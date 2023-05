PUMA x Modibodi® se tornam mais confortáveis para períodos menstruais, qualquer que seja o traje com o qual você joga

Global sports company PUMA and absorbent apparel brand, Modibodi® are launching the third drop of their best-selling active period underwear range; combining Modibodi’s unique, patented technology with world-class expertise from PUMA. (Photo: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--Empresa internacional de esportes PUMA e marca de roupas absorventes, Modibodi® estão lançando a terceira edição de sua linha de roupas íntimas mais vendidas para períodos menstruais, ao combinar a tecnologia exclusiva e patenteada da Modibodi com a experiência de classe mundial da PUMA.

Já usou trajes esportivos brancos ou justos que fizeram você se sentir desconfortável ao jogar menstruada? Ou se sentiu exposta em roupas esportivas que deixaram à mostra abas e cordões de seus absorventes?

De códigos esportivos arcaicos a multas por manchas em uniformes de times nacionais, as atletas com frequência são instruídas a continuar jogando no período menstrual, mesmo quando elas vestem se torna extremamente desconfortável e indutor de ansiedade.

Mas isto está prestes a mudar ao vestir roupas íntimas da PUMA x Modibodi. As novas roupas íntimas para períodos menstruais são exclusivas, feitas para máxima proteção e desempenho dentro e fora da quadra, campo ou ginásio. A coleção combina tecidos macios e respiráveis que esticam e se movem com seu corpo com o forro absorvente oculto da Modibodi, comprovado para mantê-la protegia contra menstruação, suor e secreção.

A embaixadora da Modibodi e capitã do Brisbane City FC, Jamilla Riley, disse: " Como alguém que menstrua e joga futebol com um uniforme branco, posso testemunhar o desconforto e a ansiedade que esta combinação pode criar, sobretudo quando é jovem. Você gasta seu tempo envergonhada pelo medo de menstruar e pode precisar de toda a sua força mental para se concentrar outra vez no jogo em curso. É por isto que sou uma grande defensora das novas roupas íntimas para períodos menstruais da PUMA x Modibodi. Os designs não apenas trazem uma inovação tão necessária ao mercado de roupas esportivas, mas também ajudam a dar apoio a seu corpo menstruando para que seja possível jogar sem medo de menstruar e chutar a alguns gols. Quem diria que jogar no período menstrual poderia ser tão confortável? É libertador!"

A diretora de design e inovação da Modibodi, Charissa Lanham, disse: " Gostaríamos de não estigmatizar os desafios da menstruação durante as competições e mostrar às atletas um novo mundo no qual podem se sentir confiantes e apoiadas para jogar enquanto menstruam. Trabalhamos com a PUMA para criar uma linha de roupas íntimas para períodos menstruais que utiliza a primeira tecnologia patenteada da Modibodi, que inclui uma camada de barreira à prova de sangramentos para proteção segura; o que significa que as atletas podem se concentrar em seu jogo, não em sua menstruação."

A coleção da PUMA x Modibodi, um elemento básico de treinamento, absorve com rapidez e oferece tranquilidade em campo, substituindo a necessidade de absorventes, pequenas toalhas e tampões descartáveis enquanto ocorre o jogo. O forro preto superfino e absorvente foi elaborado para ajudar a evitar vazamentos e manchas indesejadas. Apresentando 3 camadas de tecnologia integrada, podem conter até 15 ml (ou 2-3 tampões) sem manchar sua roupa esportiva ou traje esportivo.

Para garantir o conforto, cada design é fabricado com 82% de material reciclado, incluindo um cós mais largo com logotipo para segurança durante o jogo e um tecido lateral de malha aerada para maximizar o fluxo de ar. A Modifier Technology™, de propriedade da Modibodi, atua para absorver a umidade e o suor, ao bloquear o fluido e o odor para manter sua pele fresca e seca.

Disponível em duas cores preto/cinza platina e preto/verde, a coleção consiste em 3 estilos em uma gama de absorções de leve-moderada a moderada-pesada, o que os torna ideais para absorver sua menstruação e suor, bem como manter sua pele fresca e seca, muito além do apito final.

A coleção da PUMA x Modibodi está disponível em lojas selecionadas e online em puma.com e modibodi.com.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Durante 75 anos, a PUMA impulsionou incansavelmente o esporte e a cultura ao criar produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de estilo de vida inspirados no desempenho e no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela coopera com designers e marcas de renome para trazer influências esportivas à cultura de rua e à moda. O Grupo PUMA possui as marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach / Alemanha.

Desde 2013, a Modibodi® tem uma meta: Tornar a mudança do mundo tão fácil como trocar de roupa íntima. O que não é percebido é que, ao fazer isto, a vida de seus clientes seria mudada ao longo do caminho.

Mudança de vida é a frase número um ouvida dos clientes da Modibodi. É uma linguagem tecida no DNA da marca e está firmemente no centro do que faz. Tendo feito seu nome a nível mundial, ao confeccionar roupas que dão forma e criam confiança, sustentam o planeta e mudam vidas, a Modibodi® oferece conforto ao menstruar, urinar e suar, promovendo debates e iniciativas que permitem que as pessoas vivam mais confortavelmente em si mesmas.

Concebida com compaixão e oferecendo uma solução sustentável para produtos descartáveis, a Modibodi usa inovação proprietária e tecnologia patenteada para garantir que cada um de seus designs seja líder de mercado, evitando que bilhões de produtos descartáveis de higiene de uso único terminem em aterros sanitários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.