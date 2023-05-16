PUMA x Modibodi®让运动员在生理期间也能安心上场尽显风采

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球体育用品公司PUMA携手防渗漏服饰品牌Modibodi®推出第三波经期运动内裤系列，此系列这门产品结合了Modibodi的独家专利技术与PUMA的世界级品质。

你是否曾经遇过经期期间穿上浅色或紧身的体育队服，导致上场时忐忑不安、担心渗漏？还是曾经因为体育服包覆不足，让你担心生理用品小翅膀或是棉线外露？

遇到经期时，运动员经常感到不自在或焦虑。但因为过时的赛事规定或是队服不合规罚款条例，这些运动员还是得硬着头皮上场。

PUMA x Modibodi经期运动内裤是这个问题的全新解方。新推出的PUMA x Modibodi经期运动内裤独树一格，在场内、场外都提供最佳的保护力，让你能完整发挥实力。此系列产品使用柔软、透气的布料，而Modibodi的隐形防渗漏垫料则完全符合身体曲线，让你不再担心经血、汗水以及分泌物渗漏。

Modibodi大使和布里斯班足球队队长Jamilla Riley表示：“ 身为一位有月经又需要穿着白色队服的运动员，我能深刻体会这种状况造成的不适和焦虑，年轻的时候更是如此。我们总花好多时间担心经血渗漏，要耗费更多精力才能专心面对眼前的比赛。因此，我强力推荐新推出的PUMA x Modibodi经期运动内裤。这个产品的设计为运动服饰市场注入长期缺乏的创新能量，同时让运动员在经期不需要担心经血渗漏，在运动场上能发光发热。我从没想过经期期间上场运动也能感到如此舒适，整个人变得更自由！”

Modibodi的设计和创新总监Charissa Lanham指出：“ 我们的目标是将月经去污名化，同时让运动员发现一个全新的世界，让他们在经期时也能充满信心，放心的上场比赛。我们和PUMA合作，设计了一系列的经期运动内裤。利用Modibodi全球首创的专利技术，我们将防渗漏垫料加入服饰，让运动员能专注在比赛上，不会总因担心月经渗漏而分心。”

作为运动的标准配备，PUMA x Modibodi系列可以快速吸收体液，取代传统一次性卫生巾、护垫和棉条，让运动员在场上无后顾之忧。此产品使用专门设计的超薄、超吸收黑色垫料，防渗漏同时防止留下血渍。垫料由三层特殊材质组成，能吸收高达15ml (相当于2-3个棉条的吸收力)，防止运动服或队服留下血渍。

产品使用82%的回收材质以确保舒适，加宽腰部松紧带以提升安全感，并采用网纱侧边来提升透气程度。Modibodi的Modifier Technology™专利技术能有效排除水分与汗水，防止体液渗漏和恼人气味，让你保持干爽自在。

产品分为黑/银灰与黑/绿两种色系，有三种不同设计，吸收力则分为量少—中等以及中等—量多，帮你吸收经血与汗水，让你运动时保持干爽、舒适，在场上发光发热。

PUMA x Modibodi系列线上商店：modibodi.commodibodi.com。

PUMA x Modibodi系列在部份实体商店贩售，也能在puma.com和modibodi.com购买。

PUMA

彪马是全球领先的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配件产品。 75多年来，彪马一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化向前发展。彪马提供足球、跑步和培训、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的性能或运动启发型生活用品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。彪马集团旗下品牌包括：彪马、Cobra Golf以及stichd。彪马产品远销120多个国家和地区，全球范围内约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

MODIBODI

自2013年以来，Modibodi®一直秉持一个目标——让改变世界像换内衣那样容易。人们并未意识到的是，通过此举，人们将在这一过程中改变其客户的人生。

改变人生是Modibodi客户提及频率最高的词语。它已成为融入品牌DNA的语言，也是其行动时所恪守的宗旨。 Modibodi®致力于设计塑造自信、创造自信、维持地球以及改变人生的服饰，已在全球范围内赢得声誉。公司的产品能够消除月经、小便以及身体渗漏的不适感，并通过支持各类对话和倡议，让人们能够更加舒适地生活。

Modibodi通过充满关爱的设计提供了替代一次性产品的可持续解决方案，并使用了专属创新和正在申请专利的技术，以确保每一款设计都能引领市场的同时，避免数十亿份单一用途一次性卫生产品进入填埋场。

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