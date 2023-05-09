赞荣医药宣布与罗氏就穿脑化合物ZN-A-1041达成全球独家授权合作

中国香港、苏州和上海--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--赞荣医药科技有限公司今天宣布与罗氏就收购口服小分子HER2抑制剂ZN-A-1041的全球权益达成协议。赞荣医药是一家专注于开发可通过血脑屏障化合物的中国生物科技公司。ZN-A-1041是一款靶向人表皮生长因子受体2（HER2）的口服选择性酪氨酸激酶抑制剂，同时具备高度血脑屏障通透性，因此可潜在用于治疗HER2阳性乳腺癌脑转移的患者以及预防脑转移的发生。高达50%的HER2阳性转移性乳腺癌患者在病程中会发生脑转移。

赞荣医药董事长、首席执行官兼联合创始人程子强博士表示：“ 与罗氏的强强联合可以更加快速、有效地推进ZN-A-1041的临床开发，为HER2阳性乳腺癌患者，特别是脑转移患者，带来新的最佳治疗方案。短短五年内，我们就完成了从公司组建，到产品的临床前自主研发，以及首次人体临床研究，并得到了知名跨国药企罗氏的认可。我相信借助罗氏丰富的临床开发资源和经验，可以早日将ZN-A-1041开发上市，为患者提供最佳的治疗选择。”

赞荣医药联合创始人、首席科学家周鼎博士表示：“ 我们非常高兴罗氏认可我们设计开发的透脑创新药物ZN-A-1041，这个化合物具备很大潜力将来能成为HER2阳性乳腺癌的标准治疗。”

罗氏全球合作部负责人James Sabry博士表示：“ 我们很高兴与赞荣医药建立合作伙伴关系，并且基于罗氏在肿瘤领域的深厚积累，与在HER2阳性乳腺癌的专业上，进一步开发这一针对HER2阳性乳腺癌的创新性治疗药物。。罗氏肩负使命，致力于通过将外部创新与罗氏内部的开发能力相结合来推动创新，以提供病患未被满足的治疗需求”

根据协议，罗氏将获得ZN-A-1041在全球的进一步开发、生产和商业化权利。为此，罗氏将向赞荣医药支付7000万美金首付款和近期里程碑付款，另外高达6.1亿美元的开发和商业化里程碑付款，以及未来基于全球年度销售净额的梯度分成。

关于ZN-A-1041

ZN-A-1041是一款靶向HER2的口服选择性酪氨酸激酶抑制剂，特点是具备高度血脑屏障通透性。目前项目正在中、美多中心进行I期临床研究。更多数据将在2023年ASCO大会中披露。

关于赞荣医药

赞荣医药是一家致力于小分子肿瘤创新药物研发的临床阶段生物科技企业。公司成立于2018年，公司的总部设在苏州Biobay，另有研究业务在上海分公司。赞荣医药运用创新的药物发现方法和在DMPK方面的优势，设计和开发有差异化的“best-in-class”和“first-in-class”的药物。公司专注于抑制肿瘤的关键靶点，包括共济失调毛细血管扩张突变基因（ATM）、KRAS G12D和SMARCA2（BRM）等。更多信息请见：www.zionpharma.com