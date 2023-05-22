全球主流汽车厂商选择伊顿为多款电动汽车型号提供电池包断开单元

伊顿的电池包断开单元(BDU)有400伏和800伏两种配置，并且集成了Breaktor®电路保护技术，降低了复杂性和成本。（照片：美国商业资讯）

伊顿的电池包断开单元(BDU)有400伏和800伏两种配置，并且集成了Breaktor®电路保护技术，降低了复杂性和成本。（照片：美国商业资讯）

德国卡尔斯鲁厄--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--智能动力管理公司伊顿今天宣布，其车辆电气化事业部已经获得一份合同，为一家跨国汽车制造商提供400伏和800伏配置的电池包断开单元(BDU)，用于电动乘用车。伊顿的BDU集成了其用于电动车(EV)的Breaktor®电路保护技术，降低了复杂性和成本。伊顿将在2023年5月23日至25日的德国斯图加特电池展览会(The Battery Show)上展示这项技术，并在5月25日的会议上主持关于电动汽车系统功能安全性的讨论。

伊顿车辆电气化事业部总裁Mark Schneider表示：“这种具有行业领先安全功能和效率的模块是EV系统的关键组成部分，我们很高兴能将它带给这家世界级的汽车制造商。我们的BDU集成了我们的Breaktor®电路保护技术、Bussmann™熔断器和先进的Royal Power Solutions母排，通过紧凑高效的包装为EV系统提供全面的电气保护。”

BDU的主要功能是根据EV操作的模式（如充电或驾驶）控制电池的开/关。如今的大多数EV都依赖于BDU中的三种传统电路保护配置之一：熔丝和接触器；爆炸熔丝和接触器；或者在单个BDU中同时应用熔丝、爆炸熔丝和接触器。尽管这些方案都提供了开关和保护功能，但它们都有各自的缺点，包括整体系统的复杂性、维护性、器件配合困难和大电流下易疲劳。

伊顿的BDU整合了Breaktor®电路保护技术，因而具备额外的功能和优点，包括替换多达四个高压电气元件，从而减少复杂性和系统级成本；在一个装置中实现主动和被动动作；并且在发生高能量故障后能够复位。总的来说，伊顿的BDU消除了对多达15个额外系统元件的需求。

创新的小尺寸母排设计使BDU可以在没有散热器的情况下有效利用空间，从而减轻重量。伊顿还利用自动化组装工艺提供卓越的安全性，减少生产时间，并通过几乎零浪费的材料和几乎零开发时间的产品提供最高的成本节省。这种电能连接技术的设计方案源于伊顿在2022年收购的Royal Power Solution。伊顿的Bussmann™系列熔断器也用来确保BDU的最佳性能。

Schneider表示：“通过Breaktor和我们的电能连接解决方案，伊顿独具优势，可为全球客户打造差异化的电动车解决方案。”

敬请了解关于伊顿的BDU和其他电动车辆解决方案的更多信息。

伊顿是一家智能动力管理公司，致力于改善世界各地用户的生活质量并保护环境。我们信守承诺，正当经营，可持续运营，并在当前和将来帮助我们的客户管理动力。通过充分利用电气化和数字化的全球增长趋势，我们正在加速全球向可再生能源的过渡，帮助解决世界最紧迫的动力管理挑战，并为我们的利益相关方和全社会谋取更好的福祉。

伊顿成立于1911年，今年是其在纽约证券交易所上市100周年。我们2022年的收入为208亿美元，为170多个国家/地区的客户提供服务。如需了解更多信息，请访问www.eaton.com。请在Twitter和LinkedIn上关注我们。

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