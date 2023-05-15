Graforce和Worley在亞太地區聯合推廣甲烷電解技術

甲烷電漿裂解裝置（圖中顯示了一個12千瓩的裝置）將天然氣、液化天然氣、火炬氣和其他碳氫化合物轉化為氫氣，而不會向大氣中排放二氧化碳或其他溫室氣體。這使得天然氣消費者可以在不改變能源供應商或運輸方式的情況下改用清潔燃燒的氫氣。（圖片：美國商業資訊）

甲烷電漿裂解裝置（圖中顯示了一個12千瓩的裝置）將天然氣、液化天然氣、火炬氣和其他碳氫化合物轉化為氫氣，而不會向大氣中排放二氧化碳或其他溫室氣體。這使得天然氣消費者可以在不改變能源供應商或運輸方式的情況下改用清潔燃燒的氫氣。（圖片：美國商業資訊）

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 德國領先的零碳氫裝置供應商Graforce和全球領先的工程和專案交付公司Worley攜手合作，共同在澳洲、太平洋、亞洲和中國推廣甲烷電解（電漿裂解）技術。電漿裂解是一項具有重大影響的技術，它可以將天然氣、液化天然氣、火炬氣和其他碳氫化合物轉化為氫氣，而不會將二氧化碳或任何其他溫室氣體排放到大氣中。這使得天然氣消費者可以在不改變能源供應商或運輸方式的情況下改用清潔燃燒的氫氣。Graforce和Worley將在於澳洲阿德萊德舉行的APPEA 2023（5月15日至18日）期間，在Worley贊助的氫氣館展示電漿裂解裝置，展現氫產業的最新創新以及對工業和化石燃料脫碳的影響。

澳洲是全球最大的天然氣生產國之一，也是世界領先的燃料供應國之一。向德國供應液化天然氣和綠色氫氣的專案正在進行中。與此同時，該國的目標是到2030年將二氧化碳排放量減少40%以上。像電漿裂解這樣的永續技術是同時實現經濟和氣候目標的基本要求。

Graforce技術長Jens Hanke博士表示：「整個亞太地區都在為現有能源尋找綠色技術，以實現氣候目標。與Worley的合作是我們快速擴大甲烷電漿裂解技術和開拓這些市場的重要步驟。」

Worley為能源、資源和化工業提供大型工程、採購和建築服務。Worley將為澳洲和亞洲的電漿裂解裝置客戶提供工程和專案交付服務。在模組化裝置中，可再生電力產生的高頻電漿場將甲烷等烴類物質分解為其分子組成部分：氫氣和固體碳。與水電解相比，電漿裂解僅需五分之一的能量即可產生相同數量的氫氣。一座20千瓩的裝置每年可將約7萬公噸甲烷轉化為氫氣，並減少約20萬公噸二氧化碳排放量。

Worley ANZ董事總經理Gillian Cagney表示：「我們致力於擴大規模以取得實現淨零目標所需的大量可再生能源和氫氣，而我們在中期內仍需依賴化石燃料，特別是天然氣和液化天然氣，這一點是不可避免的。電漿裂解技術可以同時應對這兩種現實情況，並利用現有基礎建設加快脫碳程序。電漿裂解很可能成為脫碳工具箱中的一個寶貴工具，並有助於實現我們公司的目標——打造一個更永持續發展的世界。」

關於Graforce

Graforce是一家德國氫技術公司，其千瓩級電力多元化轉換(power-to-X)裝置能夠以零二氧化碳排放或負二氧化碳排放的方式生產氫氣和合成原料，不僅具有超高能效，還能降低基礎建設成本。Graforce透過這種方式對化石能源產業、工業與供熱、運輸以及建築業進行脫碳。Graforce目前正在擴大與金融和策略投資人的策略合作夥伴關係，以便在全球迅速推廣其氫技術。

www.graforce.com/EN

Worley是一家總部位於澳洲的全球性公司，我們的目標是打造一個更加永續發展的世界。Worley是能源、化工和資源領域全球領先的專業專案和資產服務提供者。作為一家以知識為基礎的服務提供者，我們利用自身的知識和能力來支援我們的客戶減少排放並邁向低碳未來。Worley Limited已在澳洲證券交易所上市(ASX: WOR)。

www.worley.com

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