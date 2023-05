Monument Re acquiert le portefeuille d'Integrale Lux S.A.

HAMILTON, Les Bermudes--(BUSINESS WIRE)--Monument Re a annoncé aujourd'hui que sa filiale luxembourgeoise Monument Assurance Luxembourg S.A. (« MAL ») a conclu un accord avec Integrale Luxembourg pour l'acquisition de son portefeuille fermé de contrats d'assurance-vie à long terme. Ce portefeuille sert principalement les marchés luxembourgeois, néerlandais et français, et est stratégiquement aligné sur le modèle d'entreprise existant de MAL.

Le portefeuille et ses employés seront transférés dans les opérations luxembourgeoises de Monument après réception de toutes les approbations réglementaires nécessaires de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes (« BMA ») et du Commissariat aux Assurances (« CAA »).

Monument Re Limited est un réassureur et un consolidateur d'actifs qui a fait ses preuves dans l'acquisition et l'exploitation de portefeuilles ou d'assureurs directs en Europe. Monument Re est présent aux Bermudes qui, comme la Suisse, sont une juridiction entièrement équivalente à Solvabilité II. Le groupe Monument Re opère par l'intermédiaire de ses filiales en Belgique, en Irlande, sur l'île de Man et au Luxembourg, et de ses succursales à Guernesey, en Espagne, en Italie, en Allemagne et à Singapour. Chaque entité est soumise à la réglementation locale et Monument Re est soumis au contrôle de groupe de l'autorité monétaire des Bermudes.

Monument Assurance Luxembourg S.A. est une société d'assurance-vie luxembourgeoise entièrement agréée et réglementée par le Commissariat aux Assurances, avec des succursales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Sa stratégie consiste à acquérir, par transfert de portefeuille ou par achat direct, des portefeuilles garantis et liés au Luxembourg, en Italie et en Espagne.

Pour en savoir plus, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.monumentregroup.com.

