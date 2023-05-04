PUMA与一级方程式赛车签署协议，成为其官方许可合作伙伴和赛道独家零售商

德国黑措根奥拉赫和美国迈阿密--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--体育用品公司PUMA和一级方程式赛车签署合作协议，使PUMA成为一级方程式赛车的官方供应商，并授权该品牌生产F1品牌服装、鞋类和配饰。PUMA还将为赛道上的一级方程式赛车工作人员配备相关装备，并打造一级方程式赛车车迷服装，通过精彩的日常及赛车系列产品为赛车运动的不同受众提供多样化的服务。该合同包括从2024年起在赛道上销售F1球迷服装，以及销售所有十支车队球迷服装的独家权利。

PUMA在赛车运动中有着悠久而成功的历史。自20世纪80年代中期以来，该公司为F1车手开发了防火赛车服、比赛鞋类和其他高性能赛车装备，并为该运动最成功的车队开发了队服、车迷服和日常系列服装。如今，PUMA是赛车运动中领先的比赛装备及日常系列服装供应商，其合作伙伴包括Mercedes AMG Petronas F1、Scuderia Ferrari、Alfa Romeo F1 Team Stake、BMW M Motorsport以及Porsche Motorsport。

近年来，一级方程式赛车的受欢迎程度急剧上升，其粉丝群体也变得越来越年轻和多样化。随着这项运动在社交媒体上的热度持续增长，累计电视观众人数也增长到了15亿。2022年，比赛观众人数也达到了创纪录的水平。该合作关系将为PUMA创造机会吸引更广泛的粉丝群体，挖掘更多样化的消费者群体，并将赛道装备提供的灵感带入赛道外时尚产品，从而增强PUMA在这项运动中的既定主导地位。

“PUMA已成为赛车运动中最热情、最可信的运动品牌，并拥有为世界领先的车手和车队及其粉丝创造最佳产品的专业知识。”PUMA首席执行官Arne Freundt表示，“近年来，赛车运动，尤其是一级方程式赛车，对运动和街头服饰文化的影响显著增加。我们与一级方程式新建立的合作伙伴关系提供了一种令人振奋的机会，有助于我们进一步探索赛车运动和日常生活的融合。PUMA一直处于运动和时尚的交汇处，这是一种十分理想的位置，可以将运动文化融入相关的街头服饰系列，并与年轻、富裕及多样化的受众一起推动品牌热度。”

一级方程式赛车总裁兼首席执行官Stefano Domenicali说道：“随着F1在世界各地的不断发展，我们通过精彩的合作关系接触到了新的爱好者，并看到这项运动进入了我们从未见过的主流文化领域。PUMA在赛车运动方面有着丰富的历史，使其成为F1最理想的合作伙伴，我们会一同将这项运动的服装提升到全新的高度，为街头的车迷、赛场内的车手以及介于两者之间的所有人群提供丰富多样的产品。”

PUMA的子公司stichd是一家特许车迷服饰、腿部服饰、紧身衣和游泳衣公司。该公司将在比赛周末独家经营车迷零售店。这些商店将会出售一级方程式赛车特许产品，以及一级方程式车队和F1传奇人物的复制队服、车迷服和特别版系列产品。

“在每一场F1比赛中销售车迷服饰都是一项有趣而富有挑战性的工作，因为从采尔特韦格和斯帕的山坡到摩纳哥和巴库的市中心，每条赛道的现场条件都不一样。”Stihd首席执行官Nina Nix表示，“无论比赛在哪里举行，stichd在销售车迷服饰的同时会为车迷带来全身心的体验。”

stichd将在19个国家的20多场比赛中开设65家移动商店，相当于4000多平方米的销售空间。这些商店由耐用且轻便的材料制成，可以高效地将其从一场活动转运到下一场活动。

首批PUMA x F1产品将于2024年2月开始在全球PUMA商店和PUMA.com上发售。

PUMA

PUMA是世界领先的运动品牌之一，业务包括设计、开发、销售和营销鞋类、服装和配件。75年来，PUMA通过为世界上速度最快的运动员创造高品质产品，坚持不懈地推动体育和文化向前发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫及赛车运动等类别的高性能和运动风格的日常生活产品。它与著名设计师和品牌合作，将体育蕴含的影响带入了街头文化和时尚领域。PUMA集团拥有PUMA、Cobra Golf和stihd等品牌。该公司在120多个国家分销产品，在全球拥有约20000名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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