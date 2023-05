Dochteronderneming van Redwire wint contract met Europese Ruimtevaartorganisatie voor ontwikkeling van 3D-BioSystem om weefselproductiecapaciteiten voor langdurige ruimtevluchten en verbetering van het leven op aarde te bevorderen

JACKSONVILLE, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Redwire Corporation (NYSE: RDW), een leider op het gebied van ruimte-infrastructuur voor de ruimtevaarteconomie van de volgende generatie, heeft vandaag aangekondigd dat haar volledige dochteronderneming, Redwire Space NV, een contract van 14 miljoen euro heeft gekregen in het kader van een programma van en gefinancierd door het exploratieprogramma van de Europese Ruimtevaartorganisatie om de 3D-BioSystem Facility te ontwerpen, te ontwikkelen en te kwalificeren. De 3D-BioSystem Facility wordt ontwikkeld door Redwire Space NV, een Belgische rechtspersoon, en zal gebruik maken van de nieuwste 3D-bioprinttechnologieën om een modulair, krachtig en uniek systeem te bieden voor een groot aantal experimenten. De 3D-BioSystem Facility, die Redwire's nalatenschap van productie en bioprinting in de ruimte op het internationale ruimtestation (ISS) voor verkenning en verbetering van het leven op aarde uitbreidt, zal een 'one-stop-shop' zijn voor weefselmanipulatie en regeneratieve geneeskunde.

"We zijn er trots op dat we het 3D-BioSystem kunnen ontwikkelen om kritische bioprintmogelijkheden onder microzwaartekracht te verbeteren," aldus Erik Masure, Managing Director van Redwire Space NV. "Het vermogen om celconstructies te bioprinten zal van cruciaal belang zijn voor langdurige ruimtevluchtexpedities naar de maan, Mars en daarbuiten en voor duurzame planetaire nederzettingen."

Het systeem omvat een 3D-bioprinter, 3D-celkweekeenheden en een incubator. Het 3D-BioSystem zal monsters in de ruimte kunnen produceren, die daar vervolgens verder kunnen worden verwerkt of naar de grond kunnen worden teruggebracht.

De 3D-BioSystem Facility van Redwire Space NV zou een belangrijk hulpmiddel kunnen zijn voor een beter begrip van cel-tot-cel-interacties in dik weefsel, de creatie van organoïden voor het testen van de werkzaamheid en de toxiciteit van geneesmiddelen, het leggen van de basis voor het printen van gevasculariseerd weefsel en, in de toekomst, het printen van transplanteerbare orgaanpatches voor weefseltherapie. Het systeem zal ook bijdragen aan Europese technologische onafhankelijkheid en concurrentievermogen, wat cruciaal is om ruimtevoordelen voor de aarde veilig te stellen en de wereldwijde ruimtevaarteconomie uit te breiden.

Redwire is een leider op het gebied van bioprinting onder microzwaartekracht. Redwire's BioFabrication Facility (BFF), een vluchtspecifieke 3D-bioprinter, is momenteel actief op het ISS. BFF wordt gebruikt voor het BFF-Meniscus-2-onderzoek, dat gebruik zal maken van BFF om menselijke knie-meniscus te printen. Het onderzoek, een samenwerking tussen Redwire en de Uniformed Services University of the Health Sciences Center for Biotechnology, onderzoekt hoe bioprinting in de ruimte kan helpen bij de behandeling van meniscusletsel, een van de meest voorkomende orthopedische letsels waar Amerikaanse strijdkrachten mee te kampen hebben. Net als BFF heeft de 3D-BioSystem Facility het potentieel om biomedisch onderzoek te bevorderen om het leven op aarde te verbeteren.

De grote en diverse catalogus van apparatuur en diensten van Redwire wordt gebruikt door overheids-, institutionele en industriële klanten voor het uitvoeren van onderzoek naar microzwaartekracht. De 'on-orbit' capaciteiten van Redwire bevorderen de biomedische capaciteiten, geavanceerde materiaalproductie en plantenbiologie, allemaal in een poging om meer wetenschappelijke ontdekkingen te versnellen en meer nuttige producten op aarde te leveren.

Over Redwire

Redwire Corporation (NYSE: RDW) is een wereldleider op het gebied van bedrijfskritische ruimtevaartoplossingen en zeer betrouwbare componenten voor de ruimtevaarteconomie van de volgende generatie, met waardevol intellectueel eigendom voor het opwekken van zonne-energie, 3D-printen en -productie in de ruimte, luchtvaartelektronica, kritieke componenten, sensoren, digitale engineering en biotechnologie in de ruimte. We combineren tientallen jaren vliegerfgoed met een flexibele en innovatieve cultuur. Onze 'Heritage plus Innovation'-strategie stelt ons in staat om bewezen prestaties te combineren met nieuwe, innovatieve mogelijkheden om onze klanten de bouwstenen te bieden voor de huidige en toekomstige ruimte-infrastructuur. Ga voor meer informatie naar

Disclaimer: de mening die hierin wordt geuit, kan op geen enkele manier worden opgevat als de officiële mening van de Europese Ruimtevaartorganisatie.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.