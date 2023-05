Graforce und Worley skalieren gemeinsam die Methan-Elektrolyse-Technologie in der APAC-Region

Methane Plasmalysis plants – graphics shows a 12 MW plant - convert natural gas, LNG, flare gas and other hydrocarbons into hydrogen without emitting carbon dioxide or any other greenhouse gas into the atmosphere. This allows gas consumers to switch to clean-burning hydrogen without changing their energy supplier or way of transportation. (Graphic: Business Wire)

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Graforce, Deutschlands führender Anbieter von kohlenstofffreien Wasserstoffanlagen, und Worley, ein Weltmarktführer im Bereich Engineering und Projektabwicklung, gehen eine Partnerschaft mit dem Ziel ein, die Methanelektrolyse (Plasmalyse) in Australien, dem pazifischen Raum, Asien und China einzuführen. Die Plasmalyse ist eine bahnbrechende Technologie, mit der Erdgas, LNG, Fackelgas und andere Kohlenwasserstoffe in Wasserstoff umgewandelt werden, ohne dass dabei CO 2 oder andere Treibhausgase in die Atmosphäre gelangen. Gasverbraucher können so auf umweltfreundlichen, sauber verbrennenden Wasserstoff umsteigen, ohne ihren Energielieferanten oder ihr Verkehrsmittel zu wechseln. Graforce und Worley werden Plasmalyse-Anlagen auf der APPEA 2023 in Adelaide, Australien (15.-18. Mai) im von Worley gesponserten Hydrogen Pavilion vorstellen und die neuesten Innovationen in der Wasserstoffindustrie und ihre Auswirkungen auf die Dekarbonisierung von Industrien und fossilen Brennstoffen präsentieren.

Australien gehört zu den größten Erdgasproduzenten und zählt zu den weltweit wichtigsten Kraftstofflieferanten. Derzeit werden Projekte zur Versorgung Deutschlands mit LNG und grünem Wasserstoff entwickelt. Außerdem hat sich das Land das Ziel gesetzt, seine CO 2 -Emissionen bis 2030 um über 40 Prozent zu reduzieren. Nachhaltige Technologien, wie beispielsweise die Plasmalyse, sind eine wesentliche Voraussetzung, um sowohl die wirtschaftlichen als auch die Klimaziele zu erreichen.

„Die gesamte APAC-Region möchte grüne Technologien für bestehende Energiequellen nutzen, um ihre Klimaziele zu erreichen. Die Zusammenarbeit mit Worley ist für uns ein wichtiger Schritt, um unsere Methanplasmalyse schnell zu skalieren und diese Märkte zu erschließen“, so Dr. Jens Hanke, CTO von Graforce.

Worley ist ein Anbieter von umfangreichen Engineering-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen für die Energie-, Rohstoff- und Chemieindustrie. Worley wird Engineering- und Projektdienstleistungen für Plasmalyse-Anlagen von Kunden in Australien und Asien erbringen. In den modularen Anlagen werden Kohlenwasserstoffe wie Methan durch ein mit erneuerbarem Strom erzeugtes Hochfrequenz-Plasmafeld in ihre molekularen Bestandteile aufgespalten: Wasserstoff und festen Kohlenstoff. Im Vergleich zur Wasserelektrolyse wird bei der Plasmalyse nur ein Fünftel der Energie benötigt, um die gleiche Menge an Wasserstoff zu erzeugen. Eine einzige 20-Megawatt-Anlage kann jährlich rund 70.000 Tonnen Methan in Wasserstoff umwandeln und etwa 200.000 Tonnen CO 2 -Emissionen einsparen.

„Bis wir die enormen Mengen an erneuerbaren Energien und Wasserstoff produzieren, die wir zur Erreichung unserer Netto-Null-Ziele benötigen, bleibt unsere mittelfristige Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, insbesondere von Erdgas und Flüssiggas, bestehen. Die Plasmalyse bringt diese beiden Realitäten in Einklang und ermöglicht eine schnellere Dekarbonisierung auf Basis der bestehenden Infrastruktur. Die Plasmalyse wird ein wertvolles Hilfsmittel im Werkzeugkasten der Dekarbonisierung sein und zu unserem Unternehmensziel beitragen, eine nachhaltigere Welt zu schaffen“, so Gillian Cagney, Worley ANZ Managing Director.

Unternehmensinformationen

Graforce ist ein deutsches Unternehmen für Wasserstofftechnologie. Seine Power-to-X-Anlagen produzieren mit höchster Effizienz und niedrigen Infrastrukturkosten im Multi-Megawatt-Bereich kohlendioxidfreien oder kohlendioxidnegativen Wasserstoff und synthetische Rohstoffe. Auf diese Weise dekarbonisiert Graforce fossile Energien, Industrien sowie den Wärme-, Transport- und Gebäudesektor. Derzeit baut Graforce seine finanziellen und strategischen Partnerschaften aus, um seine Wasserstofftechnologie bald weltweit zu skalieren.

www.graforce.com/EN

Worley ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Australien und unser Ziel ist die Schaffung einer nachhaltigeren Welt. Worley ist ein Weltmarktführer im Bereich professioneller Projekt- und Anlagendienstleistungen in den Sektoren Energie, Chemie und Ressourcen. Als wissensbasierter Dienstleistungsanbieter setzen wir unser Wissen und unsere Fähigkeiten ein, um unsere Kunden bei der Reduzierung ihrer Emissionen und dem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft zu unterstützen. Worley Limited ist an der Australian Securities Exchange (ASX: WOR) notiert.

www.worley.com

