Zion Pharma宣佈與Roche達成協議，就血腦屏障滲透性口服HER2酪氨酸激酶抑制劑進行開發和商業化

中國香港、蘇州和上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Zion Pharma Limited今天宣佈與Roche就收購口服小分子HER2抑制劑ZN-A-1041的全球權益達成協議。Zion Pharma是專注於開發可通過血腦屏障化合物的中國生物科技公司。ZN-A-1041是以人類第二型表皮生長因子受體（HER2）為標靶的口服選擇性酪氨酸激酶抑制劑，同時具備高度血腦屏障滲透性，因此有可能用於治療以及預防HER2陽性轉移性乳癌患者腦部轉移的發生。高達50%的HER2陽性轉移性乳癌患者在病程中會發生腦部轉移。

Zion Pharma董事長、首席執行官兼聯合創始人程子強博士表示：「與Roche的協議可以強化團隊合作的力量，可能為HER2陽性乳癌患者，特別是腦部轉移患者，帶來具有最高血腦屏障滲透性的最佳治療方案。」程博士繼續道：「短短五年內，我們就完成了從公司組建到首次人體臨床研究的過程，並與知名跨國藥廠Roche合作。我相信，借助Roche豐富的臨床開發資源和專業知識，可以早日將ZN-A-1041開發上市，造福欠缺治療選擇的病患。」

Zion Pharma Limited聯合創始人、首席科學家周鼎博士表示：「我們非常高興Roche認可我們設計開發的創新藥物ZN-A-1041所具備的潛力， 在用於HER2陽性乳癌治療的血腦屏障滲透性化合物方面，將來有可能發展為標準治療。」

Roche全球合作部負責人James Sabry表示：「我們很高興與Zion建立合作夥伴關係，進一步開發這一針對HER2陽性乳癌的創新性治療藥物。此一合作關係植基於Roche在腫瘤領域的深厚實力與在HER2陽性乳癌治療的專業上，並將支持我們推動科學研究，結合外部創新與Roche內部的開發能力，以解決病患未被滿足的治療需求。」

根據協議，在過渡期之後，Roche將獲得ZN-A-1041在全球的進一步開發、生產和商業化權利。為此，Roche將向Zion Pharma支付7000萬美元簽約金和近期里程碑付款，另外還將支付高達6.1億美元的開發和商業化里程碑付款，以及未來依據全球年度銷售淨額的梯度權利金。

關於ZN-A-1041

ZN-A-1041是以HER2為標靶的口服選擇性酪氨酸激酶抑制劑，特點是具備高度血腦屏障滲透性。目前正在中國和美國的多個中心進行第一期臨床研究。更多資料將在2023年6月舉行的美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會的壁報議程中發表。

關於Zion Pharma Limited

Zion Pharma是致力於小分子腫瘤創新藥物研發的臨床階段生物科技企業。公司成立於2018年，公司的研究總部設在蘇州，另有研究業務在上海分公司進行。公司運用創新的藥物探索方法和在DMPK方面的優勢，設計和開發專有的「同類最佳」(best-in-class)和「同類首創」(first-in-class)藥物。公司專注於抑制腫瘤的關鍵標靶，包括共濟失調微血管擴張突變基因（ATM）、KRAS G12D和SMARCA2（BRM）等。更多資訊請見：www.zionpharma.com。

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