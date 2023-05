Glenfarne Energy Transition e Partners Group Joint Venture EnfraGen anunciam contrato para adquirir seis ativos operacionais renováveis no Panamá e na Costa Rica

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--EnfraGen, LLC ("EnfraGen"), uma desenvolvedora, proprietária e operadora de energia sustentável e renovável especializada e ativos de estabilidade de rede na América Latina de propriedade da Glenfarne Energy Transition, LLC ("Glenfarne"), líder mundial em transição energética que oferece soluções essenciais para reduzir a pegada de carbono do mundo, e a empresa líder em mercados privados internacionais Partners Group, em nome de seus clientes, anunciaram hoje que assinaram um contrato para adquirir seis ativos no Panamá e na Costa Rica com uma capacidade combinada de 188 megawatts ("MW") de energia renovável da subsidiária do Grupo Argos (símbolo: GrupoArgos), Celsia S.A. (símbolo: CELSIA), uma empresa de eletricidade colombiana com foco em energias renováveis e eficiência energética.

Brendan Duval, Diretor Executivo e Fundador da EnfraGen e Glenfarne Energy Transition, LLC, comentou: "Esta aquisição continua expandindo o diversificado portfólio de energia renovável da EnfraGen e avança em nossa missão de acelerar a transição energética na América Latina e mais além. O investimento contínuo nestes mercados de alta qualidade e alto crescimento se alinha bem com os objetivos da EnfraGen."

A transação inclui a aquisição do primeiro ativo eólico e costarriquenho da EnfraGen. As instalações de energia renovável na transação são:

Complexo Hidrelétrico Dos Mares ("DMA"): três usinas hidrelétricas a fio de água ("ROR") a jusante no Panamá, totalizando 119,0 MW de capacidade instalada.

Prudencia e Divisa ("Usinas Solares"): duas usinas solares fotovoltaicas no Panamá totalizando 19,7 MW de capacidade instalada.

Parque Eólico Guanacaste ("PEG"): uma instalação eólica localizada na Costa Rica totalizando 49,5 MW de capacidade instalada.

Ed Diffendal, Diretor Geral e Codiretor de Infraestrutura Privada do Partners Group nas Américas, comentou: "A aquisição destes ativos de energia renovável deve impactar positivamente o desempenho financeiro da EnfraGen e diversificar geograficamente seu portfólio. A EnfraGen vem crescendo de modo sustentável, ajudando na transição energética mundial, o que reflete o compromisso do Partners Group em investir em plataformas de infraestrutura de última geração."

"O Panamá sempre foi um mercado atraente para a expansão potencial da EnfraGen estrategicamente impulsionada por sua economia bem administrada com base no dólar dos EUA e nossos cinco anos de operações positivas e bem-sucedidas com nossos ativos hidrelétricos existentes no país", disse Bryan Murphy, Presidente e Conselheiro Geral da EnfraGen. "O mercado de energia do Panamá é devidamente regulamentado, funciona com eficiência e adotou a transição energética, que são três itens importantes que consideramos ao desenvolver a EnfraGen."

Após o fechamento da transação, os ativos operacionais e em construção da EnfraGen irão totalizar mais de 2,1 GW de capacidade no Chile, Panamá, Colômbia e Costa Rica, com escritórios corporativos localizados em Houston e Nova York, nos EUA. A EnfraGen mais recentemente adquiriu quatro ativos hidrelétricos a fio de água no sul do Chile, totalizando 13,6 MW.

Paul Hastings LLP, escritório de advocacia SIGMA no Panamá, e Dentons Múñoz na Costa Rica atuaram como consultorias jurídicas da EnfraGen.

Sobre a EnfraGen, LLC

A EnfraGen é uma desenvolvedora, proprietária e operadora de estabilidade de rede e negócios de infraestrutura de energia renovável com valor agregado em toda a América Latina. Os ativos de estabilidade de rede da EnfraGen fornecem capacidade flexível e energia a redes locais e regionais em suporte à produção de energia intermitente de usinas de energia renovável. As usinas renováveis da EnfraGen são ativos solares fotovoltaicos e hidrelétricos distribuídos de menor escala que aproveitam pontos de acesso exclusivos à infraestrutura elétrica ou estão localizados em locais geográficos otimizados. A missão da empresa é apoiar a transição para redes elétricas de emissão zero de carbono.

A EnfraGen é controlada em conjunto pela Glenfarne Energy Transition, LLC, e pelo administração de investimentos em mercados privados mundiais, Partners Group, em nome de seus clientes, possuindo ativos operacionais e em construção em suas subsidiárias, totalizando mais de 2,1 GW de capacidade instalada após a conclusão de sua mais recente aquisição. A empresa, incluindo suas afiliadas e subsidiárias, conta com uma equipe de cerca de 400 profissionais. A EnfraGen mantém escritórios e ativos no Chile, Panamá, Colômbia e EUA. Para mais informação, acesse www.EnfraGen.com.

Sobre a Glenfarne Energy Transition

A Glenfarne Energy Transition é uma subsidiária integral do Glenfarne Group, uma empresa privada de gestão e desenvolvimento de energia e infraestrutura com sede na cidade de Nova York e Houston, Texas, com escritórios em Dallas, Texas; Cidade do Panamá, Panamá; Santiago, Chile; Bogotá, Colômbia; Barcelona, ​​Espanha; e Seul, Coreia do Sul. A Glenfarne Energy Transition visa abordar a transição energética mundial "aqui e agora" mediante três negócios principais: Soluções Globais de GNL, Renováveis e Estabilidade de Rede. Os executivos, gerentes de ativos e operadores experientes da empresa desenvolvem, adquirem, gerenciam e operam ativos de infraestrutura de energia nas Américas do Norte e do Sul. Para mais informação, acesse www.GlenfarneEnergyTransition.com.

Sobre o Partners Group

O Partners Group é uma empresa líder mundial em mercados privados. Desde 1996, a empresa investiu mais de US$ 195 bilhões em capital privado, imóveis privados, dívida privada e infraestrutura privada em nome de seus clientes a nível mundial. O Partners Group busca gerar retornos superiores através da capitalização das tendências temáticas de crescimento e da transformação de negócios e ativos atraentes em líderes de mercado. A empresa é uma investidora comprometida e responsável, visando criar retornos sustentáveis com impacto positivo e duradouro para todas as suas partes interessadas. Com mais de US$ 135 bilhões em ativos sob gestão em 31 de dezembro de 2022, o Partners Group oferece uma gama inovadora de soluções personalizadas a clientes para investidores institucionais, fundos soberanos, escritórios familiares e pessoas físicas em todo o mundo. A empresa emprega mais de 1.800 profissionais diversos em 20 escritórios em todo o mundo, tendo sede regional em Baar-Zug, Suíça; Denver, EUA; e Singapura. Está cotada na SIX Swiss Exchange desde 2006 (símbolo: PGHN). Para mais informação, acesse www.partnersgroup.com ou siga-nos no LinkedIn ou Twitter.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.