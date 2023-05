Xilam Animation sera le studio d’animation de la nouvelle série Twilight of the Gods, réalisée par l’emblématique Zack Snyder, bientôt disponible sur Netflix

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Xilam Animation (Paris:XIL), société de production nommée aux oscars, a été choisie pour être le studio d’animation de la série d’action/aventure épique Twilight of the Gods, créée par le célèbre réalisateur Zack Snyder, qui en assure la production déléguée et qui en réalisera deux épisodes. Bientôt disponible sur Netflix, la production déléguée de ce projet d’animation inspiré de la mythologie nordique sera également confiée à Deborah Snyder et Wesley Coller pour le compte de The Stone Quarry, la société de Zack et Deborah Snyder.

Xilam sera chargé de toutes les étapes de fabrication de la série, y compris le lay-out, les décors couleur, l’animation et le compositing.

Marc du Pontavice, fondateur et Président-Directeur général de Xilam Animation, déclare : “Nous sommes très fiers de travailler avec l’équipe de Stone Quarry, et notamment avec le créateur et réalisateur emblématique Zack Snyder. Et nous sommes profondément reconnaissant de la confiance que Netflix nous accorde en nous permettant de donner vie à la vision spectaculaire de Zack. Nous utiliserons les dernières techniques de pointe en animation 2D tout au long de la production qui mettra en scène des batailles impressionnantes et des effets spéciaux reflétant le style très singulier développé par Zack tout au long de sa carrière. Ce projet témoigne aussi d’une avancée significative dans l’ambition annoncée par Xilam d’apporter son expertise au service des séries d’actions pour adultes destinées à un public mondial ».

A PROPOS DE :

Twilight of the Gods : La série animée donne vie à la vision spectaculaire et audacieuse de Zack Snyder sur le terrain de la mythologie nordique, et utilisera notamment les voix de Sylvia Hoeks, Stuart Martin, Pilou Asbaek, John Noble, Paterson Joseph, Rahul Kohli, Jamie Clayton, Kristopher Hivju, Peter Stormare, Jamie Chung, Lauren Cohan, et Corey Stroll.

Créé par : Zack Snyder, Jay Olivia, Eric Carrasco

Producteurs délégués : Zack Snyder, Deborah Snyder, Wesley Coller et Jay Oliva

Réalisation : Zack Snyder, Jay Olivia

Producteur exécutif : Eric Carrasco

Xilam : Xilam est une société leader dans le domaine de l’animation 2D ayant créé et produit des franchises à succès pour les enfants telles que Oggy et les Cafards, Zig et Sharko et, pour Disney +, Tic et Tac (les aventures au parc). S’agissant de programmes à l’intention d’un public ado-adulte, Xilam produit actuellement pour Disney + une comédie d’horreur The Doomies (d’un format de 22x22’) et a produit le film d’animation nommé aux Oscars J’ai perdu mon corps.

Acteur majeur de l’animation, Xilam est un studio intégré fondé en 1999 qui créé, produit et distribue des programmes originaux dans plus de 190 pays pour les enfants et les adultes, diffusés à la télévision et sur les plateformes de streaming SVOD (Netflix, Disney+, Amazon, …) et AVOD (YouTube, Facebook, …). Avec une créativité et une capacité d’innovation mondialement reconnues, une expertise éditoriale et commerciale à la pointe de son industrie, Xilam se positionne comme un acteur incontournable dans un marché en forte croissance. Xilam construit chaque année de véritables succès et capitalise sur de puissantes marques historiques (Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Chicky…) et nouvelles (Oggy Oggy en préscolaire, Mr. Magoo, Karate Sheep …), qui assoient et élargissent un important catalogue constitué de plus de 2 700 épisodes et 3 longs métrages dont J’ai Perdu Mon Corps nommé aux Oscars. Xilam dispose d’une expertise unique en 3D. Xilam emploie plus de 600 personnes, dont 400 artistes, répartis sur ses studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh au Vietnam. Xilam est cotée sur Euronext Paris Compartiment B - Éligibilité PEA - SRD long.

