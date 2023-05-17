Azyan Telecom與Kymeta簽署訂單，將首個平板終端設備引進阿曼的低地球軌道市場

這項交易代表Kymeta在該地區的低地球軌道終端設備銷售以及該公司提供全球連線性的使命向前邁出了重要一步

Azyan Telecom營運長Ahmed Saber和Kymeta歐洲和中東地區副總裁Thomas Thorne。（照片：美國商業資訊）

杜拜--()--(美國商業資訊)--世界一流的平板衛星天線公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天在CABSAT 2023上宣佈，電信服務提供者Azyan Telecom (azyansat.om)與之簽署了重要訂單，將購買由OneWeb連接的Hawk™ u8終端設備，從而首次將Kymeta和OneWeb獨一無二的低地球軌道(LEO)產品引進阿曼。這項交易將擴大該地區的國家電信能力，加快在該王國部署無處不在的高速、低延遲通訊的工作。

借助軟體優先的獨特方法，Kymeta的電子操控平板Hawk u8將有助於透過OneWeb的LEO衛星星座，在阿曼的眾多產業提供可靠、真正的行動寬頻連線，包括在那些地形複雜和常有颶風，從而阻礙高速連線服務的地區。Kymeta甫宣佈Hawk u8現已在全球上市，隨即簽訂了這項交易。

Kymeta總裁兼共同執行長Walter Berger表示：「隨著行動寬頻接取對所有主要產業的進步變得越來越重要，Kymeta已加強承諾，努力為全球的客戶提供真正的行動連線。我們非常高興有機會與Azyan Telecom一起將我們的解決方案提供給阿曼王國，這是我們在該地區持續擴大合作關係之際極具象徵性意義的行動。」

Azyan Telecom營運長Ahmed Saber補充道：「不論是對於阿曼LEO市場的成長，還是我們為該地區的企業和社區提升高速衛星連線方面的努力而言，今天都是令人振奮的里程碑。與Kymeta的交易將使我們能夠滿足對可靠連線的廣泛需求，同時符合阿曼的數位轉型策略。我們非常高興有機會擴大我們的服務以支援阿曼的各行各業，並感謝電信監管局的持續支持。」

Kymeta的產品被軍方、政府和企業客戶廣泛採用。Kymeta提供世界上唯一的高頻寬、低功耗、完全整合的高輸送量行動終端系列產品。 借助Hawk u8 LEO終端設備，Kymeta的客戶可以在移動或靜止的狀態下接取OneWeb的高速、低延遲的寬頻連線服務。這些服務將陸續在全球推出。

這些終端設備將在2024年第一季向阿曼市場供應。如需更多資訊，請洽詢下方列出的Kymeta和Azyan Telecom連絡人。

關於Kymeta

Kymeta是平板衛星天線領域的業界領導者，為各種企業和軍事應用提供專門建構的解決方案，並釋放太空的商業價值，以解決全球客戶對無處不在的寬頻和真正行動連線的龐大、未獲滿足的需求。該公司創新的超穎介面(metasurface)技術與軟體優先方法相結合，帶來首款採用超穎材料的電子操控型商用平板衛星天線。Kymeta的低成本、低功耗和高輸送量解決方案使移動或靜止時的連線變得十分簡便——適用於任何車輛、船隻、飛機或固定平臺——使地球上的各行各業能夠利用空間容量來轉變經營方式。

Kymeta是總部位於華盛頓州雷德蒙德的私人公司。

如欲瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com

關於Azyan Telecom

Azyan Telecom是阿曼全資實體，是阿曼王國第一家獲得執照的小型衛星地面站(VSAT)服務提供者，在VSAT連接、網路諮詢和支援方面擁有專長，其衛星地球電臺位於阿曼馬斯喀特。Azyan Telecom在阿曼擁有非常強大的衛星版圖，可為整個國家（包括偏遠和農村地區）提供VSAT連接。Azyan Telecom提供可靠、近乎即時的任務關鍵型通訊服務，並創建有助於改善生活、建立業務和開發新機會的重要通訊線路。

Azyan Telecom是阿曼王國首屈一指的業務關鍵型電信和託管服務提供者。作為該地區的頂級衛星公司之一，Azyan Telecom提供高品質通訊和可靠的衛星服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.azyansat.om

關於OneWeb：

OneWeb是從太空提供支援的全球通訊網路，為政府、企業和社區提供連線性。OneWeb正在建構由低地球軌道(LEO)衛星組成的星座，該星座配有全球閘道站網路和一系列用戶終端設備，以提供經濟、快速的高頻寬和低延遲通訊服務，連通至物聯網的未來和邁向5G之路。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.oneweb.world

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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