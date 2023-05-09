Visa 推出基於區塊鏈的創新成果，幫助小型企業更上一層樓

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Visa (NYSE: V) 是數位支付領域的全球領導者，並在近期旨在探索 Real Digital (巴西中央銀行發行的數位貨幣，簡稱 CBDC) 基於區塊鏈之創新使用案例的 LIFT 挑戰賽上，成為九個入圍團隊之一。其參賽專案與 Agrotoken、Microsoft 和 Sinqia 合作開發完成。

經過了各公司出色的研究人員和工程師幾個月以來的密切合作，Visa 及其團隊很高興與大家分享其 LIFT 挑戰賽參賽專案：面向中小型企業 (SME) 打造的程式化金融平臺，尤其適合農場主，旨在幫助使用者更深入地進入全球資本市場，促進貨幣之間的互通性，並發現新的增長機會。

小型企業推動全球經濟發展

中小企業在談判有利可圖的合約時往往受當地語系化市場結構的約束。例如，應收帳款融資是目前十分常見的一種融資方式，農場主能夠以折扣價出售他們未來的應收帳款，以便現在獲得資金來購買物資和支付工資。這個過程通常會導致農場主應收帳款的很大一部分損失給提供融資的實體。

Visa 的原型平臺旨在為當地農場主提供更及時、更多的全球投資者融資管道，幫助中小企業以最佳價格出售他們的產品。透過 Visa 的原型平臺，中小企業可以獲得更多選擇，以安全和順暢的方式為其業務融資，從而改善現有的資金流動管理，緩解因無法獲享傳統服務而造成的痛點。

Visa CBDC 全球負責人 Catherine Gu 表示：「小型企業是我們當地經濟的重要貢獻者，例如在巴西，小型企業雇用了一半以上的人口，貢獻了該國近三分之一的 GDP。在 Visa，我們致力於助其成長，探索新技術，幫助他們更輕鬆地維護和擴大業務營運。」

她繼續說道：「巴西是世界領先的創新市場之一。我們在這個市場上貢獻專業知識、規模、網路和尖端技術，以推進數位貨幣的實際應用，具體而言，我們能夠幫助大豆種植者基於乙太坊區塊鏈的許可版本創建一份代幣化合約並在全球進行拍賣，同時利用不同形式的貨幣，並在這些貨幣之間進行交互操作。」

Visa 如何在 CBDC 中實現程式化金融

隨著全世界許多央行紛紛開始探索央行數位貨幣 (CBDC) 的價值，Visa 及其合作夥伴展示了 CBDC 如何透過程式設計實現新的跨境支付，並為中小企業提供國際投資資源。由於數位貨幣具有程式化特徵，只有在滿足特定條件時，才能自動結算資產和貨幣的交付和支付，這為更高效地使用資本和降低交易對手風險創造了條件，同時透過將 CBDC 作為可靠的結算貨幣，得以發揮中央銀行負債在安全、穩定和保障方面的優勢。

該原型平臺將現有的金融流程和資產帶入鏈中，幫助農場主讓傳統融資合約實現代幣化。為此，Agrotoken 發揮其在巴西和拉丁美洲的現有解決方案中的農業代幣化專長，同時 Visa 提供代幣化流程，將現有的巴西法律文件轉變為可在鏈上交易的 NFT。

巴西 Agrotoken 總監 Anderson Nacaxe 說：「Agrotoken 的使命是推動大豆和玉米交易，讓這些交易更容易達成，並實現農業綜合企業的大眾化。為實現這一目標，我們選擇了 Visa 這樣可靠的合作夥伴攜手並進。」

Visa 結合代幣化，透過智慧合約實施了新的鏈上密封競價拍賣機制，使區塊鏈上的全球投資者池能夠參與融資過程，獲享有競爭力的價格。此外，該平臺還應用了一項名為通用支付通道 (UPC) 的 Visa 技術，可以在 Real Digital (CBDC) 和其他 CBDC、穩定幣或代幣化存款之間進行互連，以幫助確保數位貨幣未來在不同市場和網路中的互通性。

今年的 LIFT Challenge Real Digital 旨在尋求金融領域的創新技術研究專案，以評估巴西雷亞爾數位貨幣的使用案例。Visa 開發的這一概念驗證體現了該公司在與行業夥伴合作、領導探索性工作以及應用新興技術來創造性地解決普遍存在的現實問題上的不懈努力。

Visa 與世界各地的中央銀行和支付生態系統中的其他參與者合作，發掘能夠透過安全、創新、便捷又可靠的技術進行擴展和執行的富有吸引力的 CBDC 機會，以開發創新的數位支付解決方案，幫助個人、企業和政府參與數位經濟並實現蓬勃發展。

若要詳細瞭解 Visa 與 CBDC 的合作，請造訪我們的數位貨幣創新中心。此外，我們還與巴西中央銀行共同發佈了一份關於LIFT平臺的深度最終報告，您可以按一下此處獲取。

關於 Visa Inc.

Visa Inc. (NYSE: V) 是數位支付領域的全球領導者，為 200 多個國家和地區的消費者、商戶、金融機構和政府機構之間的支付交易提供便利。我們的使命是透過創新、便捷、可靠和安全的支付網路連接世界，促進個人、企業和經濟的蓬勃發展。我們相信經濟與每個人息息相關，能夠改善每個人的生活，並認為連通性是未來貨幣流動的基礎。若要瞭解更多資訊，請造訪 http://visa.com/

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