Li-Cycle et Glencore annoncent des plans pour un important hub européen de recyclage

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Li-Cycle Holdings Corp. (NYSE : LICY) (« Li-Cycle » ou la « Société »), un chef de file du secteur de la récupération des ressources des batteries lithium-ion et le principal recycleur de batteries lithium-ion d’Amérique du Nord, et Glencore International AG, une filiale détenue en exclusivité par Glencore plc (LON : GLEN) (« Glencore »), un producteur, recycleur et commercialisateur de nickel et de cobalt pour la production de batteries lithium-ion, ont signé une lettre d’intention pour étudier conjointement la faisabilité et la construction ultérieure d'un hub à Portovesme, en Italie (le « hub de Portovesme »). Le hub de Portovesme devrait produire des matériaux de batterie critiques, notamment du nickel, du cobalt et du lithium à partir de batteries recyclées.

Le hub de Portovesme tirera parti de la technologie hydrométallurgique de Li-Cycle et devrait être le plus grand producteur de produits durables de qualité batterie en Europe.

Situé en Sardaigne, en Italie, le complexe métallurgique de Portovesme se compose d’une fonderie de plomb-zinc et d’une installation hydrométallurgique qui a débuté ses activités en 1929. Le site de Portovesme possède d’importantes infrastructures, y compris l’accès à un port, des services publics, des équipements de traitement de l’usine hydrométallurgique et une main-d’œuvre expérimentée.

Li-Cycle et Glencore entreprendront conjointement une étude de faisabilité définitive (« DFS ») pour ce projet dans les 60 jours suivant cette annonce. La DFS devrait être achevée d’ici la mi-2024. Sous réserve d’une décision finale d’investissement des parties, le projet passera en phase de construction, avec une mise en service du hub de Portovesme prévue entre la fin de 2026 et le début de 2027.

Li-Cycle et Glencore prévoient également de former une coentreprise 50/50 qui réutiliserait une partie du complexe métallurgique Glencore existant à Portovesme, en Italie, pour créer le hub de Portovesme. Cela permettrait un plan de développement rentable et accéléré. Le projet prévoit également un financement concurrentiel à long terme de Glencore pour financer la part de Li-Cycle dans l’investissement en capital.

Une fois opérationnel, le hub de Portovesme devrait avoir une capacité de traitement allant de 50 000 à 70 000 tonnes de masse noire par an, soit l’équivalent de 36 GWh de batteries lithium-ion. La masse noire traitée au hub de Portovesme devrait être fournie par le réseau Spoke de Li-Cycle en Europe et par le réseau commercial de Glencore. Le hub de Portovesme devrait être la première installation de ce type et de cette ampleur à être mise en service en Europe. Avec le réseau Spoke de Li-Cycle et la plateforme de circularité des batteries de Glencore, cette installation permettrait à l’Europe de se rapprocher un peu plus d'une boucle fermée pour les déchets de fabrication, ainsi que pour les batteries en fin de vie, avec une solution entièrement située en Europe et utilisant des procédés hydrométallurgiques.

Tim Johnston, cofondateur et président exécutif, Li-Cycle :

« Le hub de Portovesme est un projet historique pour l’industrie européenne du recyclage des batteries et devrait être la plus grande source de lithium recyclé de qualité de batterie sur le continent. Nous sommes ravis d’élargir notre partenariat stratégique mondial avec Glencore et de tirer parti des enseignements du hub de Rochester pour soutenir la croissance rapide de l’écosystème des batteries lithium-ion avec une approche respectueuse de l’environnement. »

« L’expansion de Li-Cycle en Europe est en harmonie avec notre stratégie de déploiement modulaire, alors que nous reproduisons notre modèle nord-américain éprouvé, qui reflète à l'identique la demande des clients et les contrats commerciaux, avec en toile de fond le réseau Spoke de prétraitement situé stratégiquement et un centre de post-traitement centralisé. »

Kunal Sinha, responsable mondial du recyclage, Glencore :

« Combiné à notre présence dans l’approvisionnement primaire et le recyclage des métaux des batteries, ce projet soutient notre ambition de devenir le principal partenaire de circularité pour l’industrie européenne des batteries et des véhicules électriques. Cela marque également une étape importante dans notre collaboration avec Li-Cycle, un partenaire privilégié dans l’écosystème du recyclage des batteries lithium-ion. »

« La mise en place d’un hub grâce à la réaffectation de notre site de Portovesme, qui pourrait devenir le premier actif Glencore à produire du lithium de qualité batterie, nous permettra de boucler véritablement la boucle pour nos clients OEM et gigafactory en Europe, dans tous les aspects de la chaîne d’approvisionnement. Il écourtera les délais de livraison, réduira les émissions en minimisant la distance des liaisons de fret et soutiendra les ambitions de l’Italie et de l’Europe d’être un leader mondial de l’économie circulaire. »

Une fois opérationnel, le hub de Portovesme devrait apporter des avantages significatifs à Li-Cycle et à Glencore en offrant une voie d'accélération vers une installation de post-traitement basée en Europe avec une faible intensité de capital en raison de l’importante infrastructure actuelle, de l’équipement et de la main-d’œuvre expérimentée sur le site de Portovesme.

Cliquez ici pour accéder à une courte vidéo sur les plans conjoints de Li-Cycle et Glencore concernant le hub de Portovesme. Li-Cycle fournira d’autres informations sur le hub de Portovesme lors de sa téléconférence sur les résultats du premier trimestre 2023, le 15 mai 2023.

À propos de Li-Cycle Holdings Corp.

Li-Cycle (NYSE : LICY) s’est donné pour mission de tirer parti de ses Spoke & Hub Technologies™ innovantes pour fournir une solution centrée sur le client pour la fin de vie des batteries lithium-ion, tout en créant un approvisionnement secondaire en matériaux de qualité batterie. Les batteries lithium-ion rechargeables alimentent de plus en plus notre monde, que ce soit dans l’industrie automobile, le stockage d’énergie, l’électronique grand public ou d’autres applications industrielles et domestiques. Le monde a besoin de technologies améliorées et d’innovations dans la chaîne d’approvisionnement, afin de mieux gérer les déchets de fabrication et la fin de vie des batteries, mais aussi pour répondre à la demande en forte croissance en matières premières critiques et rares de qualité batterie grâce à une solution en boucle fermée. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://li-cycle.com/.

À propos de Glencore

Glencore est l'une des plus grandes entreprises diversifiées de ressources naturelles au monde et un important producteur et négociant de plus de 60 produits de base qui améliorent le quotidien. Grâce à un réseau d’actifs, de clients et de fournisseurs répartis dans le monde entier, nous produisons, traitons, recyclons, achetons, commercialisons et distribuons les produits de base qui soutiennent la décarbonisation, tout en répondant aux besoins énergétiques actuels.

Avec environ 140 000 employés et entrepreneurs et une forte présence dans plus de 35 pays dans des régions établies et émergentes pour les ressources naturelles, les activités marketing et industrielles de Glencore sont soutenues par un réseau mondial de plus de 40 bureaux.

Les clients de Glencore sont des consommateurs industriels, tels que ceux des secteurs de l’automobile, de l’acier, de la production d’électricité, de la fabrication de batteries et du pétrole. Glencore fournit également des services de financement, de logistique et connexes aux producteurs et aux consommateurs de produits de base.

Glencore est fier d’être membre des Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme et du Conseil international des mines et des métaux. Glencore participe activement à l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives.

Glencore reconnaît sa responsabilité de contribution à l’effort mondial pour atteindre les objectifs de l’Accord de Paris en décarbonant sa propre empreinte opérationnelle. Glencore estime devoir adopter une approche holistique et a examiné son engagement à travers le prisme de ses émissions industrielles mondiales. Par rapport un niveau de référence 2019, Glencore s’est engagé à réduire ses émissions industrielles (Scope 1, 2 et 3) de 15 % d’ici à la fin de 2026, de 50 % d’ici à la fin de 2035 et a pour ambition de parvenir au zéro émission industrielle nette d’ici la fin de 2050. Pour plus de détails, voir le 2022 Climate Report de Glencore sur la page de publication de son site Web à l’adresse glencore.com/publications.

