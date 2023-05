Libertex ajoute la cryptomonnaie de pointe Arbitrum à sa plateforme de trading de CFD

LIMASSOL, Chypre--(BUSINESS WIRE)--Libertex, la plateforme de trading en ligne pour les traders particuliers et professionnels, vient de lancer un nouvel actif sous-jacent passionnant qui offre aux traders une superbe opportunité de négocier l'avenir des cryptomonnaies - CFD sur Arbitrum.

À propos d'Arbitrum

Arbitrum est une solution de mise à l'échelle de niveau 2 pour Ethereum qui fonctionne avec sa propre blockchain. Conçu pour améliorer la fonctionnalité de base d'Ethereum qui prend en charge les contrats intelligents, les NFT et les dApps, Arbitrum crée un buzz parmi les investisseurs de cryptomonnaies et institutionnels dans le monde de la finance en raison des avantages qu'il offre par rapport aux anciennes solutions cryptos. Il s'agit notamment de :

Des transactions plus rapides - Arbitrum peut traiter 40 000 transactions par seconde contre seulement 14 sur Ethereum. Il est donc beaucoup plus capable d'améliorer qu'Ethereum et ses concurrents.

Frais réduits - Grâce à sa technologie de rollup optimiste très efficace, les transactions qui coûteraient plusieurs dollars sur Ethereum ne coûtent qu'environ deux cents sur Arbitrum.

Part de marché - L'attrait d'Arbitrum est confirmé par les chiffres. Il s'agit de la principale solution de couche 2, avec plus de 66 % du marché en termes de valeur totale verrouillée. Il existe plus de 4 millions d'adresses Arbitrum uniques et plus de 400 dApps Arbitrum, dont de nombreuses plateformes populaires telles que GMX, Uniswap et Camelot.

Convivialité pour les développeurs - Arbitrum est entièrement compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM) et les langages de programmation les plus courants. Il est accompagné d'une documentation pour les développeurs et ne nécessite pas de plugins ou d'extras pour développer des applications basées sur Ethereum.

Fonctionnalité de gouvernance - Les jetons Arbitrum (ARB) seront utilisés pour la gouvernance au sein de la DAO Arbitrum, accordant aux détenteurs une voix et un intérêt dans l'avenir du projet.

Suivez les NFT en temps réel - La dernière fonctionnalité ajoutée à Arbitrum est la possibilité de recevoir des notifications en temps réel lorsqu'un NFT change d'adresse, ainsi que l'option de suivre les tendances en utilisant la plateforme Alchemy. Il est donc particulièrement utile pour toute personne impliquée dans le marché des NFT.

Arbitrum continue d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui en font un acteur encore plus important dans le monde des cryptomnonnaies. Les traders ont désormais la possibilité de participer au voyage passionnant de ce projet en négociant des CFD sur Arbitrum avec Libertex sans avoir besoin d'acheter ou de détenir le jeton ARB lui-même.

Tradez pour une vie meilleure avec Libertex

Reconnaissant l'importance des cryptomonnaies en tant que nouveau secteur industriel passionnant pour les traders, Libertex ne propose aucune commission, aucun frais de swap ou d'échange et des spreads très bas sur tous les CFD sur cryptomonnaies, ce qui en fait l'un des meilleurs endroits pour négocier des CFD sur cryptomonnaies. Pour en savoir plus sur Libertex, visitez libertex.com ou téléchargez l'application mobile pour iOS sur l'App Store ou pour Android sur Google Play ou AppGallery.

Appartenant au groupe Libertex, Libertex est un courtier en ligne proposant des CFD négociables dont les actifs sous-jacents sont les matières premières, le Forex, les ETF, les cryptomonnaies et autres. Libertex propose également des investissements dans des actions réelles.

Au fil des ans, Libertex a reçu plus de 40 récompenses et reconnaissances internationales prestigieuses, notamment le « meilleur courtier CFD d'Europe » (Global Brands Magazine, 2022) et le « courtier le plus fiable d'Europe » (Ultimate Fintech Awards, 2021). Libertex est le partenaire officiel de trading en ligne du FC Bayern et de Tottenham Hotspur, réunissant les mondes passionnants du football et du trading.

Depuis sa création en 1997, le groupe Libertex s'est développé pour devenir un groupe diversifié de sociétés, au service de millions de clients de plusieurs pays du monde entier.

En Europe, la plateforme de négociation Libertex est exploitée par Indication Investments Ltd, une société d'investissement chypriote réglementée et supervisée par la Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) avec le numéro de licence CIF 164/12.

Avertissement sur les risques : les CFD sont des instruments complexes et s'accompagnent d'un risque élevé de perdre rapidement de l'argent en raison de l'effet de levier. 85,9 % des comptes des investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils négocient des CFD avec ce fournisseur. Des spreads serrés s'appliquent. Veuillez consulter nos spreads sur la plateforme. Vous devriez vous demander si vous comprenez le fonctionnement des CFD et si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent.