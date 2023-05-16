Parse Biosciences擴大全球版圖，進軍以色列

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Parse Biosciences是一家領先同業的易獲取、可擴充單細胞定序解決方案供應商。該公司今日宣布與以色列的Ornat生化及實驗室設備公司 (Ornat Biochemicals and Laboratory Equipment) 達成一項協議，共同將Parse的版圖拓展至中東地區。

「Parse在去年一年間表現出跳躍式的重大進展，市場對本公司Evercode單細胞定序解決方案的需求顯著成長。」Parse執行長和共同創辦人Alex Rosenberg博士表示，「與中東地區的一流供應商達成夥伴關係，有助於鞏固我們在該地的基礎，繼而帶動後續成長。」

Parse與Ornat的協議將使以色列的研究人員有機會取用該公司的全套單細胞產品組合，包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode Cell Fixation、Evercode Nuclei Fixation、Gene Capture和Parse Biosciences資料分析解決方案。該協議將有利於Parse將產品打進重要國際市場的計劃。

「Parse正在應用Evercode技術加速進行單細胞研究。我們很高興能與他們合作，將這款先進技術引介給蒸蒸日上的以色列生物技術圈。」Ornat執行長Eyal Lev說。

關於Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生物科學公司，其使命是加速人類健康和科學研究的進展。該公司助力研究人員，使他們能以前所未有規模和便利進行單細胞定序。其開創性方法已為癌症治療、組織修復、幹細胞治療、腎臟和肝臟疾病、大腦發育和免疫系統貢獻了突破性的發現。

藉著共同創辦人Alex Rosenberg和Charles Roco在華盛頓大學研發的技術，Parse募得的資金已超過5000萬美元，目前在全球有將近1,000名客戶。該公司的產品組合不斷擴大，包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Gene Capture和一項資料分析解決方案。

Parse Biosciences的總部位於西雅圖朝氣蓬勃的南聯合湖區 (South Lake Union)，位於該區的總部和先進實驗室樓地板面積達3萬4千平方英呎，不久前才啟用。如欲了解進一步詳情，請造訪：https://www.parsebiosciences.com/。

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