Le plus grand producteur de tequila au monde annonce un partenariat avec Aera Technology pour un projet de Decision Intelligence

Proximo Spirits est une filiale du groupe Becle, une société de renommée internationale dans le secteur des spiritueux et le plus grand producteur mondial de tequila. Le portefeuille du groupe Becle contient plus de 30 marques de spiritueux, y compris Jose Cuervo®. Il est vendu et distribué dans plus de 85 pays. (Illustration : Business Wire)

MOUNTAIN VIEW, Californie--(BUSINESS WIRE)--Aera Technology, le spécialiste de la Decision Intelligence, annonce aujourd’hui un partenariat avec Proximo Spirits Inc., une filiale du groupe Becle, une société de spiritueux de renommée mondiale et le plus grand producteur mondial de tequila, pour un projet de Decision Intelligence.

Au cours des cinq dernières années, Proximo Spirits a généré une croissance à deux chiffres grâce à une premiumisation réussie de ses marques de tequila et de whisky leaders dans la catégorie, tout en maintenant une tradition de production artisanale de 250 ans. Avec cette forte croissance, la société s’est tournée vers la Decision Intelligence pour prédire dynamiquement la demande en utilisant les données les plus récentes disponibles à partir de sources variées, gérer les stocks plus efficacement et réagir rapidement aux changements.

Selon Luis Gonzalez, directeur supply chain monde, Becle, la société s’est associée à Aera pour ses résultats commerciaux éprouvés grâce à la Decision Intelligence et l’engagement envers sa vision. « Aera Technology partage notre focus sur la création de solutions qui feront évoluer notre prise de décision afin de maximiser les opportunités, améliorer le service et positionner Proximo Spirits pour un succès à long terme », déclare Gonzalez.

En utilisant Aera Decision Cloud™, spécialement conçu pour a Decision Intelligence, Proximo Spirits améliorera et accélérera les décisions de prévision et de planification de la demande dans toutes les gammes de produits aux États-Unis et au Canada. Cela inclut le développement et le déploiement d’une compétence de prévision en tant que service, et de futures compétences Aera, qui permettront à la prise de décision personnalisée et numérisée de comprendre, de recommander, d’agir et d’apprendre pour le cas commercial spécifique Proximo Spirits.

« C’est un honneur de s’associer aux équipes Proximo Spirits », déclare Fred Laluyaux, CEO, Aera Technology. « Nous nous réjouissons de travailler ensemble pour saisir de nouvelles opportunités et générer de la valeur pour les spiritueux premium et les fidèles clients de l’entreprise, grâce à la Decision Intelligence. »

Aera travaille aux côtés de ses partenaires chez Deloitte Consulting pour fournir à la fois les outils et le processus nécessaires pour assurer la capacité de planification de la demande de Proximo.

À propos de Becle

Becle est une entreprise de renommée internationale dans l’industrie des spiritueux et le plus grand producteur mondial de tequila. Son portefeuille extraordinaire de plus de 30 marques de spiritueux, certaines étant détenues en propre et d'autres distribuées uniquement au Mexique, a été développé au fil des ans pour participer à des catégories clés à fort potentiel de croissance, desservant les principaux marchés des boissons alcoolisées au monde et répondant aux préférences et aux tendances clés des consommateurs. La force du portefeuille de Becle repose sur l’héritage profond de ses marques emblématiques développées en interne telles que Jose Cuervo®, associée à des acquisitions complémentaires telles que Three Olives®, Hangar 1®, Stranahan’s®, Bushmills®, Pendleton®, Boodles® et Proper No. Twelve®, ainsi qu’une priorité continuellement accordée à l’innovation qui, au fil des ans, a créé des marques renommées telles que 1800®, Maestro Dobel®, Centenario®, Kraken®, Jose Cuervo® Margaritas et B:oost®. Les marques de Becle sont vendues et distribuées dans plus de 85 pays.

À propos d’Aera Technology

Aera Technology est la société de Decision Intelligence. La plateforme Cloud permet de numériser, accélérer et automatiser la prise de décision et son exécution. Elle s'intègre aux systèmes existants pour prendre et exécuter des décisions en temps réel. À l'ère du digital, Aera aide les entreprises du monde entier à transformer leur façon de réagir à un environnement en constante évolution.

Pour plus d'informations, visitez aeratechnology.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.