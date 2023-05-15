HCLTech決定使用SAP SuccessFactors人資雲員工體驗管理套件進行戰略性人力資源轉型

紐約和印度諾伊達--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球領先科技公司HCLTech宣布擴大與SAP的長期合作夥伴關係，推動企業數位化轉型。

作為擴大合作的一部分，HCLTech將成為SAP SuccessFactors人資雲員工體驗管理套件(SAP SuccessFactors HXM套件)的客戶與全球戰略服務合作夥伴。

HCLTech將利用SAP SuccessFactors HXM套件提高其全球超過225,000名員工的體驗，並簡化其招聘和入職流程。HCLTech也將施用SAP的Workzone以及Qualtrics解決方案來增強員工體驗。

身為SAP的多元合作夥伴，HCLTech也將開放SAP SuccessFactors HXM套件以及其在CloudSMART下的行業領先雲端服務，供全球相關企業使用。

HCLTech執行長兼董事總經理C Vijayakumar表示：「我們的員工是公司成長戰略的核心，因此我們致力於推動員工發展。我們很高興能夠擴大與SAP的合作關係，並透過最先進的科技繼續提升員工的體驗。這種合作也為我們創造更多機會，讓我們在協助客戶進行數位化轉型的同時，利用SAP HXM套件提升其員工體驗。」

SAP SE執行長兼執行董事Christian Klein表示：「作為RISE with SAP的早期採用者和合作夥伴，HCLTech深知企業的成功轉型始於其員工。我們相信，HCLTech選用SAP的SuccessFactors HXM套件與其強大的服務組件，將會進一步深化我們的合作夥伴關係，並為全球客戶創造更多的價值。」

關於 HCLTech

HCLTech是一家全球性的科技公司，在60個國家擁有超過22.59萬名員工。公司圍繞數位、工程和雲，透過豐富的技術服務和產品組合展現出行業領先的能力。我們與所有主要垂直行業的客戶合作，為金融服務、製造、生命科學和醫療保健、技術和服務、電信和媒體、零售和快速消費品、公共服務等行業提供解決方案。在截至2023年3月的過去12個月，公司合併營收總額為126億美元。如需瞭解關於我們如何為您的發展提供強大動力的資訊，請造訪hcltech.com。

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