PUMA signe un accord avec la Formule 1 pour devenir le partenaire de licence officiel et le revendeur exclusif en bord de piste

Sports company PUMA and Formula 1 have signed an agreement which will make PUMA the official supplier at Formula 1 races, granting the brand the right to produce F1 branded apparel, footwear and accessories. (Graphic: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Allemagne et MIAMI--(BUSINESS WIRE)--L'entreprise d'articles de sport PUMA et la Formule 1 ont signé un accord qui fera de PUMA le fournisseur officiel des courses de Formule 1, accordant à la marque le droit de produire des vêtements, des chaussures et des accessoires aux couleurs de la F1. PUMA équipera également le personnel de la Formule 1 sur les circuits et créera des vêtements pour les supporters de la Formule 1 qui cibleront les différents publics de ce sport avec des collections fascinantes du lifestyle et du sport automobile. Le contrat comprend les droits exclusifs de vente de vêtements pour les supporters de la F1 et pour les dix équipes sur les circuits à partir de 2024.

PUMA possède une longue tradition d'efficacité dans le sport automobile. Dès le milieu des années 80, PUMA a créé des combinaisons ignifuges, des chaussures de course et d'autres équipements haute performance pour les pilotes de F1, ainsi que des vêtements pour les équipes, pour les supporters et des collections lifestyle pour les équipes les plus performantes dans ce sport. Aujourd'hui, PUMA est le principal fournisseur d'équipements de course et de collections lifestyle pour le sport automobile, avec des partenaires comme Mercedes AMG Petronas F1, Scuderia Ferrari, Alfa Romeo F1 Team Stake, BMW M Motorsport et Porsche Motorsport.

La Formule 1 a connu une forte recrudescence de popularité ces dernières années, avec un public de plus en plus jeune et diversifié. L'audience cumulée de la télévision a également bondi pour atteindre 1,5 milliard de téléspectateurs ; la présence des spectateurs sur les circuits a également atteint des records en 2022, et le sport continue d'augmenter sa présence sur les médias sociaux. Ce partenariat offre à PUMA la possibilité de renforcer sa position dominante dans le sport en attirant un public plus large, en touchant des groupes de consommateurs plus diversifiés et en créant une mode en dehors des circuits inspirée des équipement sur les circuits.

« PUMA est devenue la marque d'articles de sport la plus authentique et la plus crédible dans le domaine des sports mécaniques et possède le savoir-faire nécessaire pour créer les meilleurs produits pour les meilleurs pilotes et équipes du monde ainsi que pour leurs supporters », a déclaré Arne Freundt, CEO de PUMA. « L'influence du sport automobile, et de la Formule 1 en particulier, sur la culture du sport et du streetwear s'est considérablement accrue ces dernières années. Notre nouveau partenariat avec la Formule 1 offre une formidable possibilité pour explorer davantage ce mélange entre sports mécaniques et lifestyle. PUMA s'est toujours situé au croisement du sport et de la mode et nous pensons être parfaitement en mesure de transposer la culture du sport vers des collections streetwear pertinentes et renforcer la notoriété de la marque auprès d'un public jeune, aisé et diversifié ».

Stefano Domenicali, président et CEO de la Formule 1, a déclaré : « Alors que la F1 continue de se développer dans le monde entier, nous avons atteint un nouveau public grâce à de grandes collaborations et nous voyons le sport pénétrer des secteurs de la culture grand public pour la première fois. PUMA possède une tradition d'efficacité dans le sport automobile qui en fait le partenaire idéal pour la F1, puisque nous faisons passer les vêtements de sport au niveau supérieur pour les supporters dans la rue, les pilotes dans le paddock, et bien d'autres ».

La filiale de PUMA, stichd, une entreprise spécialisée dans les vêtements de supporters sous licence ainsi que dans les vêtements pour les jambes, les sous-vêtements et les maillots de bain, gérera exclusivement les boutiques de vente au détail pour les supporters pendant les week-ends de course. Ces boutiques vendront des produits de Formule 1 sous licence ainsi que des répliques de vêtements créés pour les équipes, des vêtements pour supporters et des collections d'éditions spéciales des dix équipes de la grille de Formule 1 et des icônes de la F1.

« Vendre des vêtements pour supporters à chaque course de F1 est un projet amusant et ambitieux, car les conditions de chaque circuit sont différentes, des collines de Zeltweg et de Spa aux centres-villes de Monaco et de Bakou », a déclaré Nina Nix, CEO de stichd. « Quel que soit l'endroit où se déroule la course, stichd créera une expérience véritablement immersive pour le public, qui ira bien au-delà de la vente de vêtements pour supporters.

stichd installera jusqu'à 65 boutiques mobiles présentes pendant plus de 20 courses dans 19 pays différents, ce qui représente plus de 4 000 m² d'espace de vente. Les boutiques sont fabriquées à partir de matériaux durables et légers et sont facilement transportables d'un événement à l'autre.

Les premiers produits PUMA x Formula 1 seront disponibles dans les boutiques PUMA du monde entier et sur le site PUMA.com à partir de février 2024.

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques d'articles de sport au monde. Elle conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis 75 ans, PUMA fait avancer sans relâche le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits performants et lifestyle inspirés du sport dans des disciplines comme le football, le running et le training, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. PUMA collabore avec des designers et des marques de renom afin d'intégrer l'influence du sport dans la street culture et la mode. Le groupe PUMA possède les marques PUMA, Cobra Golf et stichd. L'entreprise distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie environ 20 000 personnes dans le monde et son siège social se trouve à Herzogenaurach, en Allemagne.

