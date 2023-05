Trailstone en Glennmont Partners ondertekenen stroomafnameovereenkomst (PPA) voor toegang tot markt voor windportfolio van 84 MW in Italië

BERLIJN--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group ('Trailstone'), een wereldwijd energie- en technologiebedrijf, heeft vandaag aangekondigd dat het een stroomafnameovereenkomst (PPA) voor toegang tot de markt heeft getekend met Glennmont Partners van Nuveen ('Glennmont'), een van 's werelds grootste investeringsmanagers in hernieuwbare energie, voor 84 MW aan windcapaciteit in Italië. Deze deal is de laatste in een langdurige relatie tussen Trailstone en Glennmont die begon in 2016. Het brengt de totale windcapaciteit die door Trailstone in Italië wordt beheerd in 2023 op meer dan 500 MW en het totale aantal hernieuwbare activa dat door Trailstone in heel Europa wordt beheerd op meer dan 4,3 GW.

Via deze transactie zal Trailstone zijn markttoegang, expertise en bedrijfseigen optimalisatieplatform voor hernieuwbare energie gebruiken om het balanceringsrisico te verminderen en de handelsinkomsten voor de windopwekkingsactiva van Glennmont in Italië te maximaliseren. Met PPA's voor toegang tot de markt aangeboden door Trailstone kunnen eigenaren van stroomopwekking, zoals Glennmont, toegang krijgen tot de termijnenergiemarkten, inkomsten genereren uit het balanceringsmechanisme en de markten voor ondersteunende diensten, toegang krijgen tot verzenddiensten en tegemoetkomen aan minimale inkomstengaranties.

Ante Pogacic, wereldwijd hoofd Power and Renewables bij Trailstone, verklaarde: " Trailstone is er trots op onze samenwerking met Glennmont voort te zetten om te voorzien in technisch ondersteunde risicobeheer- en activa-optimalisatieoplossingen voor hun windactiva in Italië. Dit soort overeenkomsten zijn nodig om de overgang naar schone energie te versnellen door de groeiende marktrisico's waarmee eigenaren van wind- en zonne-energie-activa worden geconfronteerd, te verminderen."

Francesco Cacciabue, partner bij Glennmont, stelde: " We zijn verheugd om onze langdurige relatie met Trailstone voort te zetten en te werken met hun team van experts om ons windportfolio in Italië te optimaliseren. Deze PPA voor toegang tot de markt zal ervoor zorgen dat onze zorgvuldig geselecteerde, risicobeheerde beleggingen duurzame prestaties en betrouwbare rendementen opleveren."

Het bedrijfseigen optimalisatieplatform van Trailstone maakt gebruik van robuuste weermodellen, data-analyse en kunstmatige intelligentie (AI) om de levering van hernieuwbare energie beter te voorspellen en het rendement voor eigenaren van activa te optimaliseren. De ervaren risicobeheer- en handelsteams van Trailstone gebruiken het platform om onevenwichtigheden te beheersen die worden veroorzaakt door weergerelateerde productierisico's, waardoor de toetredingsdrempels voor activaontwikkelaars worden verlaagd en de inzet van meer wind- en zon-opwekking mogelijk wordt. Op netniveau zorgt het verbeteren van de effectiviteit en efficiëntie waarmee hernieuwbare energie wordt beheerd ervoor dat meer activa op het net kunnen worden aangesloten, waardoor de reservevereisten en kosten worden verlaagd. Dit alles bij elkaar zorgt voor een beter milieu voor de eindconsument.

Over Trailstone

Trailstone is een wereldwijde onderneming voor handel in hernieuwbare energie en vermogensbeheer die risicobeheer en energieoptimalisatie biedt om de productie en het financiële rendement te verbeteren. Het bedrijf heeft een volledig geautomatiseerd end-to-end platform voor het beheer van hernieuwbare energie, ondersteund door een succesvolle staat van dienst op het gebied van energiehandel. De bedrijfseigen technologie van Trailstone maakt gebruik van data-analyse en meteorologie om robuuste modellerings-, prognose- en handelsmogelijkheden aan zijn klanten te bieden. Trailstone is opgericht in april 2013. Tot op heden heeft Trailstone geholpen bij het optimaliseren van meer dan 18.000 MW aan hernieuwbare energie-activa en is het bedrijf actief in 16 landen. Meer informatie op www.trailstonegroup.com.

Over Glennmont Partners van Nuveen

Glennmont Partners van Nuveen is een toonaangevende beheermaatschappij voor infrastructuurinvesteringen die al meer dan tien jaar het voortouw neemt op het gebied van investeringen in schone energie. Het is eigendom van Nuveen, dat $ 1,3 biljoen aan activa beheert namens instellingen en individuen over de hele wereld. Glennmont is een van Europa's grootste gespecialiseerde beheerders van duurzame energiefondsen met ongeveer € 2 miljard geïnvesteerd in meer dan 30 schone energieprojecten zoals windparken, fotovoltaïsche zonne-energie en biomassa die samen meer dan 1.500 MW energie produceren in de hele Europese Unie. (www.glennmont.com)

Glennmont Partners is een handelsnaam van Clean Energy Partners LLP en Glennmont Asset Management Limited, die beide zijn geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.

Ga voor meer informatie naar www.glennmont.com

Volg Glennmont op twitter: @glennmont

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.