrzeuge, Schiffe, Flugzeuge oder festen Plattformen - und versetzen Branchen auf der Erde in die Lage, ihre Abläufe durch die Nutzung von Kapazitäten im Weltraum zu transformieren.

Kymeta ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Redmond im US-Bundesstaat Washington.

Weitere Informationen finden Sie unter kymetacorp.com.

Über Azyan Telecom

Azyan Telecom, ein vollständig in omanischem Besitz befindliches Unternehmen, ist der erste lizenzierte VSAT-Dienstleister mit Kompetenzen in den Bereichen VSAT-Konnektivität sowie Netzwerkberatung und -unterstützung im Sultanat Oman. Seine Bodenstation befindet sich in Muscat, Oman. Azyan Telecom verfügt über eine sehr starke Satellitenpräsenz in Oman und kann VSAT-Konnektivität im gesamten Land bereitstellen, auch in abgelegenen und ländlichen Gebieten. Azyan Telecom bietet zuverlässige, unternehmenskritische Kommunikationsdienste nahezu in Echtzeit und schafft lebenswichtige Kommunikationsverbindungen, die das Leben verbessern, Unternehmen aufbauen und neue Möglichkeiten erschließen.

Azyan Telecom ist ein führender Anbieter von geschäftskritischen Telekommunikations- und Managed Services im Sultanat Oman. Als eines der führenden Satellitenunternehmen in der Region bietet Azyan Telecom qualitativ hochwertige Kommunikation mit zuverlässigen Satellitendiensten. Mehr erfahren Sie unter http://www.azyansat.om.

Über OneWeb:

OneWeb ist ein globales Kommunikationsnetz, das vom Weltraum aus Regierungen, Unternehmen und Gemeinden Konnektivität bereitstellt. Das Unternehmen implementiert eine Konstellation von Satelliten mit erdnaher Umlaufbahn mit einem Netzwerk globaler Gateway-Stationen und verschiedensten Nutzerterminals und bietet so einen günstigen, schnellen Dienst für Kommunikation mit hoher Bandbreite und niedriger Latenz – verbunden mit der Zukunft des IoT und als Weg zu 5G.

Mehr erfahren Sie unter http://www.oneweb.world.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.