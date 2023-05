Mitsubishi Power fornece tecnologia à maior usina termelétrica do Brasil em apoio à transição energética do país

Image of the site where the Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) will be chartered by Portocem and permanently moored within the basin of the Port of Pecém. (Credit: Complexo do Pecém)

LAKE MARY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Um novo consórcio, formado pela Mitsubishi Power Americas, Inc. e a empresa de engenharia CONSAG, assinou um contrato com a Portocem Geração de Energia S.A. para engenharia, fornecimento e construção (EPC) da Usina Termelétrica Portocem (UTE Portocem) no Brasil. O início da construção do empreendimento foi marcado com uma solenidade no dia 5 de maio de 2023.

A Portocem Geração de Energia S.A. foi a grande vencedora do primeiro Leilão de Reserva de Capacidade de Energia do Brasil, realizado em dezembro de 2021, para contratação de energia para o Sistema Interligado Nacional (SIN).

Pelo contrato, a Mitsubishi Power irá fornecer quatro turbinas a gás refrigeradas a ar e aprimoradas M501JAC, enquanto a CONSAG será responsável pelo fornecimento do balanço da planta (BoP), serviços públicos, obras civis, montagem e colocação da planta em operação, bem como a implementação das linhas de transmissão e subestações que alimentam o BoP.

As quatro turbinas a gás M501JAC de última geração irão operar em ciclo simples na UTE Portocem, fornecendo a tão necessária capacidade de geração no Brasil.

A UTE Portocem representa o terceiro projeto de turbina a gás de classe avançada da Mitsubishi Power no Brasil nos últimos seis anos, estabelecendo um sólido histórico de sucesso no país.

A UTE Portocem será uma das maiores usinas termelétricas já construídas na América Latina e terá 1,6 gigawatts (GW) de capacidade instalada. O projeto foi elaborado para fornecer energia confiável à rede nacional no Brasil, proporcionando capacidade adicional tanto necessária para dar suporte à dependência existente de energia intermitente oriunda de fontes renováveis. A UTE Portocem será construída no Complexo Industrial e Portuário de Pecém, localizado na região metropolitana de Fortaleza.

" A usina termelétrica UTE Portocem é um projeto histórico para o Brasil, ao permitir uma transição energética eficiente e garantir a confiabilidade do sistema elétrico nacional. Estamos orgulhosos de participar deste projeto e também de manter a liderança de mercado neste segmento", disse Eric Shigetomi, Vice-Presidente de Vendas para América do Sul da Mitsubishi Power Americas.

" Estamos felizes com esta parceria. A Portocem selecionou tecnologia de ponta ao escolher a Mitsubishi Power e uma construtora com larga experiência na construção deste tipo de projeto, a CONSAG", afirmou Ronan Dias, Diretor Executivo da Portocem. " Juntos, eles irão nos ajudar a transformar a região em um importante centro de gás natural da América Latina, atraindo diversos outros investimentos sustentáveis."

" A construção da usina termelétrica Portocem em parceria com a Portocem e a Mitsubishi Power é um importante marco na história da CONSAG, reforçando a posição do Grupo como um dos principais atores do setor de energia e infraestrutura no Brasil e no mundo. Agradecemos a confiança e desejamos muito sucesso na implantação e operação deste empreendimento", acrescentou Daniel Breanza, Diretor de Negócios da CONSAG.

Uma linha de transmissão de 6 km irá ligar a usina ao Sistema Interligado Nacional (SIN), através da subestação Pecém 2. Uma Unidade Flutuante de Armazenamento e Regaseificação (FSRU) será locada pela Portocem e atracada permanentemente na bacia do Porto de Pecém. O empreendimento está sendo projetado para ter capacidade de geração de energia prontamente disponível para transmissão nos momentos em que o sistema elétrico necessita de reforço extra para atender aos picos de demanda, conforme determinações de transmissão do Operador Nacional do Sistema (ONS).

Sobre a Mitsubishi Power Americas, Inc.

A Mitsubishi Power Americas, Inc. (Mitsubishi Power) com sede em Lake Mary, Flórida, emprega mais de 2.500 especialistas e profissionais em geração de força, armazenamento de energia e soluções digitais. Nossos funcionários visam capacitar os clientes para combater a mudança climática de modo acessível e confiável, ao mesmo tempo em que promovem a prosperidade humana nas Américas do Norte, Central e do Sul. As soluções de geração de energia da Mitsubishi Power incluem turbinas a gás, vapor e aeroderivadas; mecanismos de transmissão e ilhas de força; sistemas geotérmicos; desenvolvimento de projetos solares fotovoltaicos; controles ambientais; e serviços. As soluções de armazenamento de energia incluem hidrogênio ecológico, sistemas de armazenamento de energia de bateria e serviços. A Mitsubishi Power também oferece soluções inteligentes que usam inteligência artificial para permitir a operação autônoma de usinas de energia. A Mitsubishi Power é uma marca de soluções de energia da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI). Com sede em Tóquio, Japão, a MHI é uma das principais fabricantes mundiais de maquinário pesado, com negócios de engenharia e fabricação abrangendo energia, infraestrutura, transporte, setor aeroespacial e defesa. Para mais informação, acesse o site da Mitsubishi Power Americas e siga-nos no LinkedIn.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.