Orano et XTC New Energy s’associent pour fabriquer des composants de batteries de véhicules électriques en France

Aujourd’hui à Paris, le groupe Orano, industriel reconnu dans la valorisation et la transformation des matières nucléaires, et le groupe XTC New Energy, spécialiste de la production des matériaux de cathodes pour batteries, ont signé des accords en vue de créer deux co-entreprises dédiées à la production des matériaux critiques pour les batteries de véhicules électriques.

Selon les termes de ces accords, Orano et XTC New Energy s’engagent à unir leurs expertises afin d’implanter deux usines de production sur un même site industriel à Dunkerque dans les Hauts-de-France.

La première usine, détenue majoritairement par XTC New Energy, a vocation à fabriquer des Matériaux Actifs de Cathode (CAM). La seconde, détenue majoritairement par Orano, a vocation à produire des Précurseurs de Matériaux Actifs de Cathode (PCAM). Ces fabrications, qui utilisent des métaux comme le cobalt, le nickel, le manganèse et le lithium, sont essentielles à la production et à la performance des batteries de véhicules électriques.

L’investissement conjoint d’Orano et XTC New Energy prévoit également la construction d’un centre de Recherche et Développement destiné à concevoir les produits adaptés aux demandes de l’industrie automobile française et européenne.

En parallèle, Orano poursuit le développement de son projet de recyclage des matériaux contenus dans les batteries de véhicules électriques afin de les valoriser dans de nouveaux composants. Ce projet s’appuie sur un procédé innovant en cours de développement au CIME (Centre d’Innovation en Métallurgie Extractive) sur le site d’Orano à Bessines-sur-Gartempe (Nouvelle-Aquitaine). A terme, Orano prévoit l’implantation d’une usine de recyclage de batteries à proximité des installations de fabrication de CAM et PCAM.

Le déploiement de ces usines d’ici 2026, qui représente un investissement de 1,5 milliard d’euros, contribuera au développement en France d’une chaîne de valeur pour la production et le recyclage des batteries pour véhicules électriques, ainsi qu’à l’autonomie française pour l’approvisionnement en matériaux stratégiques.

La finalisation de cette opération reste soumise aux autorisations usuelles, notamment au titre du contrôle par les autorités de concurrence des opérations de concentrations.

Philippe Knoche, Directeur général d’Orano, a déclaré : « Nous sommes fiers de ces accords qui voient Orano et XTC New Energy associer leurs forces et savoir-faire pour contribuer au développement d’une nouvelle filière industrielle en France. Ce partenariat confirme notre volonté de positionner Orano comme un industriel clé de la transition énergétique et de l’économie circulaire ».

Pour Huang Changgeng, Président du groupe XTC : « Ces accords reflètent notre volonté de conjuguer nos compétences complémentaires pour contribuer au développement de la mobilité électrique moins polluante en Europe et en France, en cohérence avec nos objectifs communs de décarbonation de l’énergie ».

À propos d’Orano

Opérateur international reconnu dans le domaine des matières nucléaires, Orano apporte des solutions aux défis actuels et futurs, dans l’énergie et la santé. Son expertise ainsi que sa maîtrise des technologies de pointe permettent à Orano de proposer à ses clients des produits et services à forte valeur ajoutée sur l’ensemble du cycle du combustible. Grâce à leurs compétences, leur exigence en matière de sûreté et de sécurité et leur recherche constante d’innovation, l’ensemble des 17 000 collaborateurs du groupe s'engage pour développer des savoir-faire de transformation et de maîtrise des matières nucléaires, pour le climat, pour la santé et pour un monde économe en ressources, aujourd’hui et demain.

Orano, donnons toute sa valeur au nucléaire.

À propos de XTC New Energy

XTC New Energy est un groupe chinois, acteur majeur sur son marché dans la fourniture de matériaux pour les véhicules électriques. XTC New Energy est la première entreprise en Chine à exporter des matériaux NMC (nickel, manganèse, cobalt) pour les batteries au Japon. L’ambition du groupe est d’accroitre sa compétitivité au niveau international dans l'industrie des matériaux pour les énergies nouvelles en fournissant des solutions avancées contribuant à l’objectif de neutralité carbone.