PUMA與Formula 1簽署協議，成為官方授權合作夥伴和獨家賽道零售商

德國黑佐根奧拉赫和美國邁阿密--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 運動用品公司PUMA和Formula 1 (“F1”)簽署協議，PUMA成為F1賽事的官方供應商，同時授權該品牌生產F1系列服裝、鞋類和配件。PUMA也將為F1賽道工作人員提供配備，並且針對該運動的不同受眾設計Formula 1粉絲服飾商品，提供精彩的生活時尚及賽車商品系列。該合約包含從2024年開始銷售F1及其十支車隊所有粉絲服飾商品的獨家販售權。

PUMA在賽車運動上擁有悠久且成功的歷史。自80年代中期以來，該公司為F1車手開發了防火服、賽車鞋以及其他高性能賽車裝備，同時也為該運動項目最成功的車隊設計隊服及粉絲服飾商品與生活時尚商品系列。如今，PUMA已成為賽車運動中主要的賽車裝備和生活時尚商品供應商，合作夥伴包括Mercedes AMG Petronas F1、Scuderia Ferrari、Alfa Romeo F1 Team Stake、BMW M Motorsport以及Porsche Motorsport。

近年来，F1的粉絲群漸趨年輕化、多元化，熱門程度因此迅速上升。2022年，觀賞電視轉播賽事的觀眾達到15億人次，現場觀賽人數亦創下記錄。F1同時也在社群媒體上持續走紅。此次合作使PUMA能夠吸引更廣泛的粉絲群，開拓更多元的消費者群體，並將賽道上的裝備靈感帶到場外的時尚領域，為PUMA提供了大好機會以強化其在此項運動領域的既有優勢地位。

PUMA執行長Arne Freundt說道：「PUMA已成為最真實、最值得信賴的賽車運動品牌，擁有為世界一流的車手、車隊以及粉絲創造最佳產品的專業知識。賽車運動，特別是F1，對運動和街頭服飾文化的影響在近年明顯增加。我們與F1的新合作關係提供了絕佳的機會，讓我們能夠進一步探索賽車運動與生活時尚的融合。PUMA一直處於運動與時尚的交匯點，我們認為公司目前居於有利地位，可以將運動文化轉化為相關的街頭服飾系列，並在年輕、富裕等多元受眾層中快速帶動品牌熱度。」

F1的總裁兼執行長Stefano Domenicali表示：「隨著F1在全球不斷成長，我們已經透過令人振奮的合作觸及新粉絲，並見證F1漸漸融入我們未曾接觸的主流文化領域。PUMA在賽車運動方面擁有豐富的歷史，在我們為街頭的粉絲、包廂區的車手及其他各類人士提升賽車運動服飾的層次之際，PUMA是F1的最佳選擇。」

PUMA的子公司stichd是專營授權粉絲服飾商品及各式衣褲、泳裝的公司，將於賽事週末期間獨家經營粉絲零售店，販售F1授權商品及其所有10支參賽賽隊和傳奇隊伍與車手的復刻版隊服、粉絲服飾商品和特別版系列。

stichd執行長Nina Nix表示：「在每場F1比賽中販售粉絲服飾商品非常有趣且具挑戰性，因為每場賽道的狀況都不盡相同。從采爾特韋格和斯帕的山坡到摩納哥和巴庫的市中心，無論賽事在何處舉行，stichd將創造真正身臨其境的粉絲體驗，而不僅是販售粉絲服飾商品。」

stichd將在19個國家的超過20場比賽中設立多達65家行動商店，相當於超過 4000平方公尺的銷售空間。商店將由耐用且輕質的材料搭建，確保其能快速且有效的轉換場地。

首批PUMA x Formula 1產品將於2024年2月開始在全球PUMA門市及PUMA.com上隆重堆出。

關於PUMA

PUMA是全球首屈一指的運動品牌之一，致力於設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配件產品。75年來，PUMA一直為全球最快的運動健將打造速度飛快的產品，不懈地推動運動和文化的發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等類別的機能型或運動啟發型生活用品。它與知名設計師和品牌通力合作，將運動影響力融入街頭文化和時尚。PUMA集團旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA產品遠銷120多個國家和地區，全球約有2萬名員工，總部位於德國黑佐根奧拉赫。