Monument Re neemt portfolio over van Integrale Lux S.A.

HAMILTON, Bermuda--(BUSINESS WIRE)--Monument Re heeft vandaag aangekondigd dat haar Luxemburgse dochteronderneming Monument Assurance Luxembourg S.A. ('MAL') een overeenkomst heeft bereikt met Integrale Luxembourg voor de overname van haar closed-book portfolio van langlopende levensverzekeringen. De portfolio bedient voornamelijk de Luxemburgse, Nederlandse en Franse markt en is strategisch afgestemd op het bestaande bedrijfsmodel van MAL.

De portfolio en de bijbehorende werknemers worden overgebracht naar de Luxemburgse activiteiten van Monument na ontvangst van alle noodzakelijke wettelijke goedkeuringen van de Bermuda Monetary Authority ('BMA') en het Commissariat aux Assurances ('CAA').

Monument Re Limited is een herverzekeraar en vermogensconsolidator met een bewezen staat van dienst in de verwerving en exploitatie van portfolio's of directe verzekeraars in Europa. Monument Re is aanwezig in Bermuda dat, net als Zwitserland, een volledig Solvency II-equivalent rechtsgebied is. De Monument Re Group is actief via haar dochterondernemingen in België, Ierland, het eiland Man en Luxemburg, met vestigingen in Guernsey, Spanje, Italië, Duitsland en Singapore. Elke entiteit is onderworpen aan lokale regelgeving en Monument Re is onderworpen aan groepstoezicht door de Bermuda Monetary Authority.

Monument Assurance Luxembourg S.A. is een Luxemburgse levensverzekeringsmaatschappij met volledige vergunning, gereguleerd door het Commissariat aux Assurances, met vestigingen in Spanje, Italië en Duitsland. De strategie bestaat erin om, via portfolio-overdracht of rechtstreekse aankoop, oude gegarandeerde en gekoppelde portfolio's in Luxemburg, Italië en Spanje te verwerven.

