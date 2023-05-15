Graforce和Worley在亚太地区联合推广甲烷电解技术

甲烷等离子体裂解装置（图中显示了一个12兆瓦的装置）将天然气、液化天然气、火炬气和其他碳氢化合物转化为氢气，而不会向大气中排放二氧化碳或其他温室气体。这使得天然气消费者可以在不改变能源供应商或运输方式的情况下改用清洁燃烧的氢气。（图示：美国商业资讯）

甲烷等离子体裂解装置（图中显示了一个12兆瓦的装置）将天然气、液化天然气、火炬气和其他碳氢化合物转化为氢气，而不会向大气中排放二氧化碳或其他温室气体。这使得天然气消费者可以在不改变能源供应商或运输方式的情况下改用清洁燃烧的氢气。（图示：美国商业资讯）

柏林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 德国领先的零碳氢装置供应商Graforce和全球领先的工程和项目交付公司Worley携手合作，共同在澳大利亚、太平洋、亚洲和中国推广甲烷电解（等离子体裂解）技术。等离子体裂解是一项具有重大影响的技术，它可以将天然气、液化天然气、火炬气和其他碳氢化合物转化为氢气，而不会将二氧化碳或任何其他温室气体排放到大气中。这使得天然气消费者可以在不改变能源供应商或运输方式的情况下改用清洁燃烧的氢气。Graforce和Worley将在于澳大利亚阿德莱德举行的APPEA 2023（5月15日至18日）期间，在Worley赞助的氢气馆展示等离子体裂解装置，展现氢行业的最新创新以及对工业和化石燃料脱碳的影响。

澳大利亚是全球最大的天然气生产国之一，也是世界领先的燃料供应国之一。向德国供应液化天然气和绿色氢气的项目正在进行中。与此同时，该国的目标是到2030年将二氧化碳排放量减少40%以上。像等离子体裂解这样的可持续技术是同时实现经济和气候目标的基本要求。

Graforce首席技术官Jens Hanke博士表示：“整个亚太地区都在为现有能源寻找绿色技术，以实现气候目标。与Worley的合作是我们快速扩大甲烷等离子体裂解技术和开拓这些市场的重要步骤。”

Worley为能源、资源和化工行业提供大型工程、采购和建筑服务。Worley将为澳大利亚和亚洲的等离子体裂解装置客户提供工程和项目交付服务。在模块化装置中，可再生电力产生的高频等离子场将甲烷等烃类物质分解为其分子组成部分：氢气和固体碳。与水电解相比，等离子体裂解仅需五分之一的能量即可产生相同数量的氢气。一座20兆瓦的装置每年可将约7万公吨甲烷转化为氢气，并减少约20万公吨二氧化碳排放量。

Worley ANZ董事总经理Gillian Cagney表示：“我们致力于扩大规模以取得实现净零目标所需的大量可再生能源和氢气，而我们在中期内仍需依赖化石燃料，特别是天然气和液化天然气，这一点是不可避免的。等离子体裂解技术可以同时应对这两种现实情况，并利用现有基础设施加快脱碳进程。等离子体裂解很可能成为脱碳工具箱中的一个宝贵工具，并有助于实现我们公司的目标——打造一个更加可持续发展的世界。”

关于Graforce

Graforce是一家德国氢技术公司，其兆瓦级电力多元化转换(power-to-X)装置能够以零二氧化碳排放或负二氧化碳排放的方式生产氢气和合成原料，不仅具有超高能效，还能降低基础设施成本。Graforce通过这种方式对化石能源行业、工业与供热、运输以及建筑行业进行脱碳。Graforce目前正在扩大与金融和战略投资者的战略合作伙伴关系，以便在全球范围内迅速推广其氢技术。

www.graforce.com/EN

Worley是一家总部位于澳大利亚的全球性公司，我们的目标是打造一个更加可持续发展的世界。Worley是能源、化工和资源领域全球领先的专业项目和资产服务提供商。作为一家以知识为基础的服务提供商，我们利用自身的知识和能力来支持我们的客户减少排放并迈向低碳未来。Worley Limited已在澳大利亚证券交易所上市(ASX: WOR)。

www.worley.com

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