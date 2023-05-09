Visa推出基于区块链的创新成果，助力小型企业更上一层楼

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Visa（NYSE：V）是数字支付领域的全球领导者，并在近期旨在探索Real Digital（巴西中央银行发行的数字货币，简称CBDC）基于区块链的创新用例的LIFT挑战赛上，成为九个入围团队之一。其参赛项目与Agrotoken、Microsoft和Sinqia合作开发完成。

经过了各公司出色的研究人员和工程师几个月以来的密切合作，Visa及其团队很高兴向大家展示其LIFT挑战赛参赛项目，即一个专为中小型企业（SME）打造的可编程金融平台，尤其适合农场主，该平台旨在让他们能够更深入地进入全球资本市场，促进货币之间的互操作性，并发现新的增长机会。

小型企业推动全球经济发展

中小企业在为己方争取有利条件的合同谈判中往往受制于本地化的市场结构。例如，保理是目前十分常见的一种融资方式，农场主可以以折扣价出售其未来的应收账款，以便现在获得资金来购买物资和支付工资。这个过程通常会导致农场主应收账款的很大一部分损失给提供融资的实体。

Visa的原型旨在为当地农场主提供更及时、更广阔的全球投资者融资渠道，使中小企业能够以最佳价格销售其产品。通过Visa的原型平台，中小企业可以获得更多选择，以安全和顺畅的方式为其业务融资，从而改善现有的资金流动管理，缓解因无法获得传统服务而造成的痛点。

Visa CBDC全球负责人Catherine Gu表示：“ 小型企业是我们当地经济的重要贡献者，例如在巴西，小型企业雇用了一半以上的人口，贡献了该国近三分之一的GDP。在Visa，我们致力于助其成长，探索新技术，使他们能够更轻松地维护并扩大业务运营。”

她继续说道：“ 巴西是世界领先的创新市场之一，我们将专业知识、网络和尖端技术大规模地投入到该市场，旨在帮助推进数字货币的实际应用，具体到这里，就是使大豆种植者能够在以太坊区块链的许可版本基础上，创建代币化合同并在全球进行拍卖，同时利用不同形式的货币，并在这些货币之间进行互操作。”

Visa如何在CBDC中实现可编程金融

随着全世界多家央行纷纷开始探索央行数字货币（CBDC）的价值，Visa及其合作伙伴展示了CBDC如何通过编程实现新的跨境支付，并为中小企业提供国际投资资源。由于数字货币的可编程性，只有在满足特定条件时，才能自动结算资产和货币的交付与支付，这为更高效地使用资本和降低交易对手风险提供了机会，同时通过将CBDC作为可靠的结算货币，得以发挥中央银行负债在安全、稳定和保障方面的优势。

该原型平台将现有的金融流程和资产带入链中，让农场主能够将传统融资合同代币化。为此，Agrotoken发挥其在巴西和拉丁美洲的现有解决方案中的农业代币化专长，同时Visa提供代币化流程，将现有的巴西法律文件转变为可在链上交易的NFT。

巴西的Agrotoken总监Anderson Nacaxe表示：“ Agrotoken致力于通过简化大豆和玉米的交易过程，实现农业综合企业的大众化。为达成这一目标，我们选择了像Visa这样可靠的合作伙伴携手并进。”

Visa结合代币化，通过智能合约实施了新的链上密封竞价拍卖机制，使区块链上的全球投资者池能够参与融资过程，获得有竞争力的价格。此外，该平台还应用了一项名为通用支付通道（UPC）的Visa技术，该技术可以在Real Digital（CBDC）和其他CBDC、稳定币或代币化存款之间进行互连，以帮助确保数字货币未来在不同市场和网络中的互操作性。

今年的LIFT Challenge Real Digital旨在寻求金融领域的创新技术研究项目，以评估巴西雷亚尔数字货币的用例。Visa所开发的概念验证体现了该公司在与行业伙伴合作、领导探索性工作以及应用新兴技术来创造性地解决普遍现实问题上的不懈努力。

Visa与世界各地的中央银行以及支付生态系统中的其他参与者合作，发掘能够通过安全、创新、便捷又可靠的技术进行扩展和执行的富有吸引力的CBDC机会，以开发创新的数字支付解决方案，帮助个人、企业和政府参与数字经济并实现蓬勃发展。

欲了解Visa与CBDC的合作详情，请访问我们的数字货币创新中心。此外，我们还与巴西中央银行共同发布了一份关于LIFT平台的深度最终报告，可在此处获取。

关于Visa Inc.

Visa（NYSE：V）是数字支付领域的全球领导者，为200多个国家和地区的消费者、商家、金融机构和政府机构之间的支付交易提供便利。我们的使命是通过最具创新性、便捷性、可靠性和安全性的支付网络连接世界，从而促进个人、企业和经济体的兴旺发展。我们相信经济与每个人息息相关，能够改善每个人的生活，并认为连通性是未来货币流动的基础。如需了解更多信息，请访问http://visa.com/

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