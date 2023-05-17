Azyan Telecom與Kymeta簽署訂單，將首個平板終端設備引進阿曼的低地球軌道市場

杜拜--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--世界一流的平板衛星天線公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天在CABSAT 2023上宣佈，電信服務提供者Azyan Telecom (azyansat.om)與之簽署了重要訂單，將購買由OneWeb連接的Hawk™ u8終端設備，從而首次將Kymeta和OneWeb獨一無二的低地球軌道(LEO)產品引進阿曼。這項交易將擴大該地區的國家電信能力，加快在該王國部署無處不在的高速、低延遲通訊的工作。

借助軟體優先的獨特方法，Kymeta的電子操控平板Hawk u8將有助於透過OneWeb的LEO衛星星座，在阿曼的眾多產業提供可靠、真正的行動寬頻連線，包括在那些地形複雜和常有颶風，從而阻礙高速連線服務的地區。Kymeta甫宣佈Hawk u8現已在全球上市，隨即簽訂了這項交易。

Kymeta總裁兼共同執行長Walter Berger表示：「隨著行動寬頻接取對所有主要產業的進步變得越來越重要，Kymeta已加強承諾，努力為全球的客戶提供真正的行動連線。我們非常高興有機會與Azyan Telecom一起將我們的解決方案提供給阿曼王國，這是我們在該地區持續擴大合作關係之際極具象徵性意義的行動。」

Azyan Telecom營運長Ahmed Saber補充道：「不論是對於阿曼LEO市場的成長，還是我們為該地區的企業和社區提升高速衛星連線方面的努力而言，今天都是令人振奮的里程碑。與Kymeta的交易將使我們能夠滿足對可靠連線的廣泛需求，同時符合阿曼的數位轉型策略。我們非常高興有機會擴大我們的服務以支援阿曼的各行各業，並感謝電信監管局的持續支持。」

Kymeta的產品被軍方、政府和企業客戶廣泛採用。Kymeta提供世界上唯一的高頻寬、低功耗、完全整合的高輸送量行動終端系列產品。 借助Hawk u8 LEO終端設備，Kymeta的客戶可以在移動或靜止的狀態下接取OneWeb的高速、低延遲的寬頻連線服務。這些服務將陸續在全球推出。

這些終端設備將在2024年第一季向阿曼市場供應。如需更多資訊，請洽詢下方列出的Kymeta和Azyan Telecom連絡人。

關於Kymeta

Kymeta是平板衛星天線領域的業界領導者，為各種企業和軍事應用提供專門建構的解決方案，並釋放太空的商業價值，以解決全球客戶對無處不在的寬頻和真正行動連線的龐大、未獲滿足的需求。該公司創新的超穎介面(metasurface)技術與軟體優先方法相結合，帶來首款採用超穎材料的電子操控型商用平板衛星天線。Kymeta的低成本、低功耗和高輸送量解決方案使移動或靜止時的連線變得十分簡便——適用於任何車輛、船隻、飛機或固定平臺——使地球上的各行各業能夠利用空間容量來轉變經營方式。

Kymeta是總部位於華盛頓州雷德蒙德的私人公司。

如欲瞭解更多資訊，請造訪kymetacorp.com。

關於Azyan Telecom

Azyan Telecom是阿曼全資實體，是阿曼王國第一家獲得執照的小型衛星地面站(VSAT)服務提供者，在VSAT連接、網路諮詢和支援方面擁有專長，其衛星地球電臺位於阿曼馬斯喀特。Azyan Telecom在阿曼擁有非常強大的衛星版圖，可為整個國家（包括偏遠和農村地區）提供VSAT連接。Azyan Telecom提供可靠、近乎即時的任務關鍵型通訊服務，並創建有助於改善生活、建立業務和開發新機會的重要通訊線路。

Azyan Telecom是阿曼王國首屈一指的業務關鍵型電信和託管服務提供者。作為該地區的頂級衛星公司之一，Azyan Telecom提供高品質通訊和可靠的衛星服務。如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.azyansat.om。

關於OneWeb：

OneWeb是從太空提供支援的全球通訊網路，為政府、企業和社區提供連線性。OneWeb正在建構由低地球軌道(LEO)衛星組成的星座，該星座配有全球閘道站網路和一系列用戶終端設備，以提供經濟、快速的高頻寬和低延遲通訊服務，連通至物聯網的未來和邁向5G之路。

如欲瞭解更多資訊，請造訪http://www.oneweb.world。

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