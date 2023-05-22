全球主流汽車廠商選擇伊頓為多款電動汽車型號提供電池包斷開單元

伊頓的電池包斷開單元(BDU)有400伏特和800伏特兩種配置，並且整合了Breaktor®電路保護技術，降低了複雜性和成本。（照片：美國商業資訊）

伊頓的電池包斷開單元(BDU)有400伏特和800伏特兩種配置，並且整合了Breaktor®電路保護技術，降低了複雜性和成本。（照片：美國商業資訊）

德國卡爾斯魯厄--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--智能動力管理公司伊頓今天宣布，其車輛電氣化事業部已經獲得一份合約，為一家跨國汽車製造商提供400伏特和800伏特配置的電池斷開單元(BDU)，用於電動客車。伊頓的BDU整合了其用於電動車(EV)的Breaktor®電路保護技術，降低了複雜性和成本。伊頓將在2023年5月23日至25日的德國斯圖加特電池展覽會(The Battery Show)上展示這項技術，並在5月25日的會議上主持關於電動汽車系統功能安全性的討論。

伊頓車輛電氣化事業部總裁Mark Schneider表示：「這種具有產業領先安全功能和效率的模組是EV系統的關鍵組成部分。我們很高興能將它帶給這家世界級的汽車製造商。我們的BDU整合了我們的Breaktor®電路保護技術、Bussmann™保險絲和先進的Royal Power Solutions母排，透過緊湊高效率的包裝為EV系統提供全面的電氣保護。」

BDU的主要功能是根據EV操作的模式（如充電或駕駛）控制電池的開/關。如今的大多數EV都依賴於BDU中的三種傳統電路保護配置之一：保險絲和接觸器；高溫保險絲(pyro fuse)和接觸器；或者在單一BDU中同時應用保險絲、高溫保險絲和接觸器。儘管這些方案都提供了開關和保護功能，但它們都有各自的缺點，包括整體系統的複雜性、維護性、元件配合困難和大電流下易疲勞。

伊頓的BDU整合了Breaktor®電路保護技術，因而具備額外的功能和優點，包括替換多達四個高壓電氣元件，從而減少複雜性和系統級成本；在一個裝置中實現主動和被動動作；並且在發生高能量故障後能夠重設。總體而言，伊頓的BDU消除了對多達15個額外系統元件的需求。

創新的小尺寸母排設計使BDU可以在沒有散熱器的情況下有效利用空間，從而減輕重量。伊頓還利用自動化組裝程序提供卓越的安全性，減少生產時間，並透過幾乎零浪費的材料和幾乎零開發時間的產品提供最高的成本節省。這種動力連接技術的設計方案源於伊頓在2022年收購的Royal Power Solution。伊頓的Bussmann™系列保險絲也用來確保BDU的最佳性能。

Schneider表示：「透過Breaktor和我們的動力連接解決方案，伊頓獨具優勢，可為全球客戶打造差異化的電動車解決方案。」

敬請瞭解關於伊頓的BDU和其他電動車輛解決方案的更多資訊。

伊頓是一家智能動力管理公司，致力於改善世界各地用戶的生活品質並保護環境。我們信守承諾，正當經營，永續營運，並在當前和將來幫助我們的客戶管理動力。透過充分利用電氣化和數位化的全球成長趨勢，我們正在加速全球向可再生能源的轉換，幫助解決世界最緊迫的動力管理挑戰，並為我們的利害關係人和全社會謀取更好的福祉。

伊頓成立於1911年，今年是其在紐約證券交易所上市的100周年。我們2022年的收入為208億美元，為170多個國家/地區的客戶提供服務。如需瞭解更多資訊，請造訪www.eaton.com。請在Twitter和LinkedIn上關注我們。

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