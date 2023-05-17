Azyan Telecom与Kymeta签订订单，将首个平面终端引入阿曼的低地轨道市场

这项交易标志着Kymeta在该地区的低地轨道终端销售以及该公司提供全球连接的使命向前迈出了重要一步

Azyan Telecom首席运营官Ahmed Saber和Kymeta欧洲和中东地区副总裁Thomas Thorne。（照片：美国商业资讯）

迪拜--()--(美国商业资讯)--世界领先的平面卫星天线公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天在CABSAT 2023上宣布，电信服务提供商Azyan Telecom (azyansat.om)与之签署了一项重要订单，将购买由OneWeb连接的Hawk u8终端，从而首次将Kymeta和OneWeb独一无二的低地轨道(LEO)产品引入阿曼。这项交易将扩大该地区的国家电信能力，加快在该苏丹国部署无处不在的高速、低延迟通信的工作。

借助软件优先的独特方法，Kymeta的电子操控平面Hawk u8将有助于通过OneWeb的LEO卫星星群，在阿曼的众多行业提供可靠的、真正的移动宽带连接，包括在那些地形复杂和常有飓风，从而阻碍高速连接服务的地区。Kymeta宣布Hawk u8现已在全球范围内面市的消息，并紧随其后签订了这项交易。

Kymeta总裁兼联席首席执行官Walter Berger表示：“随着移动宽带接入对所有主要行业的进步变得越来越重要，Kymeta已加强承诺，向全球的客户提供真正的移动连接。我们非常高兴有机会同Azyan Telecom一道将我们的解决方案提供给阿曼苏丹国，这是我们在该地区持续扩大合作关系的标志性步骤。”

Azyan Telecom首席运营官Ahmed Saber补充道：“不论是对于阿曼LEO市场的增长，还是我们在提高该地区公司和社区的高速卫星连接方面的努力而言，今天都标志着一个激动人心的里程碑。与Kymeta的交易将使我们能够满足对可靠连接的广泛需求，同时符合阿曼的数字化转型战略。我们非常高兴有机会扩大我们的服务以支持阿曼各行各业的需求，并感谢电信监管局的持续支持。”

Kymeta的产品被军事、政府和企业客户广泛采用。Kymeta提供了世界上唯一的高带宽、低功耗、完全集成的高吞吐量移动终端系列产品。 借助Hawk u8 LEO终端，Kymeta的客户可以在移动或静止的状态下访问OneWeb的高速、低延迟的宽带连接服务。这些服务将陆续在全球范围内推出。

这些终端将在2024年第一季度向阿曼市场供应。如需更多信息，请咨询下方列出的Kymeta和Azyan Telecom联系人。

关于Kymeta

Kymeta是平面卫星天线领域的行业领导者，为各种企业和军事应用提供专门构建的解决方案，并释放太空的商业价值，以解决全球客户对无处不在的宽带和真正的移动连接的巨大、未满足的需求。该公司创新的超表面技术与软件优先方法相结合，提供了第一款基于超材料的电子操控型商用平板卫星天线。Kymeta的低成本、低功耗和高吞吐量解决方案使移动或静止时的连接变得十分轻松——适用于任何车辆、船只、飞机或固定平台——使地球上的各个行业能够利用空间容量来转变经营方式。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com

关于Azyan Telecom

Azyan Telecom是阿曼全资实体，是阿曼苏丹国第一家获得许可的小型卫星地面站(VSAT)服务提供商，在VSAT连接、网络咨询和支持方面拥有专长，其地球站位于阿曼马斯喀特。Azyan Telecom在阿曼拥有非常强大的卫星版图，可为整个国家（包括偏远和农村地区）提供VSAT连接。Azyan Telecom提供可靠、近乎实时的任务关键型通信服务，并创建有助于改善生活、建立业务和开发新机会的重要通信线路。

Azyan Telecom是阿曼苏丹国领先的业务关键型电信和托管服务提供商。作为该地区的顶级卫星公司之一，Azyan Telecom提供高质量通信和可靠的卫星服务。如需了解更多信息，请访问http://www.azyansat.om

关于OneWeb：

OneWeb是一个从太空提供支持的全球通信网络，致力于为政府、企业和社区提供连接。OneWeb正在构建一个由低地轨道(LEO)卫星组成的星群，该星群配有全球网关站网络和一系列用户终端，旨在提供经济、快速的高带宽和低延迟通信服务，连通至物联网的未来并提供通往5G之路。

如需了解更多信息，请访问http://www.oneweb.world

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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