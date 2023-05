Trailstone et Glennmont signent un PPA d'accès au marché visant un portefeuille éolien de 84 MW en Italie

BERLIN--(BUSINESS WIRE)--Trailstone Group (« Trailstone »), une société mondiale d’énergie et de technologie, annonce aujourd’hui avoir signé un contrat d’achat d’électricité (PPA) d'accès au marché avec Glennmont Partners from Nuveen (« Glennmont »), l’un des plus grands gestionnaires d’investissement dans les énergies renouvelables au monde, pour 84 MW de capacité éolienne en Italie. Cet accord est le dernier d’une relation pérenne entre Trailstone et Glennmont qui a commencé en 2016. Il porte la capacité éolienne totale gérée par Trailstone en Italie en 2023 à plus de 500 MW et le nombre total d’actifs renouvelables gérés par Trailstone à travers l’Europe à plus de 4,3 GW.

Grâce à cette transaction, Trailstone utilisera son accès au marché, son expertise et sa plateforme exclusive d’optimisation des énergies renouvelables pour réduire les risques d’équilibrage et maximiser les revenus commerciaux des actifs de production éolienne de Glennmont en Italie. Le PPA d'accès au marché proposé par Trailstone permet aux propriétaires d'unités de production d’électricité, comme Glennmont, d’accéder aux marchés de l’électricité à terme, de générer des revenus provenant des marchés des mécanismes d’équilibrage et des services connexes, d'accéder au service de répartition et de satisfaire aux garanties minimales en matière de revenus.

Ante Pogacic, responsable mondial, électricité et énergies renouvelables, Trailstone : « Trailstone est fier de poursuivre son partenariat avec Glennmont pour fournir des solutions technologiques de gestion des risques et d’optimisation des actifs pour leurs actifs éoliens en Italie. Des accords comme celui-ci sont nécessaires pour accélérer la transition vers une énergie propre en réduisant les risques croissants du marché auxquels sont confrontés les propriétaires d’actifs éoliens et solaires. »

Francesco Cacciabue, associé chez Glennmont : « Nous sommes heureux de poursuivre notre relation de longue date avec Trailstone et de travailler avec son équipe d’experts pour optimiser notre portefeuille éolien en Italie. Ce PPA d'accès au marché garantira que nos investissements, sélectionnés et gérés avec la plus grande attention, généreront des performances durables et des rendements fiables. »

La plateforme d’optimisation propriétaire de Trailstone utilise des modèles météorologiques, l’analyse des données et l’IA pour mieux prédire l’approvisionnement en énergie renouvelable et optimiser les rendements pour les propriétaires d’actifs. Les équipes de gestion des risques et de négociation de Trailstone utilisent la plateforme pour gérer les déséquilibres causés par les risques de production liés aux conditions météorologiques, abaisser les barrières à l’entrée pour les développeurs d’actifs et permettre le déploiement d’une plus grande production éolienne et solaire. L’amélioration de l’efficacité et de l’efficience avec lesquelles les énergies renouvelables sont gérées permet à un plus grand nombre d’actifs de se connecter au réseau, réduisant ainsi les besoins en réserves et les coûts, pour offrir un meilleur environnement au consommateur final.

À propos de Trailstone

Trailstone est une société mondiale de négociation d’énergies renouvelables et de gestion d’actifs qui assure la gestion des risques et l’optimisation énergétique pour améliorer la production et les rendements financiers. La société propose une plateforme entièrement automatisée de gestion des énergies renouvelables, soutenue par une expérience éprouvée dans le commerce de l’énergie. La technologie propriétaire de Trailstone tire parti de l’analyse des données et de la météorologie pour offrir des capacités de modélisation, de prévision et de trading. Fondé en avril 2013, Trailstone a déjà contribué à optimiser plus de 18 000 MW d’actifs d’énergie renouvelable et opère dans 16 pays. Plus d'informations sur www.trailstonegroup.com.

À propos de Glennmont Partners from Nuveen

Glennmont Partners from Nuveen est une société de capital-investissement d’infrastructure de premier plan à l’avant-garde des investissements dans l’énergie propre depuis plus d’une décennie. La société est détenue par Nuveen, qui gère 1,3 trillion USD d'actifs pour le compte d’institutions et de particuliers à travers le monde. Glennmont est l’un des plus grands gestionnaires de fonds spécialisés dans les énergies renouvelables en Europe avec environ 2 milliards EUR investis dans plus de 30 projets d’énergie propre, comme des parcs éoliens, du solaire photovoltaïque et de la biomasse, qui produisent collectivement plus de 1 500 MW dans l’Union européenne. (www.glennmont.com)

Glennmont Partners est un nom commercial de Clean Energy Partners LLP et Glennmont Asset Management Limited, tous deux autorisés et réglementés par la Financial Conduct Authority.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.glennmont.com

Suivez Glennmont sur Twitter : @glennmont

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.