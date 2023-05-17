無論從事何種運動，PUMA x Modibodi®讓運動員在生理期間也能安心上場表現

全球運動用品公司PUMA攜手防滲漏服飾品牌Modibodi®推出其暢銷的經期運動內褲系列第三波產品，結合Modibodi的獨家專利科技與PUMA的世界級專長。（照片：美國商業資訊）

全球運動用品公司PUMA攜手防滲漏服飾品牌Modibodi®推出其暢銷的經期運動內褲系列第三波產品，結合Modibodi的獨家專利科技與PUMA的世界級專長。（照片：美國商業資訊）

全球運動用品公司PUMA攜手防滲漏服飾品牌Modibodi®推出其暢銷的經期運動內褲系列第三波產品，結合Modibodi的獨家專利科技與PUMA的世界級專長。（照片：美國商業資訊）

德國黑佐根奧拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球運動用品公司PUMA攜手防滲漏服飾品牌Modibodi®推出其暢銷的經期運動內褲系列第三波產品，此系列產品結合了Modibodi的獨家專利科技與PUMA的世界級專長。

你是否曾經遇過經期期間穿上白色或緊身的運動隊服，導致上場時忐忑不安、擔心滲漏？還是曾經因為運動服包覆不足，讓你擔心生理用品小翅膀或是棉線外露？

由於過時的賽事規定或是隊服違規罰款條例，運動員遇到經期時仍需繼續出賽，而規定的穿著經常令她們感到極度不自在或焦慮。

PUMA x Modibodi經期運動內褲使這種情況得以改變。新推出的PUMA x Modibodi經期運動內褲獨樹一格，在各種球場內外都能提供最佳的保護力，讓你能有最佳表現。此系列產品結合柔軟、透氣的布料，具有延展性且能與Modibodi的隱形防滲漏墊料隨著身體移動，讓你不再擔心經血、汗水以及分泌物滲漏。

Modibodi品牌大使和布里斯班市足球隊隊長Jamilla Riley表示：「身為一位有月經又需要穿著白色隊服踢足球的運動員，我能深刻體會這種狀況造成的不適和焦慮，年輕的時候更是如此。我們總花好多時間擔心經血滲漏，要耗費更多精力才能專心面對眼前的比賽。因此，我強力推薦新推出的PUMA x Modibodi經期運動內褲。這個產品的設計不僅為運動服飾市場帶來一些亟需的創新，同時讓運動員在經期出賽時不需要擔心經血滲漏，在運動場上能發光發熱。沒想到經期期間上場運動也能感到如此舒適，這真是大解放！」

Modibodi的設計和創新總監Charissa Lanham指出：「我們想要為比賽時月經帶來的挑戰洗除污名，同時讓運動員發現全新的世界，讓他們在經期時也能充滿信心，放心地上場比賽。我們和PUMA合作，設計了一系列的經期運動內褲。利用Modibodi全球首創的專利科技，我們將防滲漏墊料加入服飾以提供安全保障，讓運動員能專注在比賽上，不會總因擔心月經滲漏而分心。」

作為運動的基本配備，PUMA x Modibodi系列可以快速吸收體液，取代傳統的一次性衛生棉、護墊和棉條，讓運動員在場上無後顧之憂。此產品使用專門設計的超薄、超吸收黑色墊料，有助於防滲漏同時防止留下血漬。墊料由三層特殊材質組成，內建科技能吸收高達15ml（相當於2-3個棉條的吸收力）的經血而不會在運動服或隊服上留下血漬。

每款設計都是使用82%的回收材質以確保舒適感，包括加寬且帶有品牌標誌的腰部鬆緊帶可在運動時提升安全感，並採用網紗側邊來提升透氣程度。Modibodi的Modifier Technology™專利科技能有效吸收水分與汗水，防止體液滲漏和惱人氣味，讓你保持乾爽自在。

產品分為黑/銀灰與黑/綠兩種色系，有三種不同設計，吸收力則分為量少—中等以及中等—量多，吸收經血與汗水極為理想，可讓你運動時保持乾爽，在場上發光發熱。

PUMA x Modibodi系列可線上購買：modibodi.com。

PUMA x Modibodi系列在部份實體商店販售，也能在puma.com和modibodi.com購買。

PUMA

PUMA是全球首屈一指的運動用品品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75多年來，PUMA一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型和運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。公司產品遠銷120多個國家和地區，全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。

MODIBODI

自2013年以來，Modibodi®一直秉持一個目標——讓改變世界像換內衣那樣容易。他們並未意識到的是，此舉將使他們將在這一過程中改變其客戶的人生。

改變人生是Modibodi客戶提及頻率最高的詞語。它已成為融入品牌DNA的語言，也是其行動時所恪守的宗旨。Modibodi®致力於設計能塑造自信、創造自信、維持地球以及改變人生的服飾，已在全球贏得聲譽。公司的產品能夠消除月經、小便以及身體滲漏的不適感，並支持各類對話和倡議，讓人們能夠更加舒適地生活。

Modibodi透過充滿關愛的設計，提供替代一次性產品的永續解決方案，並使用專屬創新和正在申請專利的科技，以確保每一款設計都能引領市場，避免數十億件一次性拋棄式衛生產品進入掩埋場。

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