Azyan Telecom与Kymeta签订订单，将首个平面终端引入阿曼的低地轨道市场

迪拜--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--世界领先的平面卫星天线公司Kymeta (www.kymetacorp.com)今天在CABSAT 2023上宣布，电信服务提供商Azyan Telecom (azyansat.om)与之签署了一项重要订单，将购买由OneWeb连接的Hawk u8终端，从而首次将Kymeta和OneWeb独一无二的低地轨道(LEO)产品引入阿曼。这项交易将扩大该地区的国家电信能力，加快在该苏丹国部署无处不在的高速、低延迟通信的工作。

借助软件优先的独特方法，Kymeta的电子操控平面Hawk u8将有助于通过OneWeb的LEO卫星星群，在阿曼的众多行业提供可靠的、真正的移动宽带连接，包括在那些地形复杂和常有飓风，从而阻碍高速连接服务的地区。Kymeta宣布Hawk u8现已在全球范围内面市的消息，并紧随其后签订了这项交易。

Kymeta总裁兼联席首席执行官Walter Berger表示：“随着移动宽带接入对所有主要行业的进步变得越来越重要，Kymeta已加强承诺，向全球的客户提供真正的移动连接。我们非常高兴有机会同Azyan Telecom一道将我们的解决方案提供给阿曼苏丹国，这是我们在该地区持续扩大合作关系的标志性步骤。”

Azyan Telecom首席运营官Ahmed Saber补充道：“不论是对于阿曼LEO市场的增长，还是我们在提高该地区公司和社区的高速卫星连接方面的努力而言，今天都标志着一个激动人心的里程碑。与Kymeta的交易将使我们能够满足对可靠连接的广泛需求，同时符合阿曼的数字化转型战略。我们非常高兴有机会扩大我们的服务以支持阿曼各行各业的需求，并感谢电信监管局的持续支持。”

Kymeta的产品被军事、政府和企业客户广泛采用。Kymeta提供了世界上唯一的高带宽、低功耗、完全集成的高吞吐量移动终端系列产品。 借助Hawk u8 LEO终端，Kymeta的客户可以在移动或静止的状态下访问OneWeb的高速、低延迟的宽带连接服务。这些服务将陆续在全球范围内推出。

这些终端将在2024年第一季度向阿曼市场供应。如需更多信息，请咨询下方列出的Kymeta和Azyan Telecom联系人。

关于Kymeta

Kymeta是平面卫星天线领域的行业领导者，为各种企业和军事应用提供专门构建的解决方案，并释放太空的商业价值，以解决全球客户对无处不在的宽带和真正的移动连接的巨大、未满足的需求。该公司创新的超表面技术与软件优先方法相结合，提供了第一款基于超材料的电子操控型商用平板卫星天线。Kymeta的低成本、低功耗和高吞吐量解决方案使移动或静止时的连接变得十分轻松——适用于任何车辆、船只、飞机或固定平台——使地球上的各个行业能够利用空间容量来转变经营方式。

Kymeta是一家总部位于华盛顿州雷德蒙德的私营公司。

如需了解更多信息，请访问kymetacorp.com。

关于Azyan Telecom

Azyan Telecom是阿曼全资实体，是阿曼苏丹国第一家获得许可的小型卫星地面站(VSAT)服务提供商，在VSAT连接、网络咨询和支持方面拥有专长，其地球站位于阿曼马斯喀特。Azyan Telecom在阿曼拥有非常强大的卫星版图，可为整个国家（包括偏远和农村地区）提供VSAT连接。Azyan Telecom提供可靠、近乎实时的任务关键型通信服务，并创建有助于改善生活、建立业务和开发新机会的重要通信线路。

Azyan Telecom是阿曼苏丹国领先的业务关键型电信和托管服务提供商。作为该地区的顶级卫星公司之一，Azyan Telecom提供高质量通信和可靠的卫星服务。如需了解更多信息，请访问http://www.azyansat.om。

关于OneWeb：

OneWeb是一个从太空提供支持的全球通信网络，致力于为政府、企业和社区提供连接。OneWeb正在构建一个由低地轨道(LEO)卫星组成的星群，该星群配有全球网关站网络和一系列用户终端，旨在提供经济、快速的高带宽和低延迟通信服务，连通至物联网的未来并提供通往5G之路。

如需了解更多信息，请访问http://www.oneweb.world。

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