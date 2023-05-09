威达信集团旗下美世咨询签署管理转让协议，将接收BT私募投资组合管理

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--美世（Mercer）隶属威达信集团（纽约证券交易所代码：MMC），在全球推动重新定义职场、重新设计退休计划和投资收益，以及实现真正的健康和福祉。美世今日宣布与西太平洋集团（Westpac Group）达成协议，将BT的私募投资组合管理（PPM）业务转移至美世。

在此次转移之前，美世已收购了Advance Asset Management Limited，并将BT Super转移至美世超级信托（Mercer Super Trust）。

美世的太平洋地区投资领导者Simon Eagleton对PPM的客户和同事表示欢迎，并说道：“PPM是一项非常稳健的业务，拥有独特的定位，在本质上与美世的现有投资服务彼此协同。”

他同时补充：“美世在澳大利亚是一家成熟的多重管理公司，长期以来服务于大型捐赠基金和基金会，近年来也通过金融顾问向个人投资者提供服务。纳入PPM让我们能够为所有投资者提供服务，从美世超级信托成员，到私人客户和家族机构，并能帮助更多投资者实现财富目标。”

在全球投资者遭遇重大市场动荡之际，美世全球团队的约2000名投资专业人士拥有强大的实力，可协助客户应对最迫切的投资挑战和机遇，也有能力为PPM客户提供新型投资解决方案。PPM向美世的转移预计将在2023年第四季度展开。届时，美世将欢迎来自PPM的新同事继续负责关系管理、客户服务和运营支持等业务。

关于Marsh McLennan

威达信集团（Marsh McLennan）（纽约证券交易所代码：MMC）是全球领先的风险、战略和人力领域专业服务公司。该公司拥有超过85,000名员工，为130个国家的客户提供咨询服务。威达信集团年营收超过200亿美元，通过四个市场领先的业务部门引导客户在日趋错综复杂的环境中运筹帷幄。达信（Marsh）为商业和消费者客户提供基于数据的风险咨询服务和保险解决方案。佳达（Guy Carpenter）制定先进的风险、再保险和资本策略，帮助客户实现盈利增长和抓住新兴机遇。美世（Mercer）为企业组织提供咨询服务和技术驱动的解决方案，帮助企业为不断变化的劳动力重新定义职场、重新设计退休计划和投资收益，以及实现真正的健康和福祉。奥纬（Oliver Wyman）为私营部门和政府客户提供关键战略、经济和品牌咨询服务。欲了解更多信息，请访问marshmclennan.com并在领英（LinkedIn） 和推特（Twitter）关注我们。

关于Mercer

美世（Mercer）致力于通过重新定义职场、重新设计退休计划和投资收益，以及实现真正的健康和福祉，来创造更美好的未来。美世拥有大约25,000名员工，在43个国家和地区设有办事机构，公司业务则覆盖130个国家和地区。美世是威达信集团（Marsh McLennan）（纽约证券交易所代码：MMC）的子公司。威达信是全球领先的风险、战略和人力领域专业服务公司，拥有85,000名员工，年收入超过200亿美元。通过达信（Marsh）、佳达（Guy Carpenter）和奥纬（Oliver Wyman）等市场领先的业务分支，威达信引导客户在日趋错综复杂的环境中运筹帷幄。欲了解更多信息，请访问www.mercer.com。请在推特@Mercer和领英关注美世。

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