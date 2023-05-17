Toluna達成收購MetrixLab的協議，顯著擴大全球業務版圖和解決方案組合

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--全球首屈一指的洞察科技和調查團隊提供商Toluna今天宣佈已達成協議，將從Macromill, Inc.手中收購全球知名的市場研究和洞察領域領導者MetrixLab。該收購計畫訂於6月1日完成，將打造一個獨一無二的組織，提供端到端的市場研究能力，為提供世界級的洞察力和業務影響力設立新標準。

Toluna是敏捷定量和定性研究解決方案的一流提供商，服務範圍從自助式到混合式再到全方位服務。該公司一直致力於投資創新科技解決方案和全球調查團隊，透過其Toluna Start平臺進行大規模的高品質研究。收購MetrixLab可以讓公司引進科學方法和人類智慧支援的尖端解決方案，從而進一步增強Toluna的全球洞察能力。

MetrixLab的客戶將繼續受益於他們一直以來享有的創新洞察解決方案，現在還將獲得Toluna的先進科技平臺、全球調查團隊和全球服務團隊所提供的附加價值，這些優勢使他們能夠以前所未有的速度和規模進行同樣高品質的研究。

Toluna執行長Frédéric-Charles Petit表示：「我們熱烈歡迎MetrixLab及其優秀團隊加入Toluna，同時與Macromill探索新的合作機會。此次收購是我們履行自身使命過程中的重要里程碑，我們的使命是透過一個融合最新科技和人類專業知識的平臺，使客戶能夠輕鬆地做出資料驅動的決策。將Toluna Start的先進研究平臺和高品質全球調查團隊與MetrixLab業界領先的套裝洞察解決方案相結合，我們將為客戶提供無與倫比的研究能力，並使他們能夠與單一合作夥伴合作，從而簡化他們的洞察方法。這樣的結合證明了我們致力於為客戶提供卓越價值並協助他們在業務上取得更大成功的承諾。」

MetrixLab執行長Thijs Elias補充道：「20多年來，MetrixLab結合不斷演進的科技與充滿熱忱的研究專家，幫助全球品牌發揮業務影響力。透過與Toluna業界領先的洞察科技平臺和全球調查團隊攜手合作，我們將能夠以更快的速度和更大的規模，繼續為我們的合作夥伴開發和交付研究計畫。」

透過加速投資於可推動卓越研究的創新人工智慧和機器學習能力，Toluna致力於提供以客戶為中心的端到端洞察平臺。此次收購是Toluna自2014年以來的第五筆收購交易，此前不久，該公司於2022年10月下旬收購並成功整合了GutCheck。

作為這項交易的一部分，Macromill將持有Toluna的少數股權。未來，Toluna和Macromill將探索全球合作和建立合作夥伴關係的機會。Verlinvest仍將是新合併實體的最大股東。

Macromill執行長Toru Sasaki表示：「結合Toluna和MetrixLab的實力，將打造全球首屈一指的全球洞察公司之一。我們很高興在與Toluna的新合作夥伴關係中尋求全球合作及產生相乘效應的機會。」

Jefferies擔任Toluna的財務顧問，Cooley LLP和Pinsent Masons LLP擔任Toluna的法律顧問。正式的交割日期訂於6月1日。

關於Toluna

Toluna結合最先進的科技、最優質的研究科學、最優秀的全球調查團隊以及訂製型服務以擴充業務，使一流品牌和機構能夠不受限制地進行各項研究。

Toluna在全球擁有2500名員工，在90多個市場為超過一半的《財星》500大企業提供至關重要的洞察。我們共同努力推動市場研究領域邁向更美好的未來。

關於MetrixLab

MetrixLab是快速成長的全球市場研究和洞察公司，對洞察的現狀提出挑戰。MetrixLab融合不斷演進的科技與充滿熱忱的專家，幫助全球和本土品牌發揮更大的影響力，並建立合作夥伴關係以推動永續的公平成長。從創意測試到品牌追蹤，從包裝到電子商務最佳化，MetrixLab的一系列套裝解決方案可適應各種類型的預算、時間表和業務需求。

MetrixLab是超過半數全球百大品牌的合作夥伴並以此為榮。

關於Macromill

Macromill是快速成長的全球市場研究和數位行銷解決方案提供商。Macromill整合其專業公司的集體力量，提供創新的資料和洞察力，協助客戶做出更明智的決策。Macromill業界領先的數位研究解決方案針對當今企業面臨的挑戰提供快速且具有成本效益的解決方案。

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