Eaton’s battery disconnect unit (BDU) comes in both 400- and 800-volt configurations and is integrated with its Breaktor® circuit protection technology, reducing complexity and cost. (Photo: Business Wire)

KARLSRUHE, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Het intelligente energiebeheerbedrijf Eaton heeft vandaag aangekondigd dat zijn eMobility-bedrijf een contract heeft ontvangen voor de levering van zijn Battery Disconnect Unit (BDU) in configuraties van zowel 400 als 800 volt aan een wereldwijde voertuigfabrikant voor gebruik in geëlektrificeerde passagiersvoertuigen. De BDU van Eaton integreert zijn Breaktor®-circuitbeveiligingstechnologie in geëlektrificeerde voertuigen (EV's), wat de complexiteit en de kosten vermindert. Eaton zal deze technologie tonen op The Battery Show in Stuttgart, Duitsland, 23-25 mei 2023, en op 25 mei tijdens de conferentie een discussie leiden over functionele veiligheid in systemen voor elektrische voertuigen.

