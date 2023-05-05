Elliptic Labs 与现有智能手机客户签订新的扩展合同

挪威奥斯陆--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--全球人工智能软件公司和AI虚拟智能传感器领域的领导者Elliptic Labs（OSE：ELABS）今日宣布，已与现有智能手机客户签订了一份扩展软件协议。新的许可协议将涵盖Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器™ INNER BEAUTY®在该客户未来几款智能手机中的使用。

“Elliptic Labs的AI虚拟智能传感器平台™继续成为智能手机行业提供100%纯软件的核心用户体验的首选解决方案，例如接近检测，”Elliptic Labs的首席执行官Laila Danielsen表示。“领先的智能手机制造商选择我们的AI虚拟智能传感器，因为它们的功耗、价值和可扩展性证明Elliptic Labs仍然是他们的最佳选择，使其设备更环保、更智能、更便捷。”

AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY在用户将智能手机放在耳朵旁通话时关闭智能手机的显示屏并禁用屏幕的触摸功能。如果缺少这种接近检测能力，用户的耳朵或面颊可能会在通话期间意外触发不需要的操作，例如挂断或拨打号码。自动关闭屏幕还有助于节省电池寿命。接近检测是所有现今市场上智能手机所使用的核心功能。

Elliptic Labs的AI虚拟接近传感器INNER BEAUTY提供强大的接近检测，无需专用硬件传感器。通过将硬件传感器替换为我们的软件，AI虚拟接近传感器降低了设备成本并消除了采购风险。

INNER BEAUTY是Elliptic Labs的注册商标。

AI虚拟智能传感器、AI虚拟人体存在传感器和AI虚拟智能传感器平台是Elliptic Labs的商标。

所有其他商标或服务市场归其各自组织所有。

关于Elliptic Labs

Elliptic Labs是一家面向智能手机、笔记本电脑、物联网和汽车市场的全球企业。该公司成立于2006年，是挪威奥斯陆大学的研究分支机构，采用机器学习、超声波和传感器融合等专利软件，提供直观的手势感应、接近感应、存在感应、呼吸和心跳检测技术。其可扩展的AI虚拟智能传感器平台创建了可持续、便捷的纯软件传感器，已在全球数亿台设备中得到部署。Elliptic Labs是唯一一家使用人工智能软件、超声波和传感器融合技术在大规模市场实现检测功能的软件公司。该公司于2022年3月在奥斯陆证券交易所的主板块上市。

Elliptic Labs总部位于挪威，在美国、中国、韩国、中国台北和日本等地均设有分支机构。其技术和知识产权在挪威开发，并完全归公司所有。