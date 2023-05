Toluna sluit overeenkomst voor overname van MetrixLab en breidt wereldwijd bereik en portfolio aanzienlijk uit

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Toluna, een werelwijd onderzoeksbureau en panel leverancier, heeft een overeenkomst gesloten voor de overname van MetrixLab per 1 juni 2023. MetrixLab is een snelgroeiend, internationaal marktonderzoek bureau van Macromill, Inc. Door deze overname ontstaat een uniek bedrijf dat een nieuwe standaard zal zetten in onderzoek, consumenten inzichten, en klantsucces.

Toluna’s aanbod varieert van do-it-yourself (DIY) tot full-service onderzoeks oplossingen. Het bedrijf investeert continu in innovatieve technologie en haar wereldwijde panel. Via het Toluna Start platform leveren ze schaalbaar & kwalitatief hoogwaardig onderzoek. Daar voegen ze nu de gevalideerde onderzoeksoplossingen, technologie en het getalenteerde team van MetrixLab aan toe.

Frédéric-Charles Petit, CEO van Toluna, zei: "We zijn heel enthousiast om MetrixLab en haar getalenteerde team bij Toluna te verwelkomen en de samenwerking met Macromill te verkennen. Deze overname is een belangrijke mijlpaal in onze missie om klanten te helpen eenvoudiger datagedreven beslissingen te nemen. Via een platform dat de nieuwste technologie en menselijke expertise verenigt. Onze klanten kunnen straks met één partner werken die ze helpt bij het behalen van grotere successen."

Thijs Elias, CEO of MetrixLab, voegde eraan toe, "MetrixLab helpt al meer dan twintig jaar merken wereldwijd om hun impact te vergroten. Dit doen we met behulp van innovatieve oplossingen en gepassioneerde onderzoeksexperts. Het samengaan met Toluna’s platform en wereldwijde panel stelt ons in staat om onderzoek voor onze partners te blijven leveren, maar dan op nog grotere schaal en sneller dan ooit."

Dit nieuws betekent Toluna's vijfde overnamedeal sinds 2014, kort na de overname en succesvolle integratie van GutCheck eind oktober 2022. Bij de transactie krijgt Macromill een minderheidsbelang in Toluna. In de toekomst zullen Toluna en Macromill mogelijkheden voor verdere samenwerking en partnerschap onderzoeken. Verlinvest blijft de grootste aandeelhouder van de nieuwe gecombineerde entiteit.

Toru Sasaki, CEO van Macromill, verklaarde: "Door de sterke punten van zowel Toluna als MetrixLab te combineren, ontstaat een van 's werelds meest toonaangevende bedrijven op het gebied van onderzoek & insights. We zijn enthousiast over de mogelijkheden voor de wereldwijde samenwerking en het genereren van synergieën met onze nieuwe partner Toluna."

Jefferies trad op als financieel adviseur. Cooley LLP en Pinsent Masons LLP traden op als juridisch adviseurs van Toluna. De officiële sluitingsdatum is vastgesteld voor 1 juni.

Over Toluna

Toluna stelt merken en bureaus in staat om onderzoek te doen zonder grenzen. Dit doen ze door het beste van technologie, het beste van onderzoekswetenschap, het beste van wereldwijde panels en service op maat te verenigen om uw bedrijf op te schalen.

De nieuwe organisatie zal 2500 medewerkers tellen en onderzoek doen in meer dan 90 markten voor meer dan de helft van de Fortune 500 bedrijven. Samen streven zij ernaar om marktonderzoek naar een betere toekomst te leiden.

Over MetrixLab

MetrixLab is een snelgroeiend, international marktonderzoek bureau. Door de combinatie van technologie en gepassioneerde experts helpen zij merken (lokaal en internationaal) meer impact te genereren. Van reclame uitingen tot merktracking, en van verpakking tot e-commerce-optimalisatie. MetrixLab's oplossingen passen bij alle soorten budgetten, tijdlijnen en vraagstukken. MetrixLab is actief in meer dan 90 landen, en trotse partner van meer dan de helft van 's werelds top 100 merken.

Over Macromill

Macromill is een snel groeiende wereldwijde aanbieder van marktonderzoek en digitale marketing oplossingen. Macromill brengt de collectieve kracht van haar gespecialiseerde bedrijven samen om innovatieve gegevens en inzichten te leveren die klanten aanzetten tot het nemen van slimmere beslissingen. De toonaangevende digitale onderzoeksoplossingen van Macromill bieden snelle en kosteneffectieve oplossingen voor de uitdagingen waarmee bedrijven tegenwoordig te maken hebben.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele bron taal Engels. Vertalingen zijn bedoeld als leeshulp en moeten worden vergeleken met de tekst in de bron, die als enige rechtsgeldig is.