GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN) firma parceria estratégica global com a Carbon Trade eXchange (CTX)

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A GIGA Carbon Neutrality Inc. ("GCN") anunciou hoje que assinou um Acordo de Parceria Estratégica com a Carbon Trade eXchange ("CTX"), sediada em Londres, e sua empresa controladora australiana de tecnologia, a Global Environmental Markets ("GEM"), para expandir globalmente a tecnologia e o comércio da CTX.

A CTX lançou uma versão com marca branca da sua tecnologia de mercado de carbono. O acordo de parceria permitirá que a GCN negocie acordos com plataformas de comércio de carbono e bolsas de valores regulares em todo o mundo para fornecer aos compradores acesso ao mercado à vista para créditos de carbono, Certificados de Energia Renovável (RECs) e compensações. Assim, será criado um mercado global de carbono impulsionado por IA e tecnologia blockchain, com contratos futuros de carbono baseados em créditos de carbono confiáveis e de alta qualidade de centenas de projetos em vários registros de carbono. Esses registros incluem o Registro MDL da UNFCCC, Verra VCS e Gold Standard.

A GCN se compromete a apoiar a expansão do licenciamento da infraestrutura de tecnologia da GEM para Meta-registros Nacionais de Carbono para que as nações ativem seus compromissos segundo o Acordo de Paris e a criação de Resultados de Mitigação Internacionalmente Transferidos (Internationally Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs) ou créditos de carbono voluntários, como o recém-lançado Global Carbon Registry (GCR) e o padrão de crédito e os recém-lançados Princípios Básicos do Carbono pelo Conselho de Integridade para mercados voluntários de carbono.

A CTX, a GEM e a GCN trabalharão juntas para expandir a criação de créditos voluntários a nível mundial e executar a comercialização dos créditos em larga escala, reunindo a rede comercial e financeira da GCN com os 15 anos de experiência incorporados na "Infraestrutura Tecnológica para o Futuro do nosso Planeta" da CTX e da GEM.

Wayne Sharpe, diretor executivo da CTX, declarou: "Os mercados de carbono atuais precisam ser ampliados em um fator de 10 a 100 vezes para reduzir as emissões de CO2 globalmente e cumprir as metas do Acordo de Paris. A infraestrutura de registro atual é insuficiente.

As bolsas de valores a nível mundial estão lutando para lidar com os requisitos exclusivos de comércio de carbono nos mercados voluntários, que fornecem o tão necessário financiamento climático através de créditos de carbono. A CTX fornecerá e dará suporte à tecnologia necessária, depois, os compradores decidem".

Richard Martin, diretor executivo da GCN, acrescentou que "esse Acordo de Parceria Estratégica é uma grande oportunidade para a GCN usar sua ampla rede de parceiros, afiliados e investidores para acelerar nossos planos de expansão global com um conjunto comprovado de infraestrutura de tecnologia de carbono".

Sobre a Carbon Trade eXchange (CTX): a CTX é o primeiro e principal Mercado de Carbono Voluntário do mundo a negociar vários padrões de crédito e tipos de projetos com preços transparentes no atacado. Com sede em Londres desde 2008, a CTX atende a mais de 500 membros em mais de 50 países em todo o mundo, com negociações em T+0 on-line 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano.

Sobre a Global Environmental Markets (GEM): a GEM projeta e desenvolve soluções fintech ambientais, incluindo plataformas de negociação, bolsas, registros e interfaces. Com sede na Austrália, a GEM é proprietária do PI da tecnologia CTX e de um conjunto de soluções B2B/B2C.

Sobre a GIGA Carbon Neutrality Inc. (GCN): a GCN é uma integradora de serviços e produtos no mercado mundial de equipamentos e transporte comercial inteligente para atingir com eficiência as metas de neutralidade de carbono dos clientes. A GCN e suas parceiras oferecem fabricação de equipamentos para veículos, tecnologias abrangentes, plataformas de operação, dados de energia e serviços de crédito de carbono. Para obter mais informações, acesse o site: https://gigacarbonneutrality.com/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.