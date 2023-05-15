HCLTech决定在战略性人力资源转型中采用SAP SuccessFactors人力资源管理套件

纽约和印度诺伊达--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的科技公司HCLTech宣布扩大与SAP的长期合作伙伴关系，推动企业数字化转型。

作为扩大合作的一部分，HCLTech将成为SAP SuccessFactors人力资源管理套件(SAP SuccessFactors HXM套件)的客户与全球战略服务合作伙伴。

HCLTech将利用SAP SuccessFactors HXM套件提升其全球超过225,000名人员的体验并简化其招聘和入职流程。HCLTech也将利用SAP的Workzone以及Qualtrics解决方案来增强员工体验。

身为SAP的多元合作伙伴，HCLTech也将开放SAP SuccessFactors HXM套件以及其在CloudSMART下的行业领先云服务供全球相关企业使用。

HCLTech首席执行官兼董事总经理C Vijayakumar表示：“我们的员工是公司增长战略的核心，因此我们致力于推动员工发展。我们很高兴能够扩大与SAP的合作关系，并通过最先进的技术继续提升员工的体验。这种合作也为我们创造更多机会，让我们协助客户在数字化转型的同时，利用SAP HXM套件提升员工体验。”

SAP SE执行董事兼首席执行官Christian Klein表示：“作为RISE with SAP的早期采用者和合作伙伴，HCLTech深知企业的成功转型始于其员工。我们相信，HCLTech选用SAP的SuccessFactors HXM套件与其强大的服务组件，将会进一步深化我们的合作伙伴关系，并为全球客户创造更多的价值。”

关于 HCLTech

HCLTech是一家全球性的科技公司，在60个国家拥有超过22.59万名员工。公司围绕数字、工程和云，通过丰富的技术服务和产品组合展现出行业领先的能力。我们与所有主要垂直行业的客户合作，为金融服务、制造、生命科学和医疗保健、技术和服务、电信和媒体、零售和快速消费品、公共服务等行业提供解决方案。在截至2023年3月的过去12个月，公司合并营收总额为126亿美元。如需了解关于我们如何为您的发展提供强大动力的信息，请访问hcltech.com。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。