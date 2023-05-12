GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN) 與 Carbon Trade eXchange (CTX) 簽署全球戰略合作夥伴關係協定

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--GIGA Carbon Neutrality Inc. (下稱「GCN」) 今日宣佈與總部位於倫敦的 Carbon Trade eXchange (下稱「CTX」) 及其澳大利亞技術母公司 Global Environmental Markets (下稱「GEM」) 簽署戰略合作協定，以在全球推廣 CTX 技術和交易。

CTX 已經推出了其碳市場技術的白標版本。該合作協定將使 GCN 能夠與世界各地的碳交易平台和正規證券交易所進行談判，為買家提供碳信用、REC (可再生能源證書) 和碳補償的現貨市場准入。這樣將建立一個由人工智慧和區塊鏈技術提供支援的全球碳市場，該市場中的碳期貨合約基於來源於多個碳登記組織數百個專案的高品質可信賴碳信用。其中包括 UNFCCC CDM Registry、Verra VCS 和 Gold Standard。

GCN 承諾支持擴大國家碳元註冊處的GEM技術基礎設施許可，以便各個國家/地區啟動其在《巴黎協定》中的承諾，並創建 ITMO 或自願碳信用，例如最近推出的 Global Carbon Registry (GCR) 和信用標準以及 Integrity Council 最近為自願碳市場發佈的 Core Carbon Principles。

CTX、GEM 和 GCN 將共同合作，在全球範圍內擴大自願信用的發起，並開展更大規模的信用交易，將 GCN 業務和金融網路、CTX 的 15 年豐富經驗和 GEM 的「著眼於地球未來的技術基礎設施」相結合。

CTX 的 CEO Wayne Sharpe 表示：「目前的碳市場必須擴大 10 到 100 倍，以減少全球的二氧化碳排放，實現《巴黎協定》的目標。而目前的註冊基礎設施是不夠的。

全球證券交易所都在努力應對自願市場中獨特的碳交易要求，這些市場透過碳信用提供急需的氣候融資。CTX 將提供必需的技術和相關支援，然後由買家最終拍板決策。」

GCN 的 CEO Richard Martin 補充說：「這項戰略合作夥伴關係協定為 GCN 提供了一個巨大的機會，它為我們帶來了由合作夥伴、附屬公司和投資者組成的龐大網路，我們可以在此基礎上，透過一套經過驗證的碳技術基礎設施，快速推進我們的全球擴張計畫。」

關於 Carbon Trade eXchange (CTX)：CTX 是世界上首個，同時也是世界上處於領先地位的自願碳交易所，支援以透明的批發價格圍繞多種信用標準和專案類型進行交易。自 2008 年以來，CTX 一直在倫敦總部進行交易，為全球 50 多個國家/地區的超過 500 名會員提供全天候的 T+0 線上交易服務。

關於 Global Environmental Markets (GEM)：GEM 設計和開發環境金融科技解決方案，包括交易平台、交易所、註冊處和介面。GEM 的總部位於澳大利亞，擁有 CTX 技術 IP 以及一整套 B2B/B2C 解決方案。

關於 GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN)：GCN 是全球智慧商業運輸和設備市場的服務和產品集成商，可高效實現客戶的碳中和目標。GCN 及其合作夥伴提供車輛設備製造、綜合技術、運營平台、能源資料和碳信用服務。若要瞭解詳細資訊，請造訪網站：https://gigacarbonneutrality.com/

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