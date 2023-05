Methane Plasmalysis plants – graphics shows a 12 MW plant - convert natural gas, LNG, flare gas and other hydrocarbons into hydrogen without emitting carbon dioxide or any other greenhouse gas into the atmosphere. This allows gas consumers to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or way of transportation. (Graphic: Business Wire)

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Graforce, de grootste Duitse leverancier van koolstofvrije waterstofinstallaties, en Worley, een toonaangevend wereldwijd engineering- en projectleveringsbedrijf, werken samen om methaanelektrolyse (plasmalyse) op te schalen, te beginnen in Australië, de Stille Oceaan, Azië en China. Plasmalyse is een baanbrekende technologie die aardgas, LNG, afgefakkeld gas en andere koolwaterstoffen omzet in waterstof zonder uitstoot van CO 2 of enig ander broeikasgas in de atmosfeer. Hierdoor kunnen gasverbruikers overstappen op schoonbrandende waterstof, zonder van energieleverancier of vervoerswijze te veranderen. Graforce en Worley zullen installaties voor plasmalyse tijdens APPEA 2023 in Adelaide, Australië presenteren (15-18 mei) op het door Worley gesponsorde waterstofpaviljoen, waar de nieuwste innovaties in de waterstofindustrie en de impact ervan op het koolstofvrij maken van industrieën en fossiele brandstoffen worden getoond.

