GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN)与Carbon Trade eXchange (CTX)签署全球战略合作伙伴关系协议

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- GIGA Carbon Neutrality Inc.（以下简称“GCN”）今日宣布与总部位于伦敦的Carbon Trade eXchange（以下简称“CTX”）及其澳大利亚技术母公司Global Environmental Markets（以下简称“GEM”）签署战略合作协议，以在全球推广CTX技术和交易。

CTX已经推出了其碳市场技术的白标版本。该合作协议将使GCN能够与世界各地的碳交易平台和正规证券交易所进行谈判，为买家提供碳信用、REC（可再生能源证书）和碳补偿的现货市场准入。这样将创建一个由人工智能和区块链技术提供支持的全球碳市场，该市场中的碳期货合约基于多个碳注册中数百个项目的高质量可信碳信用。其中包括UNFCCC CDM Registry、Verra VCS和Gold Standard。

GCN承诺支持扩大国家碳元注册处的GEM技术基础设施许可，以便各个国家/地区激活其在《巴黎协定》中的承诺，并创建ITMO或自愿碳信用，例如最近推出的Global Carbon Registry (GCR)和信用标准以及Integrity Council最近为自愿碳市场发布的Core Carbon Principles。

CTX、GEM和GCN将共同合作，在全球范围内扩大自愿信用的发起，并开展更大规模的信用交易，将GCN业务和金融网络、CTX的15年丰富经验和GEM的“着眼于地球未来的技术基础设施”相结合。

CTX的CEO Wayne Sharpe表示：“目前的碳市场必须扩大10到100倍，以减少全球的二氧化碳排放，实现《巴黎协定》的目标。而目前的注册基础设施是不够的。

全球证券交易所都在努力应对自愿市场中独特的碳交易要求，这些市场通过碳信用提供急需的气候融资。CTX将提供所需的技术和相关支持，然后由买家作出最终决定。”

GCN的CEO Richard Martin补充说：“这项战略合作伙伴关系协议为GCN提供了一个巨大的机会，为我们带来了一个由合作伙伴、附属公司和投资者组成的庞大网络，我们可以在此基础上，通过一套经过验证的碳技术基础设施，快速推进我们的全球扩张计划。”

关于Carbon Trade eXchange (CTX)：CTX是世界上第一个，也是处于领先地位的自愿碳交易所，支持以透明的批发价格交易多种信用标准和项目类型。自2008年以来，CTX一直在伦敦总部进行交易，为全球50多个国家/地区的超过500名会员提供全天候的T+0在线交易服务。

关于Global Environmental Markets (GEM)：GEM设计和开发环境金融科技解决方案，包括交易平台、交易所、注册处和接口。GEM的总部位于澳大利亚，拥有CTX技术IP以及一整套B2B/B2C解决方案。

关于GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN)：GCN是全球智能商业运输和设备市场的服务和产品集成商，可高效实现客户的碳中和目标。GCN及其合作伙伴提供车辆设备制造、综合技术、运营平台、能源数据和碳信用服务。有关详情，请访问网站：https://gigacarbonneutrality.com/

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