Parse Biosciences扩大其全球网络至以色列

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Parse Biosciences——易获取、可扩展的单细胞测序解决方案的领先供应商，今日宣布与以色列Ornat生物化学和实验室设备公司达成协议，意味着Parse将迈入中东地区。

“Parse在过去的一年中实现了巨大的飞跃，对我们的Evercode单细胞测序解决方案的需求大幅增长、“Parse首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg博士表示，“与中东地区首屈一指的经销商合作将为我们在该地区的稳健成长打下坚实的基础。”

通过Parse与Ornat的协议，以色列的研究人员将能够使用Parse的全面单细胞产品组合，包括Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode TCR、Evercode Cell Fixation、Evercode Nuclei Fixation、Gene Capture和Parse Biosciences数据分析解决方案。该协议也进一步推动了Parse向主要国际市场提供产品的计划。

Ornat首席执行官Eyal Lev说道：“Parse正在通过Evercode技术加快单细胞研究的步伐。我们十分高兴能够与他们合作，把这项先进技术引入正在欣欣向荣的以色列生物科学界。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

凭借联合创始人Alex Rosenberg和Charles Roco在华盛顿大学开发的技术，Parse已筹集了超过5000万美元的资金，其技术被全球近1000个客户所采用。公司的产品组合不断增长，其中包括Evercode Whole Transcriptome、Evercode TCR、Gene Capture和一款数据分析解决方案。

Parse Biosciences位于西雅图充满活力的South Lake Union区，并与近期在当地启用了34000平方英尺的总部办公区域和先进实验室。要了解更多信息，请访问https://www.parsebiosciences.com/。

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