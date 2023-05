Il Politecnico di Bucarest apre il primo centro internazionale di esplorazione dell’energia NuScale Power

PORTLAND, Oregon--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) oggi ha annunciato l’apertura di un centro di esplorazione dell’energia (Centro E2) NuScale presso il Politecnico di Bucarest a sostegno di una collaborazione con i governi degli Stati Uniti e della Romania e con S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica). Erano presenti alla cerimonia di apertura importanti funzionari governativi tra cui l’ambasciatrice statunitense presso la Romania Kathleen Kavalec, il Primo ministro rumeno Nicolae Ciuca e il Ministro rumeno dell’energia Virgil Popescu. Primo Centro E2 internazionale, questo strumento di crescita professionale della forza lavoro consentirà alla Romania di sviluppare la prossima generazione di esperti, tecnici e operatori per lo sfruttamento dell’energia nucleare e diventerà un hub per la realizzazione di reattori nucleari modulari di ridotte dimensioni (SMR) in Europa.

“ La tecnologia nucleare di NuScale rappresenta la principale soluzione per la creazione di energia pulita a livello globale e può contribuire a rafforzare la posizione della Romania di leader nell’attuazione sicura di SMR”, spiega John Hopkins, Presidente e Amministratore delegato NuScale. “ Con l’appoggio del DOS nell’ambito del programma FIRST, siamo estremamente lieti di avere raggiunto un’altra pietra miliare in questa eccezionale collaborazione fra i nostri paesi e organizzazioni. Guardiamo con fiducia all’opportunità di sostenere la prossima generazione di leader nel settore dell’energia pulita in questa regione geografica e in tutto il mondo”.

Il Centro E2 è stato finanziato dal Dipartimento di Stato (DOS) Usa nell’ambito del programma FIRST (Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology), che supporta Paesi che collaborano nel portare avanti i loro programmi di sfruttamento dell’energia nucleare per conseguire gli obiettivi di energia pulita in conformità alle più rigorose norme internazionali concernenti la sicurezza nucleare e la non proliferazione.

“ Il progetto SMR di Doicesti, sostenuto da questo Centro E2, mostrerà la leadership romena nell’innovazione per la creazione di energia, accelererà la transizione all’energia pulita, creerà migliaia di posti di lavoro in Romania e negli Stati Uniti e rafforzerà la sicurezza relativa all’energia in Europa, al tempo stesso soddisfacendo i requisiti delle norme più rigorose concernenti la sicurezza nucleare e la non proliferazione”, aggiunge Ann Ganzer, Vicesegretaria principale presso il Bureau of International Security and Nonproliferation.

Questo annuncio segue la scia del contratto di collaborazione tra NuScale Power e Nuclearelectrica siglato nel 2021 per realizzare una centrale elettrica NuScale VOYGRTM-6 da 462 MWe in Romania entro la fine del decennio. In precedenza quest’anno NuScale e RoPower Nuclear S.A. (RoPower), controllate in ugual misura da Nuclearelectrica e Nova Power & Gas S.A., hanno iniziato le operazioni di progettazione e ingegneria “front-end” per uno stabilimento a Doicesti, Romania, la sede preferita per la realizzazione della centrale elettrica VOYGR.

La Romania promette di essere uno dei primi Paesi europei per la creazione di un SMR e di diventare un catalizzatore per gli SMR in questa regione geografica servendo da base sia per il supporto alle operazioni di questa nuova tecnologia in altri Paesi sia per la produzione e l’assemblaggio dei componenti della centrale.

“ Sulla scia della solida esperienza nell’esecuzione di operazioni sicure per lo sviluppo del nucleare acquisita in oltre 26 anni, siamo fieri di sostenere la crescita professionale della forza lavoro rumena nel settore dell’energia nucleare ai fini di un nuovo futuro tecnologicamente avanzato. Nuclearelectrica dispone di specialisti eccezionali e vanta prestazioni operative straordinarie oltre a godere di rinomanza internazionale, il che non solo colloca il settore del nucleare in Romania in cima alla lista per quanto riguarda i risultati ma anche getta le basi della leadership rumena nello sfruttamento dell’energia nucleare. Nuclearelectrica ha solide risorse, il che ci qualifica come il primo Paese dopo gli Stati Uniti a realizzare un SMR NuScale. Il primo Centro E2 lanciato in Romania costituisce solo l’inizio di questa nuova epoca della tecnologia, con vari vantaggi per le comunità e le industrie, ai quali siamo molto lieti di contribuire”, interloquisce Cosmin Ghita, Amministratore delegato Nuclearelectrica.

“ L’energia nucleare e gli SMR fanno parte della strategia rumena riguardante l’energia come uno dei pilastri per la sicurezza di quest’ultima e per il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione. Il nostro impegno ad aumentare la produzione di energia a partire da fonti nucleari pulite creerà una complementarità estremamente necessaria con risorse rinnovabili, aumenterà la flessibilità del sistema e consentirà un ulteriore, complesso sviluppo delle centrali attuali basate sul carbone. I 26 anni di know-how rumeno riguardo a operazioni sicure sono fondamentali per l’ulteriore sviluppo del programma di energia nucleare in Romania. La transizione energetica non è possibile senza mantenere e ampliare il ruolo dell’energia nucleare e richiede solidi accordi internazionali, come quello che stiamo perfezionando oggi. Desidero ringraziare i nostri partner statunitensi per il loro appoggio continuo, Nuclearelectrica per la sua leadership nel settore e la sua capacità di intraprendere il cammino necessario per diventare un operatore regionale di elezione, e il Politecnico per il suo impegno verso la crescita professionale della forza lavoro e prestazioni eccellenti. Desidero formulare un messaggio chiaro: il Primo ministro rumeno Nicolae Ciuca, il nostro governo e il Presidente rumeno Klaus Iohannis sostengono con forza lo sviluppo dell’energia nucleare e gli sforzi fatti per formare esperti in questo dominio”, conclude Virgil Popescu, Ministro dell’energia rumeno.

Il Centro E2 è un ambiente di apprendimento innovativo che offre agli utenti l’opportunità di applicare principi di ingegneria e fisica nucleare simulando attraverso vari scenari le operazioni di vere centrali elettriche basate sull’energia nucleare. Impiega strumenti di modellazione computerizzati all’avanguardia per simulare la sala di controllo di una centrale elettrica NuScale VOYGR SMR. Gli utenti possono svolgere il ruolo di “Operatore di sala controllo” presso una centrale VOYGR per apprendere le funzionalità di sicurezza e operative avanzate della tecnologia NuScale.

Il Politecnico di Bucarest è uno dei più importanti istituti superiori per l’insegnamento delle scienze applicate in Romania. È stato fondato nel 1950 e offre corsi e programmi universitari molto apprezzati a oltre 2.000 studenti all’anno.

Informazioni su NuScale Power

NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) è leader nello sviluppo dell’innovativa tecnologia proprietaria di reattori nucleari modulari di ridotte dimensioni (SMR, small modular reactor); la sua mission consiste nel facilitare la transizione energetica globale generando energia senza emissioni di anidride carbonica, sicura, scalabile e affidabile. Le sue innovative centrali SMR VOYGR™ impiegano il NuScale Power Module™, un reattore ad acqua pressurizzata sicuro, di ridotte dimensioni che può generare 77 megawatt di energia elettrica (MWe) o 250 megawatt di energia termica (lordi) ed è scalabile per rispondere alle esigenze dei clienti grazie a un array di configurazioni flessibili che genera fino a 924 MWe (12 moduli).

Produttore del primo e solo SMR il cui progetto è stato certificato dalla Nuclear Regulatory Commission degli Stati Uniti, NuScale è ben posizionata per servire un’ampia gamma di clienti nel mondo producendo energia nucleare per la generazione di energia elettrica e di teleriscaldamento, desalinizzazione, produzione di idrogeno su scala commerciale e altre applicazioni di energia termica per processi.

Fondata nel 2007, NuScale Power ha sede centrale a Portland, Oregon. Per saperne di più visitare il nostro sito web o seguirci su Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram e YouTube.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Questo comunicato stampa può contenere "dichiarazioni a carattere previsionale" ai sensi delle disposizioni "safe harbor" (Approdo sicuro) del Private Securities Litigation Reform Act degli Stati Uniti del 1995. Le dichiarazioni a carattere previsionale possono essere identificate dall'uso di termini come "stimare", "pianificare", "progettare", "prevedere", "intendere", "sarà", "aspettarsi", "anticipare", "credere", "cercare", "target" o altri simili che prevedono o indicano eventi futuri o trend, o che comunque non costituiscono dichiarazioni di fatti storici. Queste dichiarazioni a carattere previsionale sono intrinsecamente soggette a rischi, incertezze e supposizioni. I risultati effettivi possono differire materialmente a causa di una serie di fattori. Prestare attenzione nel fare affidamento su queste e su altre dichiarazioni a carattere previsionale. A causa di rischi noti e sconosciuti, i risultati di NuScale potrebbero risultare notevolmente diversi rispetto alle aspettative e proiezioni dell'azienda. NuScale declina espressamente qualsiasi obbligo di aggiornare queste dichiarazioni a carattere previsionale. Queste dichiarazioni a carattere previsionale non devono essere considerate rappresentative delle valutazioni di NuScale in qualsiasi data successiva a quella del presente comunicato stampa. Di conseguenza, non si deve fare eccessivo affidamento sulle dichiarazioni a carattere previsionale.

