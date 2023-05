Polytechnische Universiteit Boekarest opent eerste internationale NuScale Power Energy Exploration Center

PORTLAND, Ore.--(BUSINESS WIRE)--NuScale Power Corporation (NYSE: SMR) heeft vandaag de opening aangekondigd van een Energy Exploration Center (E2 Center) aan de Polytechnische Universiteit Boekarest ter ondersteuning van een samenwerking met de regeringen van de Verenigde Staten en Roemenië, en S.N. Nuclearelectrica S.A. (Nuclearelectrica). Belangrijke overheidsfunctionarissen woonden de opening bij, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Roemenië Kathleen Kavalec, de Roemeense premier Nicolae Ciuca en de Roemeense minister van Energie Virgil Popescu. Als het eerste internationale E2 Center zal deze tool voor personeelsontwikkeling Roemenië in staat stellen de volgende generatie geavanceerde nucleaire experts, technologen en operators te ontwikkelen en een hub te worden voor het inzetten van kleine modulaire reactoren (SMR) in Europa.

" De nucleaire SMR-technologie van NuScale is de belangrijkste wereldwijde oplossing voor schone energie en kan de positie van Roemenië als leider op het gebied van de veilige inzet van SMR's helpen verbeteren," aldus John Hopkins, President en Chief Executive Officer van NuScale. " Met de steun van het ministerie van Buitenlandse Zaken (DOS) in het kader van het FIRST-programma zijn we verheugd om een nieuwe mijlpaal te bereiken in deze opmerkelijke samenwerking tussen onze landen en organisaties. We kijken ernaar uit om de volgende generatie leiders op het gebied van schone energie in de regio en over de hele wereld te ondersteunen."

Het E2 Center is gefinancierd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken (DOS) onder het Foundational Infrastructure for the Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST)-programma. FIRST ondersteunt partnerlanden bij het bevorderen van hun kernenergieprogramma's om hun doelstellingen voor schone energie te halen volgens de hoogste internationale normen voor nucleaire veiligheid, beveiliging en non-proliferatie.

" Het SMR-project in Doicesti, dat door dit E2 Center wordt ondersteund, zal het Roemeense leiderschap op het gebied van energie-innovatie in de etalage zetten, de overgang naar schone energie versnellen, duizenden banen creëren in Roemenië en de VS, en de Europese energiezekerheid versterken. En tegelijkertijd worden de hoogste normen voor nucleaire veiligheid, beveiliging en non-proliferatie gehandhaafd," verklaarde Ann Ganzer, plaatsvervangend onderminister, Bureau of International Security and Nonproliferation.

Deze aankondiging bouwt voort op de samenwerkingsovereenkomst van NuScale Power en Nuclearelectrica die in 2021 is ondertekend om tot het einde van het decennium een NuScale VOYGRTM-6-energiecentrale van 462 MWe in Roemenië in te zetten. Eerder dit jaar zijn NuScale en RoPower Nuclear S.A. (RoPower), in gelijke delen eigendom van Nuclearelectrica en Nova Power & Gas S.A., begonnen met front-end technische en ontwerpwerkzaamheden voor een locatie in Doicesti, Roemenië, de voorkeurslocatie voor de implementatie van de VOYGR-energiecentrale.

Roemenië heeft het potentieel om een van de eerste implementaties van een SMR in Europa te zijn en een katalysator te worden voor SMR's in de regio door als basis te dienen voor het ondersteunen van activiteiten van deze nieuwe technologie in andere landen, evenals de productie en assemblage van centralecomponenten.

" Voortbouwend op de sterke nucleaire ervaring in veilige activiteiten gedurende meer dan 26 jaar, zijn we er trots op de ontwikkeling van het Roemeense personeelsbestand in de nucleaire sector te ondersteunen voor een nieuwe technologisch geavanceerde toekomst. Nuclearelectrica beschikt over uitstekende specialisten en operationele prestaties, en wordt internationaal erkend. Hiermee is de Roemeense nucleaire industrie niet alleen een toppresteerder, maar wordt ook de basis gelegd voor het leiderschap van Roemenië op het gebied van kernenergie. Nuclearelectrica heeft sterke bedrijfsmiddelen, wat ons kwalificeert om het eerste land na de VS te zijn om een SMR van NuScale in te zetten. Het eerste E2 Center dat in Roemenië is gelanceerd, is nog maar het begin van dit nieuwe tijdperk van technologie, HR en veilige, betaalbare schone energie, met meerdere voordelen voor gemeenschappen en sectoren, waaraan we graag bijdragen," stelde Cosmin Ghita, Chief Executive Officer van Nuclearelectrica.

" Kernenergie en SMR's zijn opgenomen in de energiestrategie van Roemenië als een belangrijke pijler voor energiezekerheid en het bereiken van onze decarbonisatiedoelstellingen. Onze toezegging om de energieproductie uit schone nucleaire energiebronnen te verhogen, zal de broodnodige complementariteit met hernieuwbare bronnen creëren, de flexibiliteit in het systeem vergroten en de verdere complexe ontwikkeling van voormalige op steenkool gebaseerde faciliteiten mogelijk maken. De 26 jaar Roemeense expertise op het gebied van veilige activiteiten vormen de basis voor de verdere ontwikkeling van het Roemeense kernenergieprogramma. De energietransitie is niet mogelijk zonder de rol van kernenergie in stand te houden en uit te breiden en vereist sterke internationale partnerschappen, zoals de samenwerking die we vandaag versterken. Ik dank onze Amerikaanse partners voor hun voortdurende steun, Nuclearelectrica voor haar leiderschap in de industrie en het vermogen om het traject te maken om een regionale voorkeursoperator te worden, en de Polytechnische Universiteit voor hun toewijding aan prestatie- en personeelsontwikkeling. Ik wil een duidelijke boodschap geven: de Roemeense premier Nicolae Ciuca, onze regering en de Roemeense president Klaus Iohannis ondersteunen de ontwikkeling van kernenergie en de inspanningen om experts op dit gebied te vormen krachtig," verklaarde Virgil Popescu, minister van Energie, Roemenië.

Het E2 Center is een innovatieve leeromgeving die gebruikers de praktische mogelijkheid biedt om nucleaire wetenschap en technische principes toe te passen door middel van gesimuleerde praktijkscenario's voor de werking van kerncentrales. Het E2 Center maakt gebruik van ultramoderne computermodellen om een controlekamer van een NuScale VOYGR SMR-energiecentrale te simuleren. Gebruikers hebben de mogelijkheid om de rol van 'Control Room Operator' op zich te nemen in een VOYGR-centrale om meer te weten te komen over de geavanceerde operationele en veiligheidskenmerken die uniek zijn voor de technologie van NuScale.

De Polytechnische Universiteit Boekarest is een van de elitescholen van het Roemeense hoger onderwijssysteem. De school werd opgericht in 1950 en biedt zeer gewaardeerde academische studies en programma's voor meer dan 2.000 studenten per jaar.

