Marsh McLennan旗下公司Mercer簽訂協議，取得BT金融集團的私募投資組合管理業務

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Marsh McLennan (NYSE: MMC) 旗下公司Mercer致力於重新定義職場、重塑退休與投資成果、實現真正的健康與福祉，成就傲視全球。該公司今天宣布與西太平洋集團 (Westpac Group) 達成協議，將BT金融集團的私募投資組合管理 (PPM) 業務轉移給Mercer。

這是Mercer繼收購Advance Asset Management Limited，和Mercer Super Trust最近接收BT Super後的又一項重大行動。

Mercer的太平洋地區投資負責人Simon Eagleton竭誠歡迎PPM的客戶及同僚，並說：「PPM是一家見解獨到、體質強健的公司，與Mercer目前的投資服務相得益彰。」

他又補充道：「Mercer以澳洲為據點，是舉世公認的多面向管理者，長期為大型贊助基金和基金會的需求服務，最近也為有財務顧問中介的個人服務。PPM的加入可將我們的服務範圍擴大至整個投資者市場——幅員及於我們的Mercer Super Trust會員、私人客戶以及家族企業——甚至能夠支援其他更多投資者達成他們的財務標的。」

世界各地的投資者都必須奮力應對市場的重大動盪，而Mercer由約2000名投資專業者組成的全球團隊已做好準備，協助客戶解決最迫切的投資挑戰並把握機會。這些人才將為PPM客戶找出最新和逐漸浮現的投資解決方案。 PPM將在2023年的第四季轉移給Mercer。屆時，Mercer將歡迎來自PPM的新同事繼續發揮他們在關係管理、客戶服務和業務支援方面的專才。

關於 March McLennan

Marsh McLennan (NYSE: MMC) 是一家全球領先的專業服務公司，以風險、策略、和人才等領域見長。該公司擁有8萬5千多名員工，為來自全球130個國家的客戶提供諮詢服務。Marsh McLennan的年收入超過200億美元，透過四項市場領先的業務引導客戶在瞬息萬變的複雜環境中前進發展。Marsh為企業和消費者客戶提供資料導向的風險諮詢服務和保險解決方案。Guy Carpenter開發進階風險、再保險和資本策略，協助客戶實現盈利成長，並追求新興機會。Mercer提供諮詢和技術導向的解決方案，協助企業重新定義職場、重塑退休與投資成果，並為不斷變化的勞動群體帶來健康與福祉。Oliver Wyman扮演公私部門客戶重大戰略、經濟和品牌諮詢者的角色。如需更多相關資訊，請造訪：marshmclennan.com，並在LinkedIn和Twitter上關注我們。

關於 Mercer

Mercer深信，藉著重新定義職場、重塑退休與投資成果、實現真正的健康與福祉，可以打造更光明的未來。Mercer旗下擁有約2萬5千名員工，以43個國家為據點，在130個國家開展業務。Mercer的母公司Marsh McLennan (NYSE: MMC) 是一家全球領先的專業服務公司，以風險、策略、和人才等領域見長。該公司擁有8萬5千名員工，年收入超過200億美元。透過包括Marsh、Guy Carpenter和Oliver Wyman等市場領先的子公司，Marsh McLennan引導客戶在瞬息萬變的複雜環境中追求發展。如需更多相關資訊，請造訪：www.mercer.com，並在Twitter @Mercer和LinkedIn追蹤Mercer的最新動向。

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