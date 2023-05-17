Toluna达成收购MetrixLab的协议，显著拓展全球业务版图和解决方案组合

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球领先的洞察技术和调查团队提供商Toluna今天宣布已达成协议，将从Macromill, Inc.手中收购全球知名市场研究和洞察领域的领导者MetrixLab。该收购计划于6月1日完成，将打造一个独一无二的组织，提供端到端的市场研究能力，为提供世界级的洞察力和业务影响力设立新标准。

Toluna是敏捷定量和定性研究解决方案的领先提供商，提供服务的范围从自助式到混合式再到全方位服务。该公司一直致力于投资创新技术解决方案和全球调查团队，通过其Toluna Start平台进行大规模的高质量研究。收购MetrixLab可以让公司引入基于科学方法和人类智慧的前沿解决方案，从而进一步增强Toluna的全球洞察能力。

MetrixLab的客户将继续受益于他们一直以来获享的创新洞察解决方案，现在还将获得Toluna的先进技术平台、全球调查团队和全球服务团队所提供的附加价值，这些优势使他们能够以前所未有的速度和规模进行同样高质量的研究。

Toluna首席执行官Frédéric-Charles Petit表示：“我们热烈欢迎MetrixLab及其优秀团队加入Toluna，同时与Macromill探索新的合作机会。此次收购是我们履行自身使命过程中的一个重要里程碑，我们的使命是通过一个融合最新技术和人类专业知识的平台，使客户能够轻松地做出基于数据的决策。通过将Toluna Start的先进研究平台和高质量全球调查团队与MetrixLab的业界领先洞察解决方案套件相结合，我们将为客户提供无与伦比的研究能力，并使他们能够与单一合作伙伴合作，从而简化他们的洞察方法。这样的结合方式表明了我们致力于为客户提供卓越价值并帮助他们在业务上取得更大成功的承诺。”

MetrixLab首席执行官Thijs Elias补充道：“20多年来，MetrixLab充分依托不断发展的技术与充满热忱的研究专家，帮助全球各个品牌实现业务影响力。通过与Toluna业界领先的洞察技术平台和全球调查团队携手合作，我们将能够以更快的速度和更大的规模继续为我们的合作伙伴开发和交付研究项目。”

Toluna致力于通过加速对推动卓越研究的创新人工智能和机器学习能力的投资，提供以客户为中心的端到端洞察平台。此次收购标志着Toluna自2014年以来的第五笔收购交易，此前不久，该公司于2022年10月下旬收购并成功整合了GutCheck。

作为这项交易的一部分，Macromill将持有Toluna的少数股权。未来，Toluna和Macromill将探索全球合作和建立合作伙伴关系的机会。Verlinvest仍将是新合并实体的最大股东。

Macromill首席执行官Toru Sasaki表示：“Toluna和MetrixLab强强联手，将打造全球首屈一指的全球洞察公司。我们很高兴在与Toluna的新合作伙伴关系中寻求全球合作并产生协同效应的机会。”

Jefferies担任Toluna的财务顾问，Cooley LLP和Pinsent Masons LLP担任Toluna的法律顾问。正式的交割日期定于6月1日。

关于Toluna

Toluna通过将最先进的技术、最优质的研究科学、最优秀的全球调查团队以及量身定制的业务拓展服务相结合，使领先品牌和机构能够不受限制地进行各项研究。

Toluna在全球拥有2500名员工，在90多个市场为超过一半的《财富》500强企业提供至关重要的洞察。我们共同努力推动市场研究领域迈向更美好的未来。

关于MetrixLab

MetrixLab是一家快速发展的全球市场研究和洞察公司，正在对洞察的现状进行变革。通过将不断发展的技术与充满热忱的专家完美融合，MetrixLab帮助全球和本地品牌实现更大的影响力，并建立合作伙伴关系以推动可持续的公平增长。从创意测试到品牌跟踪，从包装到电子商务优化，MetrixLab的一系列解决方案套件可适应各种类型的预算、时间表和业务需求。

MetrixLab是超半数全球百强品牌的合作伙伴并以此为豪。

关于Macromill

Macromill是一家快速发展的全球市场研究和数字营销解决方案提供商。Macromill整合其专业公司的集体力量，提供创新的数据和洞察力，帮助客户做出更明智的决策。Macromill业界领先的数字研究解决方案针对当今企业面临的挑战提供了快速且具有成本效益的解决方案。

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