Libertex voegt de geavanceerde crypto Arbitrum toe aan zijn CFD-handelsplatform

LIMASSOL, Cyprus--(BUSINESS WIRE)--Libertex, het online handelsplatform voor particuliere en professionele handelaren, heeft zojuist een fantastisch nieuw onderliggend activum geïntroduceerd dat handelaren een uitstekende mogelijkheid biedt om de toekomst van cryptovaluta te verhandelen – Arbitrum-CFD's.

Over Arbitrum

Arbitrum is een layer-2 schalingsoplossing voor Ethereum die op zijn eigen blockchain opereert. Arbitrum is ontworpen om de basisfunctionaliteit van Ethereum, die smart-contracten, NFT's en dApp's ondersteunt, te verbeteren en zorgt voor veel belangstelling bij crypto- en institutionele beleggers in de financiële wereld vanwege de voordelen die het biedt in vergelijking met oudere crypto-oplossingen. Deze omvatten:

Arbitrum kan 40.000 transacties per seconde verwerken, terwijl dat bij Ethereum slechts 14 transacties zijn. Hierdoor kan er veel beter worden opgeschaald dan bij Ethereum en zijn concurrenten.

Dankzij de zeer efficiënte optimistische rollup-technologie, zouden de transacties die op Ethereum meerdere dollars kosten om te worden uitgevoerd, op Arbitrum slechts ongeveer twee cent bedragen.

De aantrekkingskracht van Arbitrum wordt ondersteund door de cijfers. Het is de toonaangevende layer-2 oplossing, die meer dan 66% van de markt opeist als het gaat om de totale vastgestelde waarde. Er zijn meer dan 4 miljoen unieke Arbitrum-adressen en meer dan 400 Arbitrum-dApps, waaronder veel populaire platforms zoals GMX, Uniswap en Camelot.

Arbitrum is volledig compatibel met de Ethereum Virtual Machine (EVM) en populaire programmeertalen. Het wordt geleverd met documentatie voor ontwikkelaars en heeft geen plugins of extra's nodig voor het ontwikkelen van op Ethereum gebaseerde apps.

Er zullen Arbitrum-tokens (ARB) worden gebruikt voor governance binnen de Arbitrum-DAO, waardoor houders een stem en belang krijgen in de toekomst van het project.

De nieuwste functie die aan Arbitrum is toegevoegd, is de mogelijkheid om real-time meldingen te ontvangen wanneer een NFT van adres verandert, evenals de optie om trends te volgen met behulp van het Alchemy-platform. Dit maakt het bijzonder nuttig voor iedereen die betrokken is bij de NFT-markt.

Arbitrum blijft nieuwe functies toevoegen die het tot een nog grotere speler in de cryptowereld maken. Handelaren kunnen nu deelnemen aan de fantastische reis van dit project door Arbitrum-CFD's te verhandelen bij Libertex zonder de ARB-token zelf te hoeven kopen of in bezit te hebben.

Handel naar een betere toekomst met Libertex

Libertex erkent het belang van cryptovaluta als een interessante nieuwe sector voor handelaren en hanteert geen commissies, swap- of wisselkosten, maar wel ultralage spreads op alle crypto-CFD's, waardoor het een van de beste plaatsen is om in crypto-CFD's te handelen. Ga voor meer informatie over Libertex naar libertex.com of download de mobiele app voor iOS in de App Store en voor Android op Google Play of AppGallery.

Libertex maakt deel uit van de Libertex Group en is een online makelaar die verhandelbare CFD's aanbiedt met als onderliggende activa grondstoffen, forex, ETF's, cryptovaluta's en andere. Libertex biedt ook investeringen aan in echte aandelen.

In de loop der jaren heeft Libertex meer dan 40 prestigieuze internationale prijzen en erkenningen ontvangen, waaronder "Best CFD Broker Europe" (Global Brands Magazine, 2022) en "Most Trusted Broker in Europe" (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex is de Officiële Online Handelspartner van FC Bayern en Tottenham Hotspur, waardoor de spannende werelden van voetbal en handel worden samengebracht.

Sinds de oprichting in 1997 is de Libertex Group uitgegroeid tot een diverse groep van bedrijven die miljoenen klanten uit verschillende landen over de hele wereld bedient.

In Europa wordt het Libertex-handelsplatform beheerd door Indication Investments Ltd., een beleggingsonderneming uit Cyprus die onder toezicht staat van de Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) met CIF-licentienummer 164/12.

Risicowaarschuwing: CFD's zijn complexe instrumenten en gaan gepaard met een hoog risico om snel geld te verliezen vanwege de hefboomwerking. 85,9% van de accounts van particuliere beleggers verliest geld met het handelen in CFD's bij deze aanbieder. Krappe spreads zijn van toepassing. Controleer onze spreads op het platform. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u zich het hoge risico kunt veroorloven om uw geld te verliezen.