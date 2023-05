Graforce et Worley entament une collaboration visant à développer la technologie d'électrolyse du méthane dans la région APAC

Methane Plasmalysis plants – graphics shows a 12 MW plant - convert natural gas, LNG, flare gas and other hydrocarbons into hydrogen without emitting carbon dioxide or any other greenhouse gas into the atmosphere. This allows gas consumers to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or way of transportation. (Graphic: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Graforce, le principal fournisseur allemand d'installations de production d'hydrogène zéro carbone, et Worley, l'un des chefs de file mondiaux des services d'ingénierie et de réalisation de projets, entament une collaboration visant à développer la technologie d’électrolyse du méthane (plasmalyse) tout d’abord en Australie, dans le Pacifique, en Asie et en Chine. La plasmalyse est une technologie révolutionnaire qui utilise le gaz naturel, le GNL, le gaz de torche ainsi que d'autres hydrocarbures pour produire de l’hydrogène sans émettre de CO 2 ou d'autres gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Cette technologie devrait permettre aux consommateurs de gaz d'utiliser un hydrogène propre sans changer de fournisseur d'énergie ou de moyen de transport. Lors de la conférence et exposition APPEA 2023 qui se tiendra du 15 au 18 mai à Adélaïde, en Australie, Graforce et Worley présenteront les électrolyseurs à plasma au pavillon de l'hydrogène sponsorisé par Worley, mettant en lumière les dernières innovations dans l'industrie de l'hydrogène ainsi que son impact sur la décarbonation des industries et les combustibles fossiles.

L'Australie est l'un des plus grands producteurs de gaz naturel et l'un des principaux fournisseurs de combustibles au monde. Des projets visant à approvisionner l'Allemagne en GNL et en hydrogène vert sont en cours. Parallèlement, le pays a pour objectif de réduire ses émissions de CO 2 de plus de 40 % d'ici à 2030. Les technologies durables telles que la plasmalyse sont essentielles pour atteindre les objectifs économiques et climatiques.

« Afin d'atteindre les objectifs climatiques, toute la région APAC est à la recherche de technologies vertes pour exploiter ses sources d'énergie existantes. Cette coopération avec Worley est une étape importante qui nous permettra d’accélérer notre technologie d'électrolyse du méthane et de pénétrer ces marchés », déclare Jens Hanke, directeur technique de Graforce.

Worley fournit des services d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction à grande échelle aux industries des secteurs de l'énergie, des ressources et des produits chimiques. L’entreprise fournira des services d'ingénierie et de réalisation de projets aux exploitants d’électrolyseurs à plasma en Australie et en Asie. Dans les installations modulaires, un champ de plasma à haute densité généré par de l’électricité renouvelable décompose les hydrocarbures, tels que le méthane, en leurs composants moléculaires : l’hydrogène et le carbone solide. Comparée à l'électrolyse de l'eau, la plasmalyse ne nécessite qu'un cinquième de l'énergie électrique pour produire la même quantité d'hydrogène. Une seule installation de 20 mégawatts peut convertir environ 70 000 tonnes métriques de méthane en hydrogène par an et éliminer environ 200 000 tonnes métriques d’émissions de CO 2 .

« Alors que nous développons les parts conséquentes d'énergie renouvelable et d'hydrogène nécessaires pour atteindre nos objectifs de neutralité carbone, notre dépendance à moyen terme vis-à-vis des combustibles fossiles, et en particulier du gaz naturel et du GNL, est une évidence. La plasmalyse marie ces deux réalités et permet une décarbonation plus rapide en utilisant l'infrastructure existante. La plasmalyse sera probablement un outil indispensable à la décarbonation et contribuera à l'objectif de notre entreprise de fournir un monde plus durable », déclare Gillian Cagney, directrice générale de Worley ANZ.

À propos de :

Graforce est une entreprise allemande spécialisée dans la technologie de l'hydrogène. Ses centrales power-to-X produisent de l'hydrogène et des matières premières synthétiques sans CO2 ou avec un taux de CO2 négatif – en offrant la plus grande efficacité et des coûts d'infrastructure réduits en termes de multi-mégawatts. Graforce décarbonise ainsi les énergies fossiles, les secteurs industriels et les secteurs du chauffage, du transport et du bâtiment. L'entreprise est actuellement en train de développer ses partenariats financiers et stratégiques afin d’accélérer sa technologie de l’hydrogène à l'échelle mondiale.

www.graforce.com/EN

Worley est une société internationale basée en Australie dont l'objectif est de fournir un monde plus durable. Worley est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de services professionnels de projets et d’actifs dans les secteurs de l’énergie, des produits chimiques et des ressources. En tant que prestataire de services basé sur le savoir, nous utilisons nos connaissances et nos capacités pour aider nos clients à réduire leurs émissions et à avancer vers un avenir à faible intensité de carbone. Worley Limited est cotée à l'Australian Securities Exchange (ASX : WOR).

www.worley.com

